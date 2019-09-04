Начало театрального сезона 2019 в Красноярске

145-й театральный сезон в Красноярском драматическом театре им. А.С. Пушкина

До конца 2019 года зрителей ожидает три премьеры. Уже в октябре свет увидит спектакль Олега Рыбкина с рабочим названием "Мэр и Мэри или Вперед, Шотландия!" по пьесе Пола Слэйд Смита.

Алексей Крикливый, главный режиссер новосибирского Театра «Глобус» поставит спектакль по пьесе литовского драматурга Мариуса Ивашкявичюса "Русский роман" с Людмилой Михненковой в главной роли. Это пьеса о последних месяцах жизни Льва Толстого, и в центре внимания – его жена Софья Андреевна.

В середине декабря Олег Рыбкин планирует выпустить спектакль по произведению Александра Сухово-Кобылина "Смерть Таре лкина".

Новый сезон откроется 14 сентября спектаклем по пьесе Трейси Леттса «Август: Графство Осейдж».

Музыкальный театр открывает 61 творческий сезон

В декабре, накануне Нового года, запланированы сразу несколько премьер: для самых маленьких театр готовит постановку знакомой с детства истории «Приключения Буратино» режиссера Юрия Цехановского, а также новый мюзикл композитора Кима Брейтбурга и поэта Карена Кавалеряна – «Джейн Эйр». В этом сезоне особое внимание театр уделит малым формам – зрители смогут посетить спектакли режиссера-постановщика Юрия Цехановского «Мне осталась одна забава…» и «В союзе звуков, чувств и дум…», а также музыкальную историю «Жизнь, как дым…» (режиссер-постановщик Валерий Бурдик). Заработает литературно-музыкальный клуб «СТИХиЯ». Планируется проведение мастер-классов и творческих встреч.

Новый сезон откроется 19 сентября комедией-водевилем «Ханума» композитора Гии Канчели (режиссер-постановщик Николай Покотыло). Премьера спектакля с успехом состоялась в июне этого года. Афиша на сентябрь и октябрь уже готовы, их можно посмотреть на сайте театра.

Открытие 66-го сезона в филармонии

Оно состоится 4 сентября с участием мировой знаменитости, одной из самых востребованных оперных певиц XXI века— Вероникой Джиоевой.

Она выйдет на сцену вместе с Красноярскмй академическим симфоническим оркестром под управлением дирижёра Владимира Ланде.

Вероника Джиоева исполнит оперные арии зарубежных композиторов.

42-ой театральный сезон в театре оперы и балета

Открытие состоится в пятницу, 13 сентября, премьерой, оперой «Ермак».

Напомним, опера «Ермак» была написана специально по заказу Красноярского театра оперы и балета. В основе сюжета – создание художником Василием Суриковым картины «Покорение Сибири Ермаком».

Праздничную атмосферу вечера 13 сентября дополнят фотозоны, посвященные четырем премьерным постановкам прошлого сезона – балету Александра Глазунова «Раймонда», операм «Свадьба Фигаро» Вольфганга Амадея Моцарта, «Груди Терезия» Франсиса Пуленка и, конечно, «Ермак» Александра Чайковского. Зрители перед спектаклем и в антракте смогут сделать эффектные снимки.

14 сентября - спектакль-экскурсия «Путь Орфея», 15 сентября - вечер современной хореографии в трех отделениях «Весна священная, Ромео и Юлия, Болеро»

В этом сезоне продолжится и проект «Музыкальный оперетив», первый состоится 28 сентября.

56-ой творческий сезон в ТЮЗе

Самое яркое и масштабное событие этой осени - фестиваль «Театральный синдром. Детский мир». Это программа лучших спектаклей для семейного просмотра, OFF-программа спектаклей ТЮЗа, программа театральной педагогики, представления уличных театров, курс театральной критики для блогеров, конкурс спектаклей большой формы для детей «Арт-маркет».

