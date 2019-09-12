В Красноярске пенсионерка устроила потоп, «смывший» пенсию с ее счета

В Красноярске с пенсионеркой произошел неприятный казус – с ее счета в банке стали списывать пенсию. Деньги уходили на компенсацию соседям, которых та случайно затопила. По предварительной информации, дело было так - в доме не было воды, но краны были открыты, потому что жильцы ждали, когда же она пойдет, и хотели застать этот момент. Однако позже они вышли из помещения, совершенно позабыв про открытые краны.

- Когда подачу ресурса возобновили, вода быстро наполнила мойку, залила кухонный пол и по перекрытиям двинулась на нижний этаж. Естественно, соседи снизу автоматически стали пострадавшими в результате невнимательности жильцов, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Красноярскому краю.

РАЗБИРАТЬСЯ С СОСЕДКОЙ ПРИШЛОСЬ В СУДЕ

Затопленная квартира соседей была застрахована, пострадавшие смогли получить выплату. Однако к пенсионерке у них остались претензии в виде компенсации морального вреда. Мирно решить вопрос с пожилой женщиной не удалось, поэтому пришлось подавать в суд. До разбирательств и после пенсионерка настаивала, что нет ее вины в коммунальной аварии, но, тем не менее, решение суда вступило в силу - она обязана была компенсировать причиненный ущерб.

Женщина не торопилась выполнять свои обязательства. В конце концов, дело дошло до принудительного взыскания – деньги стали списывать с ее счета в банке, на который поступала пенсия. Постепенно женщина оплатила всю сумму, на этом исполнительное производство закончилось.