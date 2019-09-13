После снега в выходные в Красноярск вернется тепло

Выходные в Красноярске будут холодными, может даже пробрасывать снег, но после них вернется тепло. Такой предварительный прогноз дали специалисты гидрометцентра.

В пятницу, 13 сентября, погода нас еще не побалует. Те же плюс 6-8 градусов, временами дождь, облачно. При этом порывы ветра до 14 метров в секунду.

На выходных будет чуть теплее – плюс 8-10. Но снова сыро и пасмурно, ночью даже возможен снег. Примерно такая же картина будет наблюдаться и в понедельник, 16 сентября.

Зато со вторника погода заметно улучшится, обещают синоптики. Выглянет солнце (хотя осадки не прекратятся), столбики термометров поползут вверх, будет до плюс 15.

Дальше – лучше. В среду плюс 17, пусть и с дождем. В четверг тоже плюс 17, зато уже будет сухо. Ждем!