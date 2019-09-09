В мэрии рассказали, когда в Красноярске начнется отопительный сезон

Когда начнется отопительный сезон? Сегодня для многих это главный вопрос. Тем более, что синоптики все настойчивее обещают похолодание и снег с дождем. В департаменте городского хозяйства Красноярска сообщили: все – согласно графику с учетом среднесуточной температуры. Среднесуточная температура воздуха должна продержаться в течение 5 суток на отметке ниже 8 градусов. И тогда начнется запуск тепла в систему.

За минувшие годы не было случаев, когда начало отопительного сезона было сорвано. Вот и нынче все ресурсоснабжающие и жилищные организации отчитались в 100% подготовке.

- На сегодняшний день диспетчеры службы 005 не зафиксировали увеличения количества жалоб от горожан на холод в квартирах. В службу сейчас поступают лишь единичные звонки такого характера. А некоторые горожане даже наоборот сообщают о том, что в квартирах жарко, - рассказывает пресс-секретарь департамента городского хозяйства Светлана Трушкова.

Специалисты напомнили, что если социальные учреждения – школы, больницы, садики – направят заявку, их могут подключить к отоплению в любой момент. Красноярский перинатальный центр, например, уже подключен.

- Напомним, что система центрального отопления в Красноярске устроена так, что ее запуск – процесс постепенный. После открытия задвижек на ТЭЦ, котельных и других теплоисточниках тепло доходит до потребителей в течение нескольких дней, и чтобы выйти на нормативные параметры теплоснабжения, требуется около двух недель, - пояснил в департаменте.

Порядок подключения потребителей:

- учреждения здравоохранения, школы, детские сады, профессиональные училища, учреждения для инвалидов и престарелых;

- жилые здания, общежития и гостиницы;

- общественные здания;

- здания социально-культурного назначения и высшие учебные заведения.