Осенние концерты и гастроли звезд в Красноярске-2019

Этой осенью в Красноярске пройдет множество концертов российских и зарубежных звезд.

Леонид Агутин и Анжелика Варум 6+

Дуэт Агутина и Варум для многих - образец настоящей любви. Их брак уже более двух десятков лет восхищает поклонников, а их песни «Всё в твоих руках», «Быть частью твоего», «Как не думать о тебе», «Я буду всегда с тобой» не оставят равнодушными даже самого черствого зрителя. Помогать паре рассказывать истории любви будут группа «Эсперанто» и шоу-балет «Лебеди Фанк».

Филармония

Пр. Мира, 2 «Б»

6 ноября, 19:00

Билеты: 1200 - 4500 рублей.

Лолита 12+.

Одна из самых эксцентричных женщин российской эстрады – Лолита привезёт в Красноярск программу «Мне 55». Артистка с гордостью заявляет о своём возрасте, который совершенно не мешает ей оставаться привлекательной, эпатировать публику, посещать Youtube-шоу, приводя в восторг молодую аудиторию. Концерт обязателен к посещению тем, кому срочно необходимо отвлечься от повседневности и зарядиться энергией!

Филармония

Пр. Мира, 2 Б

29 октября 19:00

Билеты: 2000-4500 рублей.

Григорий Лепс 12+

Главный герой всех караоке-баров, автор самой популярной застольной песни, обладатель премий «World Music Awards», «Песня года», «Золотой граммофон» и многих других представит программу «Иди и смотри». И действительно: если при виде одинокой рюмки в голове нараспев звучит чувственное «тооолько», то иди, смотри, пой!

Лепс даст в Красноярске два концерта, но это не повод затягивать с покупкой билета – половина мест в залах уже раскуплено!

Гранд Холл Сибирь

Ул. Авиаторов, 19

2 и 3 октября, 19:00.

Билеты: 3100 - 7000 рублей.

Полина Гагарина 12+

Полина Гагарина приготовила для поклонников новые песни, новое звучание, новые эмоции – всё это можно будет увидеть и почувствовать на концерте «Обезоружена». Название интригует, однако, несомненно, главное оружие певицы – завораживающий голос – всегда при ней. Певица исполнит и любимые композиции поклонников: «Кукушка», «Спектакль окончен», «Колыбельная», «Нет». Создатели шоу обещают зажигательные танцевальные номера, диджитал-декорации, интерактивы и незабываемую атмосферу!

Платинум Арена

Ул. Лесников, 21

20 октября 19:00

Билеты: 1200 - 3500 рублей.

Пикник 12+

Культовая питерская рок-группа представит новый альбом и новую концертную программу «В руках великана». Концерт дополнит концептуальный видео-арт, над которым работали аниматоры из разных стран, необычные персонажи и музыкальные инструменты: Новоегипетский инструмент, Световой Гиперболоид и Живая виолончель.

Гранд Холл Сибирь

Ул. Авиаторов, 19

13 октября 19:00

Билеты: от 1500 до 3300 рублей.

Чиж & Co 18+

Продолжает тему российского рока группа Чиж & Co. Несмотря на то, что последний альбом вышел двадцать лет назад, группа не теряет популярности и привлекает новое поколение фанатов. Музыканты приглашают ценителей послушать вечные хиты о любви и вечной молодости.

«Максимиллианс»

ул. Партизана Железняка, 17

20 ноября 20:00

Билеты: 1400 - 3500 рублей.

The Hatters 16+

Российская фолк-рок-группа «The Hatters», или «Шляпники», хоть и молодая, но уже успела собрать приличное количество поклонников. Музыканты исполнят любимые хиты и песни с нового альбома «Forte&Piano».

На концерт стоит пойти, чтобы почувствовать на себе атмосферу алкохардкора и насладиться харизмой фронтмена группы Юры Музыченко. Будут аккордеон, скрипка и, конечно, огромная балалайка в роли бас-гитары!

The Mods bar

Ул. Авиаторов, 19

27 октября 19:00.

Билеты: 1300 рублей.

Крематорий 18+

«Крематорий» представляет поклонникам новый альбом «Люди-невидимки», а значит, гости услышат новые песни. Ну и, конечно, с удовольствием поностальгируют под «золотые» хиты.

Максимиллианс

Ул. Партизана Железняка, 17

31 октября 21:00.

Билеты: от 600 до 1700 рублей.

Louna 16+

Большой праздничный концерт, посвященный десятилетию коллектива. Собрав воедино весь свой опыт и творческий потенциал, музыканты готовят самое грандиозное шоу за всю историю. Звук и свет высшего класса, спецэффекты, видеоинсталляции, все самые известные и любимые песни, и, конечно же, фирменный драйв, энергетика и музыкальные сюрпризы.

The Mods bar

Ул. Авиаторов, 19

24 ноября 20:00

Билеты: 1500 рублей.

Wildways 18+

«Wildways» – реинкарнация «Sarah Where Is My Tea», российская метал-группа с действительно «диким», звучанием. Сейчас это, несомненно, один из самых стремительно развивающихся и набирающих аудиторию коллективов России, пробившийся из самых низов тяжелого андеграунда. Контракт с крупным американским лейблом Artery Recordings, огромные туры по Европе и странам СНГ с полными залами фанатов – причин для знакомства с группой достаточно.

Концертная студия Дождя

ул. Остров Отдыха, 11 «Г»

2 ноября 19:00

Билеты: 1000 рублей

Brainstorm 12+

BrainStorm впервые посетят Красноярск с большим юбилейным концертом «Музыкальные истории».

