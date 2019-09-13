2019-09-13T09:30:32+03:00
Общество

Те же грабли, что и год назад. В Красноярске провалили программу капремонта

Разбираемся в причинах непростой ситуации
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
В сезон дождей, который сейчас на дворе, на многих объектах не отремонтированы крыши, со всеми «протекающими» последствиями.В сезон дождей, который сейчас на дворе, на многих объектах не отремонтированы крыши, со всеми «протекающими» последствиями.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Капремонт в крае – тема болезненная. Коррупционные скандалы, громкие отставки, проваленные сроки, недовольные жители многоэтажек – вкратце картина выглядит так. И если в целом по краю порядок в этой сфере навели (до совершенства, конечно, далеко, но все же), то в Красноярске ситуация сложная. По данным краевой прокуратуры, программа капремонта в Красноярске не выполнена и наполовину.

Нет и половины плана

Начать, пожалуй, стоит с цифр. Они говорят сами за себя. Согласно краткосрочному плану по капремонту, рассчитанному на 2016–2019 годы, в Красноярске должны были привести в порядок 1 367 домов. Выполнено 41,7 процента плана, то есть нет и половины.

Причины, по которым чиновники провалили план, довольно прозаичны. Прежде всего - недобросовестные подрядчики, затягивающие сроки. Но есть вина и на чиновниках. Заказчик (управление по работе с ТСЖ и развитию местного самоуправления) несмотря на то, что основания прекратить сотрудничество как минимум с тремя организациями были и в прошлом году, договоры расторг только сейчас.

Что значит расторгнутый договор? Прежде всего, потерянное время, а это, как известно, деньги. Объекты по второму кругу проходят процедуру торгов, а администрация ищет нового подрядчика.

По 94 домам торги должны пройти вновь. Подрядчики тоже не лыком шиты. Решения о расторжении с ними контрактов они оспаривают в суде. При таком раскладе дома, где должен был быть проведен капремонт, неизвестно когда будут отремонтированы на самом деле. Сейчас в Красноярске один подрядчик не согласен с расторжением договора.

- Из 466 домов, в которых необходим ремонт кровли, отремонтировано лишь 100, не принимается достаточных мер к своевременному началу работ, отсутствует планомерная работа с проектировщиками и подрядными организациями, - критикуют прокуроры работу мэрии Красноярска. - Отбор подрядных организаций осуществляется с нарушением требований законодательства об обязательном размещении в сети Интернет необходимой документации о закупках.

Это не говоря о контроле работы, которую выполняют организации, – его нет. Аукционы без объективных к тому причин затягиваются. Так произошло с капремонтом 11 объектов культурного наследия в Красноярске, и подрядчик отказался вернуть деньги, которые были выделены на ремонт в прошлом году.

- Как установлено проверкой, одним из подрядчиков, ООО СПК «Сфера», взяты обязательства по ремонту кровли сразу 38 многоквартирных домов в срок до 30 сентября. При этом объем выполненных на данный момент работ не превышает 25 процентов, а на некоторых объектах составляет от 0 до 5 процентов, - привели пример в прокуратуре.

«У каждой проблемы есть фамилия»

Сроки горят. И не устраивает это не только надзорников. Прежде всего, страдают люди. В сезон дождей, который сейчас на дворе, на многих объектах не отремонтированы крыши… со всеми «протекающими» последствиями.

В ситуацию вмешался губернатор края Александр Усс, он потребовал закончить все текущие работы в домах, где они идут, в течение месяца. Общие цифры привел мэр Красноярска Сергей Еремин. По его словам, в прошлом году должны были отремонтировать 390 домов, закончены работы были только в 188 домах. Остальные перенесли на 2019 год. Естественно, плюсом к плану на этот год. А он тоже немалый - 950 домов.

В итоге на данный момент отремонтировано порядка 20 процентов. В работе находится 400 домов. Их и должны завершить в течение месяца.

— Меня откровенно не удовлетворяет ситуация в Красноярске. Нужно завершить работы по капремонту в домах, где процесс идет полным ходом, желательно в течение месяца, - заявил губернатор. - У каждой проблемы, и у этой тоже, есть фамилия, имя и отчество. Поэтому страна должна знать своих «героев». Меня заверили, что с целым рядом должностных лиц, которые допустили создание «хвостов» в ремонте, мэрия уже попрощалась. Но я точно знаю, там еще есть с кого спрашивать. Люди имеют право на то, чтобы деньги, которые они собрали на капремонт, использовались по назначению.

В чем же причины?

О проблемах краевого центра знают и в фонде капремонта. Здесь видят несколько причин, почему в Красноярске сложилась такая ситуация.

- Первое и самое важное – нарушаются сроки приемки проектно-сметной документации, - говорит Олег Смирнов, глава краевого фонда капремонта. – Это не позволяет вовремя проводить торги, а значит, нет запаса времени на проведение строительно-монтажных работ в домах. Считаю, что лоты, которые выставляются на торги, очень крупные, и в данном случае, как говорится, наступили на те же грабли, что и в прошлом году. Условно: выставляют лот на 100 домов и срок работ - 60 дней. В Красноярске нет организаций, которые могут одновременно зайти на 100 домов и провести за два месяца работы. Третье – недостаточный строительный контроль сроков и качества работ. Следить за работой надо с самого начала, а не в самом конце подключаться к процессу, указывая на недостатки и требовать переделать работу – это затягивает процесс. И последнее. Будем честны, недобросовестного подрядчика сегодня толком не наказывают, не штрафуют. И в связи с этим подрядчики чувствуют себя расслаблено.

Выход в фонде капремонта видят только в одном: работа должна быть организована, как говорится, «от и до».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В лесах Красноярского края снят режим ЧС
В субботу на косе Орлиха состоится «День Енисея»
Молодые металлурги решат, как будут развиваться технологии будущего
Показываем видео, как дорогой внедорожник в Красноярске влетел прямо в магазин
Автобус сбил двух женщин на переходе в Красноярске
В Красноярске начался отопительный сезон
Тайну выброшенного из окна офиса в Красноярске сейфа раскрыли
В Красноярске 79-летнюю бабушку зверски избил ее сын
Красноярское метро сократит количество станций и маршруток
В мэрии Красноярска назначен главный по связи
Осужденные и сотрудники колоний в Красноярском крае собирают урожай
В Центральном районе Красноярска приведут в порядок еще один сквер
Попугаи в красноярском «Роевом ручье» устроили «разборки» из-за еды
В депо в Красноярском крае нашли долг по зарплате в два миллиона рублей
Красноярский пожарный прославил регион победой в силовом экстриме
Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-10 лучших Интернет-банков для бизнеса
В Красноярском крае неравнодушные люди помогают детям собраться в школу
Полицейский из Красноярского края покорил Эльбрус
Железная дорога в Красноярске получила электровозы нового поколения