Дети должны знать об опасности электрического тока

Ежегодно десятки детей страдают от поражения электрическим током. И повезет, если все обойдется легким испугом. Но ведь последствия могут быть необратимыми.

Денис Гончаров из Красноярска стал инвалидом в результате несчастного случая. Четыре года назад он залез на трансформаторную подстанцию одной из сетевых компаний, и от удара током его руки сгорели. Единственный вариант жить нормально сейчас - протезы.

- Электричество не прощает беспечности, - говорит начальник отдела охраны труда и надежности МЭС Сибири Петр Четвериков. - При этом оно не имеет ни цвета, ни запаха, ни звука. Напряжение можно только почувствовать, и это чувство может стать последним.

Главная проблема - дети недостаточно осведомлены о правилах обращения с электричеством. Именно взрослые должны рассказать о том, что электрический ток смертельно опасен. Сибирские энергетики ПАО «ФСК ЕЭС» (Россети ФСК ЕЭС) уже несколько лет реализуют программу профилактики детского электротравматизма, которую презентовали на сентябрьском краевом форуме «Общество, дружелюбное к детям». И предложили свою помощь педагогам в обучении. Опыт есть. Ведь в городах и селах, расположенных возле магистральных подстанций, для школьников и дошколят проводятся лекции, беседы, викторины, экскурсии. Более ста внеклассных уроков электробезопасности ежегодно!

Больше всего ребята любят практическую часть,где они учатся правилам реанимации на специальном тренажере «ГОША». А еще, девочек и мальчиков обучают правильному «гусиному» шагу. При падении электропровода на землю опасность поражения от шагового напряжения охватывает участок в радиусе 8 метров. Спастись можно только так: пятка шагающей ноги, не отрываясь от земли, приставляется к носку другой ноги. Также дети узнают о правилах поведения возле электроустановок и правилах безопасного использования бытовых электроприборов.

И всегда с собой полезные подарки: блокноты, раскраски, игры-бродилки, закладки, наклейки, которые становятся своеобразным напоминанием жизненно важных правил.

ВАЖНО

Помните, категорически ЗАПРЕЩЕНО:

пользоваться неисправными электроприборами, тянуть провода и браться за них мокрыми руками;

проникать на территорию подстанции, открывать дверцы электрических устройств;

влезать на опоры и играть под линиями электропередачи;

бросать что-либо на провода, запускать воздушного змея и рыбачить вблизи ЛЭП;

приближаться к оборванному проводу линии электропередачи, свисающему или лежащему на земле, на расстояние ближе 8-10 метров.