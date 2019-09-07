2019-09-07T14:56:48+03:00
Общество

«Летели искры и взрывались баллоны с пропаном»: полицейские спасли на пожаре две семьи

В Красноярском крае едва не выгорел поселок - пламя распространялось слишком быстро [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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«Летели искры и взрывались баллоны с пропаном»: полицейские спасли на пожаре две семьи Фото: стопкадр с видео«Летели искры и взрывались баллоны с пропаном»: полицейские спасли на пожаре две семьи Фото: стопкадр с видео
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Этот пожар в поселке Богучаны (Красноярский край) стал одним из самых страшных за последнее время. Случилось все ночью 4 сентября, около 01.30 по местному времени загорелся строящийся двухэтажный дом. Хозяева спокойно спали, не подозревая о беде...

Полицейские спасли 8 человек на пожаре.Видео: ГУ МВД по Красноярскому краю

Пламя уничтожало дерево настолько быстро, что люди и оглянуться не успели, как огонь перекинулся на соседние дома, охватил линии электропередач, - те сыпали искрами. В домах один за другим начали гулко взрываться баллоны с пропаном. В тот день, как назло, еще и ветер разгулялся - раздул огонь. Застройка на улице плотная, так что у этого пожара могло быть много жертв, если бы на помощь жителям вовремя не подоспели полицейские. Опера местного отдела МВД Виталий Ваганов и Гога Кобалия как раз возвращались со службы, когда увидели пожар. Рванули к месту. Конечно, первым делом вызвали пожарных, а потом поняли: не успеют людей спасти пожарные - счет идет на минуты. И полицейские решили рискнуть

- В одном из домов в этот момент находились муж с женой и трое их детей, в другом – мать с 16-летним сыном и 8-летней дочерью, - рассказали в региональном главке МВД.

Ваганов и Кобалия начали выводить растерявшихся людей. В одном из домишек на цепи маялась собака, ее тоже отвязали. Сейчас на месте пожара руины. От дома, где все началось, не осталось и слела - одни головешки. Но главное, что люди спасены. Две семьи - 8 человек, пятеро из которых - дети.

КОММЕНТАРИЙ

Официальный представитель МВД России Ирина Волк:

- Следует отметить, что оба полицейских так же ответственно относятся и к выполнению своих служебных обязанностей. Капитан полиции Виталий Ваганов, несмотря на то, что работает в отделе внутренних дел чуть больше года, уже успел раскрыть убийство продавца в поселке Октябрьский, которое было совершено в 2017 году. Капитан полиции Гога Кобалия заступил на службу в отдел уголовного розыска в 2017 году. Чуть больше месяца назад в поселке Гремучий были обнаружены останки человека, убитого в 1993 году. Гога Кобалия в кратчайшие сроки сумел установить личность подозреваемого в совершении этого тяжкого преступления. Злоумышленник задержан в Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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