В Красноярском краевом клиническом онкологическом диспансере им. А.И. Крыжановского поддерживают устоявшиеся традиции

Красноярский краевой клинический онкологический диспансер им. А.И. Крыжановского начал работать в ноябре 1945 года. Тогда на базе краевой клинической больницы было всего 20 коек. Сейчас это современное медицинское учреждение, которое является крупнейшим онкологическим учреждением Сибирского Федерального округа.

Главный врач – Андрей Арсеньевич МодестовФото: Мария ЛЕНЦ

Три корпуса - лечебно-диагностический, палатный и приемно-административный – оснащены современным оборудованием и введены в эксплуатацию 17 февраля 2014 года. В настоящее время в краевом окнодиспансере работают более 190 врачей и более 320 медицинских сестер. Из них 123 сотрудника, проработали здесь более 20 лет, 37 - более 30 лет, 24 человека – более 40 лет, и один сотрудник – более 55 лет.

Встречи проходят очень тепло Фото: Красноярский краевой клинический онкологический диспансер им. А.И. Крыжановского

В Красноярском краевом клиническом онкологическом диспансере им. А.И. Крыжановского поддерживают уже устоявшиеся традиции, и не так давно был возрожден совет ветеранов. В его состав вошли настоящие профессионалы своего дела, на протяжении долгих лет сохраняющие верность своей профессии. Это врач-трансфузиолог Борис Замощик, проработавший в онкодиспансере уже более 55 лет. Заведующая хозяйством Валентина Бобанкова – работник со стажем в 27 лет. Представитель неработающих ветеранов Нина Чумакова – бывшая медицинская сестра приемного покоя, заведующая отделением анестезиологии и реанимации. Глава профсоюзного комитета при онкодиспансере Ольга Еремеева. Начальник отдела кадров Снежана Сорокина. Главная медицинская сестра Ольга Фатьянова. Главный врач онкодиспансера Андрей Модестов.

В составе совета ветеранов настоящие профессионалы своего дела Фото: Красноярский краевой клинический онкологический диспансер им. А.И. Крыжановского

При поддержке совета ветеранов проводится много важных и необходимых мероприятий. В том числе - ежегодные встречи с теми, кто в буквальном смысле, отдал жизнь работе в онкодиспансере и отправился на заслуженный отдых. На очередную встречу с главным врачом Андреем Модестовым и врачом-трансфузиологом Борисом Замощиком, пришли восемь человек. Среди них старший лаборант клинико-диагностической лаботатории Анна Антоновна Романенко, проработавшая в диспансере 49 лет, Раиса Федоровна Евстигнеева, которая работала медицинской сестрой поликлиники более 40 лет, Лидия Анатольевна Бабушина, работавшая заведующей онкогинекологическим отделением и другие ветераны.

Опытные доктора всегда готовы встретиться с молодыми коллегами Фото: Красноярский краевой клинический онкологический диспансер им. А.И. Крыжановского

Все встречи проходят в дружеской обстановке и очень тепло. Собеседники, несколько лет не видевшие друг друга, с удовольствием делятся последними новостями и впечатлениями от вида изменившегося диспансера. Ведь многие из пришедших ветеранов онкологической службы ушли с работы еще до того, как появились новые корпуса.

КОНТАКТЫ

Адрес: Красноярск, ул. 1-я Смоленская, 16, стр. 7.

Телефоны: 8-391-222 40-73,8-391-299 20-07.

Сайт: onkolog24.ru