2019-09-09T05:11:59+03:00
Общество

Пострадавших в условной, но очень жуткой катастрофе, спасли в Красноярске

Участники тренировки показали отличный результат
Ольга ИЛЬИНСКАЯ
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Пострадавших в условной, но очень жуткой катастрофе спасли в КрасноярскеПострадавших в условной, но очень жуткой катастрофе спасли в КрасноярскеФото: ГУ МЧС по Красноярскому краю
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В Красноярске на острове Татышев прошли учения с участием спасателей. Основной задачей было спасти людей, пострадавших в техногенной катастрофе. Подобные тренировки в городе проводят ежегодно с целью проверить сотрудников на случай, если придется быстро реагировать в чрезвычайной ситуации.

В Красноярске на острове Татышев прошли учения с участием спасателей Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

В Красноярске на острове Татышев прошли учения с участием спасателейФото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

По легенде, в происшествии пострадало большое количество людей. Силами медицины катастроф, скорой медицинской помощи и спасателями СРПСО МЧС России нужно было организовать работу аэромобильного отряда. Также предстояло установить на безопасном расстоянии медицинские модули вблизи эпицентра катастрофы.

По легенде, в происшествии пострадало большое количество людей Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

По легенде, в происшествии пострадало большое количество людейФото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

- По нормативу работу медицинского отряда нужно организовать в течение 20 минут. Дальше специалисты должны начать работу по оказанию первой медицинской помощи, - рассказал Дмитрий Пуринов, начальник медицинского отдела СРПСО МЧС России. – Аэромобильный госпиталь представляет собой четыре пневмокаркасных модуля. Так в диагностическом отделении принимают пострадавшего, проводят диагностику, ставят диагноз. Дальше пациента направляют в зависимости от итогов обследования в отделение интенсивной терапии (реанимацию), в операционно-перевязочное отделение или в отделение госпитальное или эвакуационное.

Пострадавшим в условной катастрофе успели вовремя оказать необходимую медицинскую помощь Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

Пострадавшим в условной катастрофе успели вовремя оказать необходимую медицинскую помощьФото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

Пострадавшим в условной катастрофе успели вовремя оказать необходимую медицинскую помощь. Другими словами, участники тренировки отлично справили с поставленной задачей, показав слаженное межведомственное взаимодействие и слаженность в работе. К слову, в роли пациентов аэромобильного госпиталя выступали будущие медицинские работники, которые сегодня пока студенты Красноярского государственного медицинского университета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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