2019-09-07T07:09:29+03:00
Woman

5 советов для женской красоты

9 сентября отмечается Всемирный день красоты
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Как сохранить женскую красотуКак сохранить женскую красотуФото: Мария ЛЕНЦ

9 сентября отмечается Всемирный день красоты. Красота – повсюду, она в любом творении, в закате и рассвете, в дожде и лучах солнца. Но женская красота, как и женская душа – загадка, которую пытаются разгадать и великие поэты, и знаменитые стилисты. Создана целая индустрия, которая изобретает все новые методики для сохранения здоровья и молодости женщин.

Дорогие женщины! Поздравляем вас с праздником! Специально для вас КП подобрал 5 советов лучших специалистов для сохранения красоты.

1. Правильный режим дня

Ни для кого не секрет, что режим дня влияет на здоровье женщины. Для сохранения красоты и здоровья женщине необходимо стараться засыпать до 23 часов, а просыпаться за 1-2 часа до рассвета. В утренние часы можно заняться медитацией, написанием утренних страниц, чтением, уборкой, заботой о своей коже, спортом или йогой, а также всем тем, что вы не успели сделать предыдущим вечером или в другие дни. Это самые важные элементы идеального режима дня для женщины. Выполняя всего два действия – ложась и вставая рано, вы в самые короткие сроки заметите, как ваша жизнь изменится до неузнаваемости.

Фото: Мария ЛЕНЦ

2. Полноценное питание.

Несмотря на увлечение женщин различными низкокалорийными диетами, специалисты сходятся во мнении, что для сохранения молодости и красоты женщине необходимо питаться полноценно, то есть соблюдать баланс белков, жиров и углеводов. Попадая в организм, каждое из этих веществ выполняет определённые функции, оказывая влияние на самочувствие, работу внутренних органов, вес человека и его здоровье в целом. И если соблюдать правильные пропорции, можно добиться хороших результатов в похудении, не прибегая к изнурительным тренировкам и голодовке.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Все чаще красноярцы стали прибегать к услугам специалистов по питанию. Даже в муниципальных поликлиниках стали появляться диетологи. Специалисты советуют ни в коем случае не голодать и не использовать модные диеты из Интернета. Важно разобраться в каждой конкретной ситуации и вместе со специалистом выбрать для себя правильный путь для похудания.

3. Уход в домашних условиях и в салонах красоты

Иногда чтобы изменить свою жизнь, достаточно изменить цвет волос или прическу. А следить за кожей лица и тела не только важно, но и очень приятно: крема, маски, скрабы, гели и множество всяческих ароматных баночек можно найти в любой ванной комнате современной женщины.

Фото: Иван ВИСЛОВ

Одна из модных новинок этой осени – уход за кожей с помощью цвета.Цветотерапия активизирует регенерацию в тканях, поднимает иммунитет кожи, эффективна при лечении кожных заболеваний, подходит для любого типа кожи и возраста. Каждый цвет имеет свои лечебные свойства. Синий – антисептическое действие, зеленый – стимулирует иммунитет, красный – улучшает регенерацию всех тканей, желтый и белый – имеют антистрессовое воздействие, эффективны при лечении пигментации. Преимущества LED-терапии: комфорт, безболезненность, отсутствие побочных эффектов и реабилитационного периода, сочетание с химическими пилингами и с другими процедурами.

LED-терапию начали использовать в Центрах красоты нашего города. Например, в Красноярском Краевом Центре Врачебной Косметологии «Нефертити» советуют использовать эту новинку именно осенью, для повышения общего тонуса кожи.

Подробнее - http://nefer.ru

Адрес: г. Красноярск, ул. Весны, 15

Телефон: 8(391)255-18-20 или 255-99-17

Инстаграм: @nefertiti_center

*Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

4. Умеренные спортивные нагрузки

Последние исследования ученых показали, что умеренные физнагрузки помогают продлить молодость и даже способны разглаживать морщины. Доктор Марк Тарнопольски со своей командой из канадского Университета МакМастер проводил эксперименты на мышах. Половине грызунов в клетку ставили колесо, чтобы они бегали по 45 минут три раза в неделю. Остальных участников опыта лишили таких физнагрузок. Через 8 месяцев ученые подвели итоги. «Неспортивные» мыши заметно постарели: шерсть стала седой с проплешинами, мышцы дряблыми, объем мозга сократился. А бегуны как будто застряли в молодости: блестящая шерсть без седины, хорошо развитые мышцы, здоровое сердце и полноценный мозг.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске представлены разнообразные варианты для занятий физкультурой. Вы можете плавать в бассейне, заниматься в тренажёрном зале, выбрать групповые занятия йогой или пилатесом, попробовать кардио-нагрузки. Или просто приобрести палки для скандинавской ходьбы и освоить этот вид спорта самостоятельно или в группах, которых тоже очень много в нашем городе. Чтобы определиться, какие физические нагрузки подойдут именно вам, нужно посоветоваться с тренером в финтес-клубе и в зависимости от вашего состояния и цели, составить персональный план занятий.

5. Пластическая хирургия

Каждая женщина красива. Но иногда для того, чтобы это понять, нужно, как говорят психологи, «закрыть гештальт». Кого-то мучает горбинка на носу, а кому-то не дает считать себя королевой лишняя складка на талии. Для поднятия самооценки и придумана пластическая хирургия. Если вы задумались о пластической операции, то очень важно найти своего доктора и хорошую клинику. Помните, что важное решение вы можете принять только вместе с пластическим хирургом на персональной консультации! Уважающий себя доктор никогда не возьмется за операцию, если она не обоснована с врачебной точки зрения.

Решить - делать пластическую операцию или нет вы сможете после консультации в клинике, например доктора в Красноярском центре пластической хирургии зарекомендовали себя не только профессиональными хирургами, но и тонкими психологами.

Подробнее - http://krskmed.ru

Адрес: г. Красноярск, пр. Мира, д. 93

Телефон: +7 (391) 2-112-113

Выполняя эти нехитрые советы специалистов – соблюдая режим дня, занимаясь физкультурой, ухаживая за собой, вы сможете не только сохранить, но и приумножить свое здоровье. Будьте красивы, счастливы и любите себя!

*Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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