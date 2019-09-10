Режим работы фонарей в Красноярске 2019: график меняется каждые пять дней

В каком режиме работают уличные фонари в Красноярске? Этот вопрос жители города задают периодически в таком контексте: почему уже темно, а освещение еще не включается. Осенью, когда грань между светом и сумерками становится еще отчетливее, и вопросов больше. Разбираемся: когда же включаются уличные фонари.

За все в ответе автоматика

Ровно год назад систему освещения в городе включали вручную. Этим и объяснялись задержки. Единая автоматизированная система была готова лишь наполовину. Нужно было смонтировать ее полностью, чтобы запустить. Сегодня в департаменте городского хозяйства сообщают: работа уже завершена и все фонари в Красноярске на нее переведены.

- Впрочем, в некоторые дни фонари включают и вручную, это происходит, когда график нужно скорректировать из-за неблагоприятных погодных условий, тумана, облачности и прочее. График работы уличного освещения опубликован на официальном сайте администрации Красноярска , - рассказывает пресс-секретарь департамента горхозяйства Светлана Трушкова.

Время работы уличных фонарей осенью и зимой увеличивается, так как уменьшается долгота светового дня. В среднем каждые 5 дней продолжительность работы уличных фонарей продлевается на 10 минут. Затем, после 22 января, когда день начинает прибавляться, все происходит в обратном порядке.

График включения и отключения наружного освещения города Красноярска

Кто и как разрабатывает график

График включения освещения в городе регламентируется федеральными нормативами. И даже разрабатывают его специалисты федеральных служб. Учитывают широту, долготу и другие географические параметры.

- Определить на глаз комфортное время включения и отключения освещения, руководствуясь своими визуальными ощущениями, очень сложно. График разрабатывается в соответствии с нормативной документацией. В основу графика заложено несколько принципов. Главный: если естественная освещенность снижается до 20 люкс, значит, фонари должны включаться. А утром, когда естественное освещение повышается до 10 люкс, они должны отключаться, - рассказал заместитель технического директора «Красноярскгорсвет» Анатолий Демичев.

Кстати, в мэрии уверили, что предложения и жалобы горожан, предписания надзорных органов принимаются и обрабатываются. Подать их можно в службе «005».

Подсветка и иллюминация

Теперь о приятном. Точнее, о красивом. В департаменте горхозяйства сообщили, что с осени меняется режим работы архитектурно-художественной подсветки, иллюминации и элементов светового оформления города. Теперь архитектурно-художественная подсветка зданий в период с 1 сентября до 30 апреля должна работать:

- в будние дни – до полуночи

- в режиме праздничного и выходного дня – до часу ночи, а затем включается и включается снова в 5 часов утра.

На Коммунальном и Вантовом мосту в будничном режиме подсветка осенью должна включаться:

- вместе с уличным освещением – до полуночи;

- с полуночи до отключения уличных фонарей они будут гореть в дежурном режиме (без светодинамики, в одном цвете);

- в выходные дни могут подсвечиваться разными цветами с плавными переливами, а также дополняться режимами светового шоу.

С сентября по март световое шоу на мостах может включаться по выходным каждый час, начиная с 20.00 до 22.00, а в праздничные дни – каждые 30 минут.

Добавим, что в праздники и крупные мероприятия вся городская подсветка и иллюминация в Красноярске будет работать .