«Опять пришлось бежать из Каменки»: на складе боеприпасов под Ачинском прогремели новые взрывы

На складе боеприпасов под Ачинском вновь прогремели не мирные взрывы. По информации жителей Каменки (деревни, в 20 километрах от райцентра, где расположен военный склад), в пятницу, 6 сентября, вновь произошло ЧП. Случилось все около 16.30 по местному времени.

- Мы дома были. Сирена завыла, сообщили, что надо эвакуироваться. И мы - уже не знаю, какой раз по счету - опять должны были уехать, - подтвердила «Комсомольской правде» - Красноярск жительница Каменки Наталья П. - Сейчас уже все спокойно, вертолет летал все затушили... Паника? Конечно, у нас страх. Когда все это только закончится - непонятно.

ТВК сообщает со ссылкой на ГУ МЧС по Красноярскому краю, что при проведении плановых работ по ликвидации боеприпасов произошла серия неконтролируемых взрывов и пожар, который быстро удалось ликвидировать. Разрушений нет. Жители Ачинска сообщают о пострадавшем, который с ожогами доставлен в районную больницу. Состояние у мужчины тяжелое.

Напомним, 5 августа в Каменке на военном складе произошел пожар, в рузультате которого один за другим начали взрываться снаряды. Жители в панике покинули свои дома, некоторые были вынуждены несколько часов пешком продираться через лес и болото, чтобы выйти в безопасное место. Вечером того же дня была объявлена эвакуация в Ачинске, который попал в зону поражения. Тушили пожар с воздуха самолеты минобороны России. Вечером 7 августа в Ачинске и Каменке был снят режим ЧС, и люди начали было возвращаться в свои дома. Однако 9 августа в один из стеллажей на складе попала молния. Снарядвы опять начали взрываться, и деревню вновь эвакуировали. Огонь также тушили с воздуха. Сейчас военные занимаются ликвидацией снарядов. По официальной информации при взрывах в Каменке пострадало 40 человек. Один погиб.

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