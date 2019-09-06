Лесной форум в Красноярске

Представители федеральной и региональной власти обсудили в краевом центре перспективы развития лесопользования и охраны лесов.

Планы и перспективы

Значимость прошедших мероприятий переоценить нельзя, ведь Красноярский край - один из крупнейших лесных субъектов страны. Здесь сосредоточено более трех процентов мировых запасов древесины (11,5 млрд кубометров). Площадь лесов в крае составляет 158,7 млн га - это 14 процентов лесного фонда России. Регион входит в число лидеров в стране по объемам лесозаготовок, реализации биржевой торговли древесиной, количеству действующих приоритетных инвестиционных проектов. В крае расположены филиалы крупнейших федеральных лесозащитных и лесоохранных организаций, ведущие научные и исследовательские центры. А это значит, что проведение такого рода мероприятий на краевых площадках - возможность обсудить проблемы и перспективы, а также показатель того, что в профильной области у края есть чему поучиться.

Направления модернизации

Более 600 специалистов лесной сферы съехались в Красноярск из 28 регионов страны, чтобы обсудить перспективы развития отрасли. В работе форума принял участие и глава региона. Александр Усс озвучил основные направления модернизации лесного комплекса:

4ð декриминализация лесной отрасли и противодействие незаконной заготовке и теневому обороту древесины;

4ð увеличение объемов восстановления лесов и достижение баланса между заготовкой древесины и высадкой молодых деревьев;

4ð решение проблемы утилизации отходов лесопиления.

По мнению губернатора, нужно более тщательно выстраивать работу с лесозаготовительными предприятиями. Первым шагом в этой работе стала Лесная хартия, которую на сегодняшний день подписали семь крупных краевых компаний. Все они готовы соблюдать принципы ответственного лесопользования. Александр Усс отметил, что необходимо более тесно взаимодействовать с предприятиями, уже присоединившимися к хартии, а также привлекать новые компании, в том числе представителей малого и среднего бизнеса.

На площадках форума

На различных площадках форума детально обсуждали самые знаковые вопросы развития лесной отрасли. Проблем в ней достаточно, и задача власти - сделать все, чтобы они не замалчивались, а оперативно обнаруживались и решались. Бизнес-сообщество и гражданская активность - залог успешного решения базовых проблем.

Так, к примеру, директор красноярских Столбов Вячеслав Щербаков рассказал участникам Национального лесного форума о реализации стратегии устойчивого развития экотуризма на примере Красноярского заповедника:

- Ещё в 2013 году мы разрабатывали план развития познавательного туризма на Столбах, - рассказал Вячеслав Щербаков. - В нём была разработана стратегия развития экотуризма, однако она была рассчитана на поток в 450 - 500 тысяч человек. За шесть лет количество посетителей значительно превзошло это число. Сейчас нужно разрабатывать новую стратегию.

Стоит отметить, что содержанию и развитию заповедника, помимо государства, активно помогает крупный бизнес и волонтеры.

Самые ответственные

В рамках форума также были названы победители премии «Ответственный лесопользователь», которую вручает ассоциация лесопромышленников «Русский лес». Победителей выбирали на основе данных Министерства лесного хозяйства Красноярского края по нескольким критериям, в числе которых наличие действующих договоров аренды лесных участков, отсутствие задолженности по плате за использование лесов и качественное лесовосстановление, в том числе искусственным способом. В числе самых ответственных - ОАО «Карабулалес», АО «Группа Илим» и ООО «Ксилотек-Сибирь»:

- Мы искренне считаем, что премия поможет привлечь внимание компаний к вопросам экологии и корпоративной ответственности и поспособствует осознанному отношению к природным ресурсам нашей страны, - отметил вице-президент ассоциации «Русский лес» Сергей Пахалюк.

Сколько стоит лес?

В это время на площадке «Сколько стоит лес» участники форума обсудили вопросы мониторинга выполнения Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года. С основным докладом выступил директор Института леса им. В. Н. Сукачева Сибирского отделения РАН, доктор биологических наук Александр Онучин. Он отметил, что переход к системе устойчивого управления лесами происходит по мере достижения определенного уровня соответствия природно-экономического устройства в структуре востребованных служб:

- В сравнении с другими странами, лесистость территорий в России не меняется, однако происходят изменения в структуре лесного фонда, - отметил Александр Онучин. - Необходимо понимать, что соблюдение принципов устойчивого управления лесами должно быть продиктовано экономической и экологической целесообразностью, основанной на точном прогнозе процентов конъюнктур рынка лесной продукции и стоимости услуг.

Стоит отметить, что лесничества Красноярского края активно участвуют в стратегии развития лесного комплекса РФ до 2030 года. Так, к примеру, площадь лесного фонда Таежинского лесничества составляет более 1 млн. га. В его структуре древостоев присутствуют береза, пихта, ель, кедр, сосна. На территории лесничества находятся краевые природные заказники «Большекемчугский», «Маковский» и «Кандатский».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В рамках форума работала мобильная площадка радио «Комсомольская правда». Гостем студии стал председатель комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев:

- В этом году сложилась непростая ситуация с лесными пожарами, именно поэтому приобретение специализированной техники становится весьма актуальным вопросом. В рамках форума Красноярскому краю была вручена соответствующая техника, но справедливости ради стоит заметить, что так было далеко не всегда. Еще несколько лет назад, когда я начал работу в Государственной Думе, напротив строки приобретение лесопожарной техники стояла цифра «0». Тогда мне стало понятно, что нужно менять ситуацию кардинально. Что касается бюджетной политики, то, на мой взгляд, нужно не тушить пожары деньгами, а продумывать ситуации заранее. Кроме того, благодаря поправкам, которые были внесены в законодательные акты в этом году, нам удалось увеличить штат лесников, которые в том числе занимаются обеспечением охраны леса от пожаров. Сейчас задача власти - создать хорошие условия, чтобы у людей появилось желание идти работать на новые места.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В рамках Национального лесного форума состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Минлесхозом края и АО «НПЦ «САПСАН». Стороны намерены провести на территории Красноярского края тестирование обновленной Единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней (ЛесЕГАИС). В этом году край вошел в число пилотных регионов, где планируется внедрить механизмы цифровизации лесной отрасли, в том числе для усиления контроля за происхождением и оборотом древесины. В рамках пилотного проекта сведения об электронном сопроводительном документе, местах складирования древесины будут вноситься в электронном виде в ЛесЕГАИС, что урегулирует порядок учета древесины. Программа позволит формировать, обрабатывать электронные сопроводительные документы, обеспечит работу с электронными маркерами:

- Лесная промышленность не только локомотив экономики, но и серьезный ресурс для развития муниципалитетов, - сказал министр лесного хозяйства края Димитрий Маслодудов. - В Красноярском крае вопросам происхождения и оборота древесины уделяется особое внимание с 2011 года, когда был принят региональный закон о транспортировке древесины. Внедрение электронного сопроводительного документа и его интеграцию в систему торговли лесными ресурсами переоценить невозможно. Будет сформирована удобная статистика, вырастет скорость получения информации о торговых сделках. Мы подписали знаковое соглашение - работа сдвинется на несколько шагов вперед.

Стоит отметить, что помимо Красноярского края участниками пилотного проекта стали Пермский край, Кировская область, Республика Коми. По его итогам будут сформированы предложения Рослесхоза по доработке или изменению функционала ЛесЕГАИС.