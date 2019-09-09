2019-09-09T15:13:54+03:00
Происшествия

В Хакасии спасли сборщика ореха, упавшего с 18-метровой высоты

Товарищи не рискнули вывозить его на машине и вызвали вертолет
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Хакасии спасли сборщика орехов, упавшего с 18-метровой высоты. Фото: МЧС ХакасииВ Хакасии спасли сборщика орехов, упавшего с 18-метровой высоты. Фото: МЧС Хакасии
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Сбор кедрового ореха – занятие безопасное, но ровно до той минуты, пока шишкарь стоит на земле. Пожилые опытные люди забираться на кедр не советуют: очень опасно. 20-летний житель Красноярска вместе с товарищами приехал в район села Беренжак, это Ширинский район Хакасии, чтобы заготовить на зиму орех. Что-то для личного пользования, а что-то на продажу. Однако к мерам безопасности отнесся не должным образом и упал с 18-метровой высоты (для сравнения, это высота пятиэтажной хрущевки вместе с конусообразной крышей).

Молодому человеку повезло, он получил множественные переломы, но остался жив. Товарищи тут же вызвали спасателей. Пояснили: тайга, бездорожье, сами товарища не вынесут, а ему нужно как можно быстрее получить медицинскую помощь.

На помощь вылетел вертолет Ми-8. Фото: МЧС Хакасии

На помощь вылетел вертолет Ми-8. Фото: МЧС Хакасии

Из Абакана вылетел вертолет Ми-8 со спасателями Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России. Молодого человека вывезли в столицу Хакасии, в больницу. Говорят, парню повезло, ведь погода была летной, а его коллеги по сбору дикоросов смогли передать точные координаты места происшествия.

Товарищи сообщили: самостоятельное вывезти пострадавшего не смогут. Фото: МЧС Хакасии

Товарищи сообщили: самостоятельное вывезти пострадавшего не смогут. Фото: МЧС Хакасии

- Хочется предостеречь жителей и гостей республики Хакасия от употребления алкогольных напитков при сборе дикоросов в тайге. Будьте осторожны при нахождении в дикой природе, следите за собой, следите за своими товарищами, не всегда есть возможность оперативно вылететь в труднодоступную местность, а дорога туда наземным транспортом занимает много времени, - комментирует Александр Себов, начальник Южно-Сибирского поисково-спасательного центра МЧС России.

на борту - спасатели и медики. Фото: МЧС Хакасии

на борту - спасатели и медики. Фото: МЧС Хакасии

Спасатели говорят: парню повезло, что была летная погода. Фото: МЧС Хакасии

Спасатели говорят: парню повезло, что была летная погода. Фото: МЧС Хакасии

Парень упал с 18-метровой высоты и остался жив. Фото: МЧС Хакасии

Парень упал с 18-метровой высоты и остался жив. Фото: МЧС Хакасии

ИСТОЧНИК KP.RU

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