Латышские романтики BrainStorm уже почти три десятилетия прочно удерживают статус главной рок-команды Прибалтики. Группа была выбрана первой представлять Латвию на Евровидение 2000 года, где заняла 3-е место.

Гранд Холл Сибирь

Ул. Авиаторов, 19

17 октября 19:00

Билеты: от 1200 до 4000 рублей.

Дима Билан 6+.

Единственный победитель Евровидения от России, 7 кратный победитель EMA, единственный в истории обладатель 17 тарелок Муз-ТВ, лидер ротаций, чартов и музыкальных премий Дима Билан представит в 2019 году первое живое фэнтези шоу «Планета Билан».

Шоу в новом для России формате на стыке музыки, перформанса, кино и героического комикса. Специально для этого шоу Дима Билан снимает эпизоды-исповеди о своей жизни. Шоу, задуманное как фантастический байопик, основано на реальных чувствах, где главная тема — это поиск себя, представление свое внутреннего мира.

Красноярск

Гранд Холл Сибирь

Ул. Авиаторов, 19

1 октября 19:00.

Билеты: 2500 - 4800 рублей.

Абакан

Абакан, Дворец Молодежи

2 октября 19:00

Билеты: 1800 - 5000 рублей.

Вера Полозкова 12+

На концерте Вера будет выступать вместе со своими музыкантами. Поэтесса придумала совершенно новый жанр поэтического вечера, во время которого эмоциональное восприятие стихов многократно увеличивается талантливо подобранной музыкой. Каждое стихотворение сопровождается оригинальным видеорядом графических рисунков, расширяющих пространство поэтического концерта.

Институт искусств им. Хворостовского

29 сентября 19:00

Билеты: 1800 - 2800 рублей.

Ария 12+.

Легендарная «Ария» приедет в Красноярск с двухчасовоц программой «Проклятье морей». В сет-листе - как песни с нового альбома, так и нетленные хиты из золотого фонда «Арии». Альбом стал первой полноформатной работой «Арии» за последние 4 года, вышел на лейбле М2БА на CD, виниловой, пластинке и в цифровом виде.

Филармония

Пр. Мира, 2 «Б»

3 ноября 19:00

Билеты: 2000 - 3500 рублей.

Егор Крид 6+

На концерте будут как треки из дебютного альбома «Холостяк», так и свежая работа – «Грехи», в первый же день попавшая в тренды «YouTube». На лейбле «BlackStar» Егор Крид уже собирал Гранд Холл Сибирь, а теперь это будет Платинум Арена. Билетом стоит запастись - уже сейчас – музыкант интригует новым имиджем, анонсирует новые треки и намекает, что ему есть чем удивить даже самых преданных фанатов.

Платинум Арена.

Ул. Лесников, 21

29 октября 19:00

Билеты: 1500 - 2500 рублей

StandUp Show ТНТ 18+

Выступают: Старовойтов, Комаров, Щербаков, Дедищев, Усович, Винокур. Если вам нравятся выступления этих ребят по телевизору, то нельзя упустить шанс посмотреть на них вживую, ведь в комедии энергетика и атмосфера в полной мере ощущается только в зрительном зале.

Гранд Холл Сибирь

Ул. Авиаторов, 19

17 ноября 19:00.

Билеты: 1200 - 4000 рублей.

Сурганова и оркестр 12+

Увидим и услышим новую концертную программу «На контрасте».

В основу новой программы заложен дух первых альбомов группы, принесших ей славу. Суть его – в неповторимой разножанровости треков, подкупающей лирике и душевности. Программа впервые была показана в Москве и Питере ко Дню рождения группы и произвела фурор. Многие говорили, что это были лучшие концерты группы за последние годы.

Красноярск

Гранд Холл Сибирь

Ул. Авиаторов, 19

28 ноября 19:00

Билеты: от 1200 до 3500 рублей

Абакан

Абаканский Дворец Молодежи

Ул. Дружбы Народов, 22

27 ноября 19:00

Билеты: 1300 - 2000 рублей.

ВИА «Синяя птица» 16+

«Я иду к тебе навстречу», «Там, где клен шумит», «Так вот какая ты» — все эти песни популярного ВИА стали народными хитами. Ансамбль, возникший в 70-х годах XX века на пике популярности советской песни, неизменно радовал своих поклонников яркими хитами. И сейчас, через десятилетия, их песни все также любимы.

Красноярск

Гранд Холл Сибирь

У. Авиаторов, 19

1 ноября 19:00

Билеты: 600 - 2000 рублей.

Абакан

Абаканский Дворец Молодежи.

Ул. Дружбы Народов, 22

2 ноября 19:00

Билеты: 1000 - 1500 рублей.

А в это время

Театра оперы и балета Республики Саха в Кызыле

28 и 29 сентября на сцене Национального театра им. В.Кок-оола в Кызыле - гастрольные спектакли Государственного театра оперы и балета Республики Саха (Якутия) им.Д.К. Сивцева - Суоруна Омоллоона.

В программе - два спектакля и 1 концерт – балетный спектакль "Жизель" А. Адана, балет для детей «Страна фантазия, или волшебная история» и и Гала-концерт ведущих солистов оперы и балета. В программе - увертюры, арии и дуэты из опер Джоаккино Россини, Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини, Лео Делиба, Жюля Массне и др., фрагменты балетов и лучшие концертные номера.

Музыкально-драматический театр

Кызыл

Ул. Ленина, 35

28 и 29 сентября

Билеты: 350 – 500 рублей