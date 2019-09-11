Покорить Север играючи

Кадровые резервы

Для начала разговора только две цифры. По данным Минобразования РФ, 23% выпускников вузов в течение года не могут устроиться на работу. Около трети работают не по специальности. Кто должен заниматься подготовкой профессиональных кадров? Министерство образования? Вузы? Работодатели?

О качестве подготовки специалистов много говорят, в основном критикуют. Однако в последние годы появилось немало примеров, когда предприятия сами выстраивают систему профориентации и подготовки кадров, привлекая, мотивируя, обучая.

С одной стороны, это социальная ответственность крупного российского бизнеса, а с другой – взаимовыгодная история: предприятия готовят для себя будущих сотрудников.

Радует, что в последние годы таких компаний становится все больше. Вот только несколько примеров, причем из разных секторов.

У «Роснефти» работает система непрерывного образования «Школа-вуз предприятие»: в десятках городов есть специализированные «Роснефть»- классы, больше полусотни вузов-партнеров.

«Сбербанк» открывает с ведущими вузами совместную магистратуру и оплачивает обучение талантливым студентам.

У «Сибура» - целая линейка карьерных мероприятий для вузов и ссузов, отличившихся студентов приглашают на практику.

Корпоративная программа взаимодействия с профессиональными учебными заведениями «Узнай цену золота!» с хорошим социальным пакетом – бесплатным проездом, питанием и проживанием - эффективно действует в компании «Полюс».

Во многих компаниях действуют программы «Целевой подготовки» с гарантированным трудоустройством. Предприятия платят за обучение студентов, принимают их на практику, а потом и на работу. Здесь в лидерах – оборонная и нефтяные отрасли.

Забота о будущих кадрах - хороший тренд, но разрыв между возможностями и желаниями выпускника и потребностями работодателя остается большой. Как его сократить? Как сделать, чтобы было интересно и студенту, и компании? В России есть опыт и в этом направлении.

Об одном из образовательных проектов, кстати, отмеченных и официально признанных на федеральном уровне*, хочется рассказать подробнее.

В этом году в большой бизнес-игре с красивым названием «Покорители Севера» участвовали 300 студентов из разных вузов страны. Фото: пресс-служба «Норникель»

Покорить Север за 6 недель

Недавно в Норильске завершилась большая бизнес-игра с красивым названием «Покорители Севера» - уникальный образовательный проект. Участвовали 300 студентов из разных вузов страны. Победителями стала команда «Горный удар» из Сибирского федерального университета.

«Комсомолка» решила, что это отличный повод встретиться с ребятами, поздравить с их победой и поговорить о программах профессиональной ориентации с теми, кому они и предназначены.

Егор Шушаков и Антон Сорвочев – студенты четвертого курса института горного дела, геологии и геотехнологий СФУ. Фото: пресс-служба «Норникель»

Знакомьтесь, Егор Шушаков и Антон Сорвочев – студенты четвертого курса института горного дела, геологии и геотехнологий СФУ. Этим летом они проходили практику в Норильске, на руднике. Именно их команда стала победителем деловой игры «Покорители Севера».

«Покорители Севера» - это часть большой образовательной программы «Профессиональный старт»**. Цель – научить структурному мышлению, проектному менеджменту, командному взаимодействию.

Игра длится шесть недель. Студенты, объединившись в команды, решают разные бизнес-кейсы компании: от совершенствования производственных процессов до развития городской общественной среды.

Итоговый проект – это публичная защита: в зале - - все студенты, проходящие практику в «Норникеле», и эксперты - топ-менеджеры предприятия. Что оценивают эксперты? Десятки критериев: от актуальности темы – фантастика не нужна - до ораторского мастерства выступления на сцене.

В идеале требуется показать навыки и компетенции, востребованные компанией, особенно инженерно-управленческие. Хотя бы в потенциале.

В профессии бурильщика важны хорошая реакция, координация движений, умение выполнять несколько задач одновременно и быстро переключаться, чувствовать машину. Фото: пресс-служба «Норникель»

- Тема игры этого года - «Бережливое производство», - рассказывает Антон Сорвочев. - Мы предложили проводить тестирование бурильщиков. Как родилась идея? Я обратил внимание, что эффективность труда у всех рабочих разная, и, возможно, это связано с физическими данными человека. В профессии бурильщика важны хорошая реакция, координация движений, умение выполнять несколько задач одновременно и быстро переключаться, чувствовать машину.

