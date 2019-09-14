Наталью Лукашенко в медицину привела детская мечта

Наталья Леонидовна Лукашенко более 30 лет возглавляет больничную аптеку Красноярской межрайонной клинической больницы №20 имени И. С. Берзона - одну из крупнейших в крае.

Родилась в Енисейске в семье потомственных учителей. Папа Леонид Павлович был директором Бельской школы, которую раньше возглавлял его отец - Павел Иванович. Мама Нина Михайловна преподавала русский язык и литературу.

1979 год. Наташа — студентка, комсомолка и просто красавица Фото: krasgkb20.ru

Наталья Леонидовна — человек с активной жизненной позицией. С отличием закончила общеобразовательную школу и спортивную школу. Не раз побеждала в соревнованиях по лыжным гонкам, занималась общественной работой и руководила школьным пресс-центром. Мама видела в ней будущего журналиста, а папа - серьезного экономиста. Но дочь решила по-своему. Выбрала для поступления фармацевтический факультет Томского государственного медицинского института. Вспоминает, что в детстве на нее произвела большое впечатление старинная аптека в родном Енисейске.

С родителями Леонидом Павловичем и Ниной Михайловной Фото: krasgkb20.ru

- Аптека XIX века постройки находилась в историческом квартале города, рядом с храмом Успения Пресвятой Богородицы, и тоже казалась мне храмом, - вспоминает Наталья Леонидовна. - Я входила в эту аптеку с каким-то благоговейным чувством: чистота, свет, торжественная тишина, вежливость и безупречный внешний вид сотрудников. И поняла, что в будущем хочу работать в таком же чудесном месте.

1988 год, на лыжне Фото: krasgkb20.ru

Так детская мечта привела ее в медицину. Сейчас Наталья Леонидовна - дипломированный провизор с 37-летним стажем работы в здравоохранении, отличник здравоохранения, специалист высшей квалификационной категории, ветеран труда. Она сумела организовать работу больничной аптеки в сложных экономических условиях - в годы постперестроечного лихолетья. Вместе с врачами больницы ей удается внедрять в лечебный процесс новые высокоэффективные лекарственные средства, современные изделия медицинского назначения и перевязочные средства. Это помогает повышать уровень медицинской помощи и уменьшает сроки пребывания пациентов в стационаре.

Сын Роман поздравляет с 8 марта Фото: krasgkb20.ru

Коллеги говорят о ней, как о честном и отзывчивом человеке, строгом, но справедливом руководителе, опытном наставнике. Десятки молодых провизоров были подготовлены ею к самостоятельной работе. Наталья Леонидовна пользуется большим авторитетом не только на работе, но и в семье. Увлекла медициной сестер и племянников и является для них примером верности профессии. При колоссальной нагрузке она успевает выкроить время и для театральной премьеры и для семейного праздника.

Веселое представление в честь юбилея любимой мамы - Нины Михайловны Фото: krasgkb20.ru

Задорная, энергичная, эрудированная - любящая дочь, замечательная мать и заботливая бабушка. Настоящее счастье, когда вся семья в сборе. Всегда старается соблюдать семейные традиции: отдых на лыжах, коньках, снегоходах, в праздник – обязательно нарисована стенгазета и театрализованные представления, песни под гармошку и вкусное угощение.