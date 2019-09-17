«Обрушилась крыша, слышны взрывы»: в Красноярске полыхнуло здание склада
Гигантский столб черного дыма, а сквозь него пробиваются языки пламени. Сегодня, во вторник, 17 сентября, в Красноярске произошел серьезный пожар, полыхнул один из складов на Северном шоссе, сообщили «Комсомольской правде» - Красноярск очевидцы. На присланных ими фото и видео – зрелище жуткое.
- Только что обрушилась крыша, - рассказал один из свидетелей, Евгений, он работает неподалеку. – Приехали пожарные, тушат. Это склад, там половину помещения занимает фанера и пиломатериалы, другую – кеги с пивом. От жара они начали лопаться, слышны «взрывы». Уже в 200 метрах от склада невозможно находиться – припекает.
Пожар на фанерном складе в Красноярске.Елена НЕКРАСОВА
По данным МЧС, огонь охватил 500 квадратных метров, есть угроза распространения и дальше, на месте работают 22 сотрудника и семь автоцистерн.
Пожар на складе на Северном шоссе.Елена НЕКРАСОВА
- Возможно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, - уточняет источник «Комсомольской правды» - Красноярск. – Буквально сегодня здесь вскрыли крышу, начали менять мягкую кровлю. Однако что-то пошло не так. Все вспыхнуло. Семь минут, и здания нет. Скорее всего, всему виной несоблюдение техники безопасности. Не исключаю, что просто перегрели горелкой. Насколько мне известно, пострадавших нет, люди успели выбежать.
«Комсомольская правда» - Красноярск следит за развитием ситуации.
Пожар в Красноярске на Северном шоссе.Елена НЕКРАСОВА
Черный дым видно почти во всех районах.Фото: Елена НЕКРАСОВА
ИСТОЧНИК KP.RU