- Работая над проектом, мы тестировали и себя, и знакомых, и наших кураторов, - рассказывает Егор. - Средний балл получался 6 из 9. Даже удалось провести тесты с бурильщиками. В итоге один рабочий, у которого, кстати, не самый большой стаж и опыт, справился на 9 баллов. Оказалось, что у него всегда стабильно высокие показатели. Значит, наша идея вполне рабочая.

Парни признаются, что не рассчитывали на победу. Все проекты в «Покорителях Севера» были очень сильные, технически проработанные, перспективные. Но эксперты выделили «Горный удар».

- Наверно, потому, что тема повышения производительности труда всегда актуальна, и вот интересноее рассмотреть под таким неожиданным углом: с точки зрения потенциала людей, а не техники, - предполагает Антон.

Выявить производственную проблему и предложить решение и есть задача игры. Именно поэтому финал игры проходит в конце практики, чтобы студенты успели познакомиться с реальным производством.

Но, конечно, «Покорители Севера» - это не просто игра, это погружение и возможность для будущего инженера ответить на вопросы:

- Правильно ли я выбрал профессию?

- Смогу ли работать на Севере?

- Подходит ли мне компания, а я ей? Что мы можем друг другу дать?

После общения с Егором и Антоном есть уверенность, что студенты знают ответы на эти вопросы. И они утвердительные.

- В моей трудовой книжке теперь есть запись – ГРОЗ. Красиво звучит? Горный рабочий очистного забоя пятого разряда, - объясняет Антон. - Начало карьеры положено. Я познакомился с компанией, увидел реальные условия, понял, к чему нужно готовиться и к чему можно стремиться.

Рассказывая о первых впечатлениях от шахты «Скалистая», Егор подбирает слова и пожимает плечами:

- Я не знаю, как вам описать… Нужно увидеть своими глазами. Глубокая ли шахта? Очень. Мой участок был на отметке 850 метров, есть и глубже. Под землей все ощущается по-другому. Время течет иначе: если работаешь – быстро, если нет, например, ждешь, когда закончатся подготовительные работы, – очень медленно. Работа в шахте – непростая: и давление, и жарко, и пыль, но сейчас гораздо проще, чем раньше, совсем другие технологии. Рудник - самый молодой, современный. Многие процессы автоматизированы, оборудование – новое, как инженеру мне очень интересно. Моя специальность – «горный инженер-подземщик», и «Норникель» – идеальный вариант: знания, опыт, заработная плата выше, чем в других компаниях. Обратил внимание на отношение компании к технике безопасности, огромное внимание ей уделяется. Хорошие наставники, дружелюбный коллектив - тоже важно.

Блиц-опрос в финале встречи.

- В чем измеряется работа бурильщика?

- В шпурометрах.

- Сложно в шахте 12 часов без телефона?

- Легко, отдыхаем!

- Удалось покорить Север?

- Еще как, - смеется Антон, я вот поправился на 7 килограммов!

- Вернетесь в Норильск?

- Уже следующим летом.

Так и будет. Летом Егор и Антон вновь отправятся на практику, будут собирать данные для диплома и после его защиты уедут в Норильск на постоянную работу – контракты подписаны.

Справка «КП»

* В 2016 году проект «Покорители Севера» победил во всероссийском конкурсе GraduateAwards в номинации «Лучшая программа по работе со студентами».

**«Профессиональный старт»

Специальная программа «Профессиональный старт» успешно работает уже 15 лет. Каждое лето студенты профильных вузов России, прошедшие по конкурсу, проходят производственную практику на предприятиях Заполярного филиала компании «Норникель». Участники программы получают квалификацию по рабочей профессии, опыт работы на современном технологическом оборудовании и заработную плату - со студентами заключается срочный трудовой договор. У большинства - это первая запись в трудовой книжке и старт рабочего стажа.

После успешного прохождения подготовки в рамках программы студентам гарантировано трудоустройство на предприятия «Норникеля».

В 2019 году в программе приняли участие около 300 студентов из высших учебных заведений Норильска, Иркутска, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Читы и других городов России.

60-65% участников программы «Профессиональный старт» возвращаются работать в «Норникель».

МНЕНИЕ

О партнерстве вузов и производственных предприятий

Евгений Малиновский, заместитель директора Института горного дела, геологии и геотехнологий по учебной работе:

- Программа «Профессиональный старт» позволяет провести качественную адаптацию студентов к работе в непростых условиях Крайнего Севера, помогает повысить профессиональное мастерство будущих выпускников. За счёт реализации программы студенты на конкретных рабочих местах закрепляют полученные в вузе теоретические знания. Большинство ребят, которые проходят практику, уже после третьего курса получают предложение о заключении контрактов. Проходят этапы последующей практики, в итоге их ждут достойные рабочие места.