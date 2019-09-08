Гигантские светящиеся птицы взлетели над Красноярском

Гигантские светящиеся птицы кружат над землей, а рядом – затаившие дыхание зрители… В субботу, 7 сентября, в Красноярске прошло грандиозное шоу – премьера спектакля «Полет» от французского циркового театра «Remue Menage».

Встречаем захватывающую премьеру - спектакль "Полет".Фото: Мария ЛЕНЦ

Дети и взрослые были в восторге, ждем продолжения.Фото: Мария ЛЕНЦ

Настоящая сказка - для красноярцев.Фото: Мария ЛЕНЦ

- Это надо было видеть, - обсуждают в соцсетях. – Яркое карнавальное шествие: фантастические птицы, акробаты, спецэффекты. Началось все на площади у ТЮЗа, а завершилось на улице Западной.

Шоу - просто класс!Фото: Мария ЛЕНЦ

Зрелище незабываемое!Фото: Мария ЛЕНЦ

Такого мы еще не видели.Фото: Мария ЛЕНЦ

Тысячи красноярцев, встречавших артистов, выстроились в огромный коридор. В восторге были все: малыши смотрели на происходящее, открыв рты. А их родители будто стали детьми: не скрывая изумления, снимали все на телефоны.

Светящиеся птицы сами "идут" в руки.Фото: Мария ЛЕНЦ

Эмоций море...Фото: Мария ЛЕНЦ

Были заворожены даже взрослые.Фото: Мария ЛЕНЦ

Дети смотрели, раскрыв рты!Фото: Мария ЛЕНЦ

Ух ты!Фото: Мария ЛЕНЦ

- Причем эта сказка была от нас на расстоянии вытянутой руки, - вспоминает Анна, одна из зрительниц. – Время от времени птицы «садились» совсем рядом, их даже можно было потрогать. Очень круто, феерично. Правда, толкучка, все хотели подобраться поближе.

Вот он, один из "кудесников".Фото: Мария ЛЕНЦ

- Колдовство какое-то! - шептались в толпе.Фото: Мария ЛЕНЦ

Шоу началось на площади у ТЮЗа.Фото: Мария ЛЕНЦ

Выступления совершенно бесплатные.Фото: Мария ЛЕНЦ

Отметим, шоу устроили в рамках фестиваля «Театральный синдром», он много лет проходит в Красноярске при поддержке фонда Михаила Прохорова. Главное: выступления совершенно бесплатные.

КОНКРЕТНО

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/730753" frameborder="0"></iframe> Театральный синдром в Красноярске.Мария ЛЕНЦ

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЕГОДНЯ!

Праздник уличных театров продолжается 7 и 8 сентября. Еще одно представление от «Remue Menage» можно будет увидеть в воскресенье в центре города. Постановка-шествие «Подводный мир» пройдет по проспекту Мира, от Театра Пушкина до здания филармонии. Начало в 20.00.