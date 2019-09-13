«Так хочется огурчиков – как у бабушки»: В Красноярске объявлен сбор домашних заготовок для одиноких пожилых людей

- Так хочется домашних огурчиков и грибочков! – об этом часто говорят люди, которые живут в интернатах и пансионатах. Зачастую у них нет ни друзей, ни родных. Кроме волонтеров, никто не навещает. Побаловать едой «как у бабушки» некому.

Специально для них благотворительный фонд «Феникс» с 15 по 27 сентября устраивает праздник осени. Его будут проводить в трех учреждениях («Родник», пансионат «Солнечный» и интернат на Курчатова), где находятся сейчас 820 человек. Бабушки и дедушки, инвалиды, в том числе лежачие… Они признаются: уход тут хороший, не хватает простого домашнего уюта.

В эти дни (кроме самого праздника в актовых залах) волонтеры прокатят по этажам «тележку радости». Чтобы каждый смог взять, что захочет.

- Желательно, чтобы там были домашние вкусности: соленья и варенье, ранетки, мед, компот, кабачковая икра, соленые грибы, пироги, оладьи, булочки, шишки, орехи, сало, - все что угодно, - говорят в фонде. – А еще мы хотели бы всем женщинам подарить осенние букеты. Потому что цветы им никто никогда не дарит, особенно лежачим. Если найдете один-три по-настоящему красивых цветка, и передадите их нам накануне 19, 20, 26 сентября – вы будете нашим героем.

КОНКРЕТНО

Как помочь?

Можно поучаствовать, пожертвовав всего одну банку. Все придется делить на маленькие порции из расчета, что человек съест это в этот же день, условий для хранения нет, объясняют организаторы. Все расфасуют, сделают красиво, дойдут до каждого, фото и видеоотчет, как всегда, выложат в своих группах на сайте.

Готовы поучаствовать? Привозите по адресу Ленина, 35 (вход со двора, подвальное помещение) с понедельника (9 сентября) до 25 сентября, с 14 до 18 часов, либо оставьте заявку по телефону 293-85-16, чтобы автоволонтеры забрали у вас подарки.

- Это тот случай, когда вы можете вложить свою душу в одну такую совсем маленькую баночку (размер баночки от детского пюре - на 1 человека), сделав к ней красивую бирочку с пожеланием человеку, и получившему ваш «теплый» подарок, будет по-домашнему уютно и радостно, - говорят сотрудники фонда «Феникс».

Поделимся теплом, красноярцы?