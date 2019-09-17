«Обрушилась крыша, слышны взрывы»: в Красноярске полыхнуло здание склада

Гигантский столб черного дыма, а сквозь него пробиваются языки пламени. Сегодня, во вторник, 17 сентября, в Красноярске произошел серьезный пожар, полыхнул один из складов на Северном шоссе, сообщили «Комсомольской правде» - Красноярск очевидцы. На присланных ими фото и видео – зрелище жуткое.

- Только что обрушилась крыша, - рассказал один из свидетелей, Евгений, он работает неподалеку. – Приехали пожарные, тушат. Это склад, там половину помещения занимает фанера и пиломатериалы, другую – кеги с пивом. От жара они начали лопаться, слышны «взрывы». Уже в 200 метрах от склада невозможно находиться – припекает.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/732491" frameborder="0"></iframe> Пожар на фанерном складе в Красноярске.Елена НЕКРАСОВА

По данным МЧС, огонь охватил 500 квадратных метров, есть угроза распространения и дальше, на месте работают 22 сотрудника и семь автоцистерн.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/732492" frameborder="0"></iframe> Пожар на складе на Северном шоссе.Елена НЕКРАСОВА

- Возможно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, - уточняет источник «Комсомольской правды» - Красноярск. – Буквально сегодня здесь вскрыли крышу, начали менять мягкую кровлю. Однако что-то пошло не так. Все вспыхнуло. Семь минут, и здания нет. Скорее всего, всему виной несоблюдение техники безопасности. Не исключаю, что просто перегрели горелкой. Насколько мне известно, пострадавших нет, люди успели выбежать.

«Комсомольская правда» - Красноярск следит за развитием ситуации.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/732493" frameborder="0"></iframe> Пожар в Красноярске на Северном шоссе.Елена НЕКРАСОВА