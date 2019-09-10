«Один человек пропал, его ищут»: в Красноярском крае катер с пассажирами столкнулся с танкером, полным топлива

На севере Красноярского края на Енисее катер с пассажирами столкнулся с танкером, перевозящим дизельное топливо. Информацию подтвердили в Речном пароходстве края. На данный момент известно немногое: авария произошла в районе Осинового мыса. По предварительным данным, по вине капитана катера. В момент ЧП на боорту находились трое пассажиров. Людей от удара выкинуло в воду.

- Двух человек с катера спасли, один пропал. Его ищут, - рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск собственный источник.

О состоянии людей не сообщается. Известно, что оба пострадавшие получили травмы, им оказывают помощь медики. После столкновения катер пошел на дно. Что касается танкера, то он практически не пострадал. Разлива топлива в Енисей удалось избежать. Подробности этого ЧП сообщим позднее.