Второе важное событие осени - лаборатория «Вешалка». В юбилейный для театра год здесь решили окунуться в прошлое, открыв самые яркие страницы истории ТЮЗа. Один из таких периодов – время, когда главным режиссёром был Кама Гинкас. В октябре в Красноярк приедет сам Кама Миронович и пять режиссёров – учеников мастера. Они будут работать над пьесой Шекспира «Гамлет». На лаборатории каждый режиссёр создаст эскиз по одному из пяти актов, а затем составленный из этих эскизов спектакль-коллаж будет представлен зрителям.

Совсем скоро начнётся работа над продолжением серии «Хроники Нарнии» по книгам сказочной саги Клайва Льюиса. Художественный руководитель театра Роман Феодори отметил, что аван-премьеру спектакля «Хроники Нарнии. Конь и его мальчик» зрители увидят уже в ноябре.

Спектакли начались 1 сентября, весь месяц – практически ежедневно! Афиша на сентябрь и октябрь на сайте театра.

Театр кукол

Спектакли уже давно идут, однако официальное открытие нового театрального сезона назначено на 20 сентября. Зрители увидят премьеру "Егоркина былина", 18+, по стихотворению Александра Башлачёва.

А 21 сентября еще одна премьера, рождественская сказка «Щелкунчик». В этой истории происходят чудеса: кукольных дел мастер Дроссельмейер дарит доброй девочке Мари некрасивую игрушку, которая оживает и распахивает перед ней удивительный мир волшебства. Любящее сердце Мари помогает Щелкунчику преодолеть заклятие Мышильды и снова стать прекрасным принцем.

Кызыл: Тувинский государственный музыкально-драматический театр им. В. Кок-оола

15 сентября здесь выступят известные мастера искусств – Тувинский национальный оркестр, Духовой оркестр Республики Тыва, актёры Национального театра, Национальный ансамбль «Саяны» и многие другие коллективы. Все собранные с концерта средства пойдут на установление памятника Дерсу, которого сыграл Максим Мунзук, обладатель премии «Оскар».

До конца сентября в Кызыле пройдут гастроли Русского драматического театра из Абакана и Государственного театра оперы и балета Республики Саха (Якутия).

Абакан: Русский драматический театр им. Лермонтова

14 и 15 сентября на малой сцене состоится премьера постановки «Говорит Москва», пьесы по письмам Светланы Аллилуевой.

В начале октября пройдет Всероссийская театральная лаборатория современной драматургии и режиссуры «На равных».

В этом сезоне будет поставлен спектакль о Михаиле Лермонтове, имя которого носит театр. В конце года пройдут праздничные мероприятия, посвященные 80-летию театра.

Абакан: Хакасский национальный драматический театр им. Топанова

7 сентября на малой сцене зрители увидят антикризисную комедию «Дорогие мои бандитки», а 24 сентября пройдет первый спектакль сезона в Большом зале - мюзикл для детей по мотивам английской сказки «Капризная мышка Мими».

Абакан: Хакасский национальный театр кукол «Сказка» Новый сезон здесь откроют премьерой спектакля «Звездочка» по пьесе Никиты Шмитько. Пьесу уже ставили в нескольких театрах страны. Ее уникальность заключается в том, что каждый раз «Звездочка» может быть разной, при этом сохраняя в себе глубокий смысл и лёгкость подачи.

Премьеру жители Хакасии увидят 7, 8, 22 сентября.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В сентябре стартует сезон хоккея с мячом

В начале сентября красноярских болельщиков ожидает настоящий хоккейный праздник: сборная Швеции сыграет в новом дворце "Енисей" три товарищеских матча. Это будут первые матчи «Енисея» с национальной командой Швеции.

3 и 5 сентября соперником гостей станет первая команда «Енисей», а 4 сентября на лед выйдет молодежная сборная, «Енисей-2».

«Красноярские» шведы, Кристоффер Эдлунд и Патрик Шострём, в этих товарищеских матчах будут играть за «Енисей».

Начало матчей в 19.00, билеты 200-400 рублей.