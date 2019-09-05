В эти выходные улицы Красноярска превратятся в театральные подмостки

Со 2 по 11 сентября в Красноярске проходит фестиваль «Театральный синдром. Детский мир», который представляет работы лучших российских и зарубежных театров. Организаторами фестиваля являются Фонд Михаила Прохорова и Красноярский ТЮЗ. Основная программа фестиваля представит ярчайшие образцы детского театрального искусства России последних лет. Частью «Театрального синдрома» в этот раз станет проходящий в ТЮЗе Фестиваль юного зрителя «Язык мира», который при поддержке Министерства культуры Красноярского края предложит три параллельные программы: профессиональную, программу театральной педагогики и выступления уличных театров. Площадками фестиваля «Театральный синдром. Детский мир» стали Красноярский театр оперы и балета имени Д. А. Хворостовского, Драматический театр имени А. С. Пушкина, Красноярский театра кукол, Красноярский ТЮЗ и Культурный центр на Высотной — ГорДК.

В афише фестиваля – лучшие спектакли: «Кролик Эдвард» по сказке Кейт ДиКамилло Российского государственного академического молодёжного театра (Москва), «Комната Герды» по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена Театра «Особняк» (Санкт-Петербург), «Меня зовут Лёк» по рассказу Андреа Софи Яннуш Пермского театра кукол, «Цацики идёт в школу» по книге Мони Нильсон-Брэнстре Хабаровского краевого театра юного зрителя и «Мой дедушка был вишней» по книге Анджелы Нанетти Большого театра кукол (Санкт-Петербург). Билеты на некоторые постановки еще в наличии. Подробная программа опубликована на сайте theatricalsyndrome2019.ru.

7 и 8 сентября пройдут уличные представления:

7 сентября, в 21.00 от Театра юного зрителя (ул. Вавилова, д. 25) до улицы Западная пройдет изумительная процессия - Цирковой театр REMUE MENAGE (Франция) представит спектакль «L'envol» (Полет), в котором чудесные крылатые создания создадут красочный витраж на небосводе.

7 сентября на Площади имени В.В. Маяковского, а 8 сентября на Площади Революции в 16.00 Театр «Мимо КРОКОДИЛ» (Санкт-Петербург) покажет спектакль «Лунь» - добрую историю, которые станут на время спектакля его участниками!

Сказку-колыбельную «Небесная Карусель» покажет Театр Sky Carousel (Санкт-Петербург), чтобы окунуть вас в волшебный мир оживших фантазий детской души. Его можно увидеть 7 сентября - на Площадь Юности и 8 сентября - на ул. Капитанской, 12 в 17 часов.

8 сентября в 20.00 небо над Красноярском превратится в море. Световое шествие пройдет от Театра им. А.С.Пушкина (пр. Мира, 73) до Красноярской филармонии. Красочное шоу - синтез цирка, музыки, танца, видео и пиротехники представит Цирковой театр REMUE MENAGE (Франция).