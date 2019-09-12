2019-09-12T04:58:32+03:00
Общество

В Красноярске пенсионерка устроила потоп, «смывший» пенсию с ее счета

Деньги с женщины взымали в счет компенсации пострадавшим соседям
Ольга ИЛЬИНСКАЯ
Поделиться:
В Красноярске пенсионерка устроила потоп, «смывший» пенсию с ее счетаВ Красноярске пенсионерка устроила потоп, «смывший» пенсию с ее счетаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В Красноярске с пенсионеркой произошел неприятный казус – с ее счета в банке стали списывать пенсию. Деньги уходили на компенсацию соседям, которых та случайно затопила. По предварительной информации, дело было так - в доме не было воды, но краны были открыты, потому что жильцы ждали, когда же она пойдет, и хотели застать этот момент. Однако позже они вышли из помещения, совершенно позабыв про открытые краны.

- Когда подачу ресурса возобновили, вода быстро наполнила мойку, залила кухонный пол и по перекрытиям двинулась на нижний этаж. Естественно, соседи снизу автоматически стали пострадавшими в результате невнимательности жильцов, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Красноярскому краю.

РАЗБИРАТЬСЯ С СОСЕДКОЙ ПРИШЛОСЬ В СУДЕ

Затопленная квартира соседей была застрахована, пострадавшие смогли получить выплату. Однако к пенсионерке у них остались претензии в виде компенсации морального вреда. Мирно решить вопрос с пожилой женщиной не удалось, поэтому пришлось подавать в суд. До разбирательств и после пенсионерка настаивала, что нет ее вины в коммунальной аварии, но, тем не менее, решение суда вступило в силу - она обязана была компенсировать причиненный ущерб.

Женщина не торопилась выполнять свои обязательства. В конце концов, дело дошло до принудительного взыскания – деньги стали списывать с ее счета в банке, на который поступала пенсия. Постепенно женщина оплатила всю сумму, на этом исполнительное производство закончилось.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Абакане на улицах Гагарина и Гоголя будет одностороннее движение
Проектировать метро в Красноярске помогут специалисты из Китая и Европы
В Хакасии в обычной квартире нашли настоящий наркопритон
Современные тимуровцы в Красноярске вырастили картофель для малоимущих
Мэрии Красноярска дали месяц на завершение капремонта в многоквартирниках
Местами в Красноярском крае будет довольно ветрено
За просьбу разговаривать потише мужчина получил шесть ударов ножом
Угрожал убить. Напавшего на девушку-подростка мужчину вычислили через 17 лет
Нарушителей на красноярских трассах будут ловить с вертолетов
Капремонт в Красноярске проваливается второй год подряд
В Норильске из первого снегопада перевернулся автобус с людьми: пострадали семеро
С началом отопительного сезона в Красноярске усилят надзор за предприятиями
Новые наскальные рисунки нашли на Шалаболинской писанице в Красноярском крае
Льдинки с горошину. Сильнейший ливень с градом прошел в Красноярске
Женщина выпала из автобуса в Красноярске
От елки до пылесоса. Все имущество совладельца «Крепости» распродают с молотка
Детсады Красноярска станут дешевле
Начальник отдела полиции в Красноярском крае найден мертвым
Новым министром спорта Красноярского края станет Павел Ростовцев
Переходившую горную реку вброд туристку унесло мощным течением в Красноярском крае
Эх, прокачаю! Красноярец купил «Стимулятор жизни» и лишился 600 тысяч рублей
Плакали, как дети. В Красноярске из старой шахты спасли двух собак
В Красноярске педофил напал в подъезде на 9-летнюю девочку
И это все мне? Ошарашенный наследством в 15 миллионов долларов мужчина перевел деньги мошенникам
От 150 до 3 000. В Красноярске начали продавать билеты на Чемпионат России по фигурному катанию
Отопительный сезон в Красноярске начнется раньше обычного
СМИ: главного следователя Красноярского края уволили из-за реорганизации