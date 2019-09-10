2019-09-10T17:12:15+03:00
Происшествия

«Один человек пропал, его ищут»: в Красноярском крае катер с пассажирами столкнулся с танкером, полным топлива

Два человека получили травмы
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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«Один человек пропал, его ищут»: в Красноярском крае катер с пассажирами столкнулся с танкером, полным топлива«Один человек пропал, его ищут»: в Красноярском крае катер с пассажирами столкнулся с танкером, полным топливаФото: Мария ЛЕНЦ
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На севере Красноярского края на Енисее катер с пассажирами столкнулся с танкером, перевозящим дизельное топливо. Информацию подтвердили в Речном пароходстве края. На данный момент известно немногое: авария произошла в районе Осинового мыса. По предварительным данным, по вине капитана катера. В момент ЧП на боорту находились трое пассажиров. Людей от удара выкинуло в воду.

- Двух человек с катера спасли, один пропал. Его ищут, - рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск собственный источник.

О состоянии людей не сообщается. Известно, что оба пострадавшие получили травмы, им оказывают помощь медики. После столкновения катер пошел на дно. Что касается танкера, то он практически не пострадал. Разлива топлива в Енисей удалось избежать. Подробности этого ЧП сообщим позднее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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