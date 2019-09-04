2019-09-04T10:33:56+03:00
Общество

Почему города, где мало машин и нет вредных производств, попали в список Минприроды, как самые грязные

Абакан, Минусинск и Кызыл оказались в антирейтинге самых загазованных городов страны
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Почему города, где мало машин и нет вредных производств, попали в список Минприроды, как самые грязныеПочему города, где мало машин и нет вредных производств, попали в список Минприроды, как самые грязныеФото: Мария ЛЕНЦ
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Минприроды России опубликовало список самых грязных городов страны. Большая часть из них расположена на территории Сибири. В списке есть «постоянщики» – крупные промышленные центры, которые традиционно попадают на первые строки подобных антирейтингов, чьи экологические проблемы известны всей стране: Красноярск, Норильск, Новокузнецк, Чита, Иркутск... Про них в целом все понятно. Возьмем для примера Красноярск – промышленный центр гигантского региона, в котором расположена масса загрязняющих производств; миллионник, почти у каждого жителя которого имеется собственный автомобиль, а то и несколько - на семью. К тому же, город географически расположен в чаше из гор, со всех сторон его окружают Саяны, плюс высотки по 25 этажей… Чтобы ветер разогнал накопленные в воздухе вредные примести, ему нужно ну очень постараться. Все очевидно.

Красноярск со всех сторон обступает тайга и Саяны, но экологию это не спасает Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярск со всех сторон обступает тайга и Саяны, но экологию это не спасаетФото: Мария ЛЕНЦ

Но в перечне имеются и совершенно неожиданные участники – чистейшие города Сибири. Абакан – столица Хакасии, патриархальный Минусинск, знаменитый своим «минусинским помидором», столица Тувы, Кызыл… Как, а главное – почему они попали сюда? Ведь те же красноярцы воспринимают соседний Абакан, как экологически чистый город. Расположен на равнине, окружен степью, машин очень мало, производств вредных нет… Мы задали этот вопрос специалистам Центра по мониторингу окружающей среды Среднесибирского УГМС.

Даже города, где мало машин, попали в список Фото: Мария ЛЕНЦ

Даже города, где мало машин, попали в списокФото: Мария ЛЕНЦ

- Для специалистов ничего удивительного в том, что Абакан оказался в списке, равно как и Минусинск с Кызылом, нет, - объяснила «Комсомольской правде» - Красноярск начальник Центра мониторинга окружающей среды Наталья Шленская. - Перечень формируется на основании данных мониторинга государственной наблюдательной сети – она действует на всей территории России. И формирует список главная геофизическая обсерватория имени Воейкова (Санкт-Петербург), входящая в состав Росгидромета. Что касается городов, которые якобы случайно в него попали, - они довольно регулярно туда попадают. В Минусинске, например, действительно, грязный воздух – там у жителей печное отопление, город расположен в котловине, как и Кызыл. Абакан не в котловине, но и там грязно, в основном из-за печного отопления. Регион у нас не газифицирован и, как правило, основная проблема наших городов – повышенное содержание бензпирена (вещество, образующееся при сгорании топлива). Вот и ответ на ваш вопрос.

Абакан также оказался в списке самых грязных Фото: Мария ЛЕНЦ

Абакан также оказался в списке самых грязныхФото: Мария ЛЕНЦ

- Такие города, как Минусинск, Кызыл, стоят в котловине, там низкая продуваемость и действительно, из-за частного сектора очень грязный воздух, - подтверждает Сергей Толмачев, заместитель председателя Законодательного Собрания Красноярского края по природным ресурсам и экологии. – Там бываем «черное небо» еще похлеще красноярского. Но заменить угольную генерацию нечем, по крайней мере, в ближайшее время. В Красноярске же на первом месте как источник загрязнения воздуха – автомобильный транспорт (в городе на сегодняшний день – 460 000 автомашин). На втором – выбросы промышленных предприятий, кстати, их легче всего контролировать, - как только, к примеру, объявляют режим YVE (неблагоприятных метеусловий), проверяющие органы прежде всего идут к ним). На третьем – частный сектор и «прочие», - неучтенные источники (вроде небольших частных производств и так далее). Так что, если вы захотите жить в идеально чистом экологическом месте, выход только строить дом где-нибудь в тайге и запитывать энергией от реки или солнца. Но это, вы понимаете, утопия...

ИСТОЧНИК KP.RU

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