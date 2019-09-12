Дети в тележках, собаки на руках и колбаса среди зефира: шесть привычек покупателей, которые бесят сотрудников супермаркетов

Всем нам хочется, чтобы в магазине обслужили быстро и качественно. А ведь хороший сервис зависит не только от работника супермаркета. Как ведут себя порой покупатели? «Дневник» эксперта розничного рынка из Красноярска Дмитрия Полуянова.

Садись, прокачу!

- Многие тележки в супермаркетах имеют специальное откидное сиденье, куда можно посадить малыша. Но иногда, видели, - мамы сажают подросшее дите прямо внутрь, в тележку, в обуви и верхней одежде, хотя он мог бы прекрасно идти сам! Это неуважение, прежде всего, к другим покупателям. Подумайте - ведь тележки после каждой покупки никто не протрет и следующий покупатель сложит сюда свои продукты.

Испачканная обувью ребенка тележка - неуважение к другим покупателямФото: Мария ЛЕНЦ

Где взяли, там и бросили

- Наверняка не раз видели на полках совершенно несовместимые продукты. Например, пакет с рисом среди коробок конфет. Или палка сервелата на полке с зефиром. Да что там – мороженое могут положить рядом с туалетной бумагой. Нет, это не причуды марчендайзера. Это дело рук самих покупателей. Сначала взяли товар с полки, потом шли-шли, передумали. Вернуться назад и положить, где было, поленились. Поэтому оставили, где придется. Сотрудники потом ходят с корзинами и собирают с полок сброшенный товар.

Допустим, это их работа. Но есть санитарные нормы, по которым один продукт не должен лежать рядом с другим, существует температурный режим, и так далее. Помните об этом, не поленитесь, вернитесь и положите продукты там, где их взяли.

Нет, это не причуды марчендайзера, это дело рук самих покупателейФото: Мария ЛЕНЦ

Открытые холодильники

- Во многих магазинах, не только гипермаркетах, скоропортящиеся продукты помещают в вертикальные закрытие холодильники: творог, сметану, колбасные изделия, мороженое и многое другое. То же и про морозильные камеры, в которых лежит все - от мяса до мороженого. Открыли, взяли, закрыли дверь обратно – чего уж проще?! Дома у каждого есть холодильник и привычка закрывать его работает с рождения на автомате. Но в магазине-то почему не закрывают? Наверное, это риторический вопрос.

Дома все закрывают свои холодильники на автомате. Почему в магазине этого не делают?Фото: Мария ЛЕНЦ

А попробовать?

- Супермаркет – не рынок. Это на рынке продавцы, заманивая покупателя, протягивают ему на пробу фрукт (а потом, будьте уверены, взыщут с вас за него вдвойне). В супермаркете: заплатил – дегустируй, сколько душе угодно. Но некоторые покупатели лихо «пробуют» прямо с лотков немытый виноград, персики, помидорки черри. Потом идут в отдел, где лежат конфеты и печенье на разновес – и тоже «пробуют». На вопрос, зачем, отвечают: «Должен же я знать, что покупаю. Вдруг не понравится». Не пугают их ни камеры, которые установлены в зале, ни сотрудники, которые могут появиться в любой момент из-за стеллажа.

Странно, почему они не тестируют таким образом икру или замороженные пельмени?

Супермаркет - это вам не рынок: сначала оплатите, потом пробуйтеФото: Мария ЛЕНЦ

Все надо пощупать

- Потрогать руками, в крайнем случае, можно то, что потом можно помыть. Ну, максимум, фрукты. Хотя наверняка самому неприятно было бы есть то, что перещупали руками другие. А как же раздражают покупатели, которые норовят на ощупь проверить мягкость, скажем, хлебобулочных изделий. Свежие булочки, хлеб выпекают сегодня многие супермаркеты тут же, через стену от торгового зала. Естественно, их не упаковывают горячими, выкладывают на стеллажи. Но если открыто, это еще не значит, что можно все потрогать, затем уйти. Есть специальные щипцы, всегда лежат целые рулоны полиэтиленовых пакетов. «Руками выпечку не трогать!» - висит табличка в хлебном отделе. Но…

Если хлеб открытый, это не значит, что его можно щупать руками. Пакеты для чего?Фото: Мария ЛЕНЦ

Забывают взвесить

- Очень нервирует покупателей медленная работа кассиров. Но бывает так, что наберет посетитель себе товаров, которые нужно взвешивать, и забывает это сделать. И тогда кассир направляется к весам. А в это время очередь растет, негодует, другие вынуждены ждать.

Будьте, пожалуйста, внимательнее!

Некоторые покупатели забывают взвесить товарФото: Мария ЛЕНЦ

ДОСЛОВНО

Дмитрий Полуянов:

- Все перечисленные нарушения – настоящая проблема и для ритейлеров, и для добросовестных покупателей. Кстати, дети в продуктовых тележках – одни из самых распространенных. Животные в магазине тоже недопустимы, но их в последнее время не так часто стали проводить с собой, чаще привязывают на входе.

Товар не рекомендуется пробовать, даже если покупатель собирается его приобрести. Очень часто бывает так, что взял с полки бутылку воды и стал пить – жажда у человека, что с этим поделать. Большинство рассчитываются потом.

Администрация магазина может только попытаться сделать замечание. Хотя зачастую покупатели в ответ спорят: «А где написано, что я не могу этого делать? Как я об этом должен узнать?» Таким образом снимают с себя ответственность. Конечно, мы очень уважаем наших покупателей. И нам очень приятно, когда в ответ люди ведут себя так же.