Те же грабли, что и год назад. В Красноярске провалили программу капремонта

Капремонт в крае – тема болезненная. Коррупционные скандалы, громкие отставки, проваленные сроки, недовольные жители многоэтажек – вкратце картина выглядит так. И если в целом по краю порядок в этой сфере навели (до совершенства, конечно, далеко, но все же), то в Красноярске ситуация сложная. По данным краевой прокуратуры, программа капремонта в Красноярске не выполнена и наполовину.

Нет и половины плана

Начать, пожалуй, стоит с цифр. Они говорят сами за себя. Согласно краткосрочному плану по капремонту, рассчитанному на 2016–2019 годы, в Красноярске должны были привести в порядок 1 367 домов. Выполнено 41,7 процента плана, то есть нет и половины.

Причины, по которым чиновники провалили план, довольно прозаичны. Прежде всего - недобросовестные подрядчики, затягивающие сроки. Но есть вина и на чиновниках. Заказчик (управление по работе с ТСЖ и развитию местного самоуправления) несмотря на то, что основания прекратить сотрудничество как минимум с тремя организациями были и в прошлом году, договоры расторг только сейчас.

Что значит расторгнутый договор? Прежде всего, потерянное время, а это, как известно, деньги. Объекты по второму кругу проходят процедуру торгов, а администрация ищет нового подрядчика.

По 94 домам торги должны пройти вновь. Подрядчики тоже не лыком шиты. Решения о расторжении с ними контрактов они оспаривают в суде. При таком раскладе дома, где должен был быть проведен капремонт, неизвестно когда будут отремонтированы на самом деле. Сейчас в Красноярске один подрядчик не согласен с расторжением договора.

- Из 466 домов, в которых необходим ремонт кровли, отремонтировано лишь 100, не принимается достаточных мер к своевременному началу работ, отсутствует планомерная работа с проектировщиками и подрядными организациями, - критикуют прокуроры работу мэрии Красноярска. - Отбор подрядных организаций осуществляется с нарушением требований законодательства об обязательном размещении в сети Интернет необходимой документации о закупках.

Это не говоря о контроле работы, которую выполняют организации, – его нет. Аукционы без объективных к тому причин затягиваются. Так произошло с капремонтом 11 объектов культурного наследия в Красноярске, и подрядчик отказался вернуть деньги, которые были выделены на ремонт в прошлом году.

- Как установлено проверкой, одним из подрядчиков, ООО СПК «Сфера», взяты обязательства по ремонту кровли сразу 38 многоквартирных домов в срок до 30 сентября. При этом объем выполненных на данный момент работ не превышает 25 процентов, а на некоторых объектах составляет от 0 до 5 процентов, - привели пример в прокуратуре.

«У каждой проблемы есть фамилия»

Сроки горят. И не устраивает это не только надзорников. Прежде всего, страдают люди. В сезон дождей, который сейчас на дворе, на многих объектах не отремонтированы крыши… со всеми «протекающими» последствиями.

В ситуацию вмешался губернатор края Александр Усс, он потребовал закончить все текущие работы в домах, где они идут, в течение месяца. Общие цифры привел мэр Красноярска Сергей Еремин. По его словам, в прошлом году должны были отремонтировать 390 домов, закончены работы были только в 188 домах. Остальные перенесли на 2019 год. Естественно, плюсом к плану на этот год. А он тоже немалый - 950 домов.

В итоге на данный момент отремонтировано порядка 20 процентов. В работе находится 400 домов. Их и должны завершить в течение месяца.

— Меня откровенно не удовлетворяет ситуация в Красноярске. Нужно завершить работы по капремонту в домах, где процесс идет полным ходом, желательно в течение месяца, - заявил губернатор. - У каждой проблемы, и у этой тоже, есть фамилия, имя и отчество. Поэтому страна должна знать своих «героев». Меня заверили, что с целым рядом должностных лиц, которые допустили создание «хвостов» в ремонте, мэрия уже попрощалась. Но я точно знаю, там еще есть с кого спрашивать. Люди имеют право на то, чтобы деньги, которые они собрали на капремонт, использовались по назначению.

В чем же причины?

О проблемах краевого центра знают и в фонде капремонта. Здесь видят несколько причин, почему в Красноярске сложилась такая ситуация.

- Первое и самое важное – нарушаются сроки приемки проектно-сметной документации, - говорит Олег Смирнов, глава краевого фонда капремонта. – Это не позволяет вовремя проводить торги, а значит, нет запаса времени на проведение строительно-монтажных работ в домах. Считаю, что лоты, которые выставляются на торги, очень крупные, и в данном случае, как говорится, наступили на те же грабли, что и в прошлом году. Условно: выставляют лот на 100 домов и срок работ - 60 дней. В Красноярске нет организаций, которые могут одновременно зайти на 100 домов и провести за два месяца работы. Третье – недостаточный строительный контроль сроков и качества работ. Следить за работой надо с самого начала, а не в самом конце подключаться к процессу, указывая на недостатки и требовать переделать работу – это затягивает процесс. И последнее. Будем честны, недобросовестного подрядчика сегодня толком не наказывают, не штрафуют. И в связи с этим подрядчики чувствуют себя расслаблено.

Выход в фонде капремонта видят только в одном: работа должна быть организована, как говорится, «от и до».