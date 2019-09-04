Каким был путь к православию и в каких традициях здесь воспитывают детей, сегодня расскажет матушка Наталья Оглоблина.

- Наталья Валентиновна, давайте начнем с самого начала: как и где вы познакомились с будущим мужем. Могли ли представить, что он станет батюшкой, а вы – матушкой?

- Мы познакомились на Урале, в городе Сысерть на спортивном мероприятии и уже через два месяца поженились. На тот момент я закончила Абрамцевское художественно-промышленное училище по специальности «Художник по росписи керамики» и работала на местном фарфоровом заводе, Анатолий Николаевич был студентом Екатеринбургского медицинского института. Мы жили в советское время, о религии тогда не говорили вслух.

Отец венчает младшего сына Василия.Фото: Личный архив

- Ваша семья была православной с самого начала?

- К православию мы шли несколько лет, постепенно. Когда я училась в Абрамцеве, мы частенько ездили в Троице-Сергиеву Лавру, но ездили как туристы. Мне было 18 лет, я любила искусство и ничего не знала о православии, росписи Рублева в Троицком храме воспринимала только как художник. Но в доме всегда были иконы, они были спрятаны, в детстве я доставала их из шкафа, рассматривала и снова убирала. Бабушка всегда крестилась и молилась, рассказывала много историй. Потом сблизилась с семьей мужа, они были раскулаченные, их выбросили в поле, несколько семей, они объединились и выжили. Были очень трудолюбивые, вернулись из ссылки в родную Сысерть, снова отстроили дом. Семья была верующая, рассказывали много чудесных историй, например, как свекровь вымолила внучку. Девочка умирала, и свекровь пришла в Сысерти к кинотеатру, в котором раньше был храм, встала на колени перед кинотеатром и дала обет Богу, что она будет первой прихожанкой, когда храм восстановят. И девочка выжила, и храм восстановили, и свекровь исполнила свой обет, и мы потом в этом храме венчались. Выжившую девочку крестили, она закончила воскресную школу, сейчас взрослая, у нее своя семья. Потом родился внук с ДЦП, и его свекровь вымолила, он закончил школу милиции, работает следователем, и никто не знает о том, что он в детстве болел. И в нашей семье тоже много чудесных историй. Мой папа много сделал для старого храма в Шушенском: крест, иконостас, лавочки. Он и меня привлек, я писала иконы. Когда началось строительство нового храма, я была в числе инициаторов, собирала деньги. Он меня поддерживал, очень ждал, когда построится храм, гордился, что я иконы пишу. Папа был человеком, который всей душой любил Бога и церковь. Он дожил до 87 лет, умер в этом году, 4 июля, а 9 дней выпало на день памяти апостолов Петра и Павла, и в этот день в Шушенском освятили храм Петра и Павла, который строили около десяти лет и за который он так переживал. И мы, его дети, служим в храме Петра и Павла в Каратузе. Муж тоже не сразу стал священником. Когда мы приехали в Шушенское, он работал в музее, потом 17 лет в пожарной охране и считал себя недостойным стать священником. Пел на клиросе, потом стал учиться и уже 7 лет священник. Он служил в Минусинске, в Малой Минусе, в Субботине, сейчас в Каратузе, и я всегда рядом. Помогаю в церковном хоре, в воскресной школе для детей и родителей, во время обрядов венчания и крещения. Мечтаю расписать храм, но не успеваю. Только иконы, они есть во всех храмах, где он служил.

Старый гончарный круг уже сточился наполовину, сколько на нем трудятся!Фото: Личный архив

- Как вы начали писать иконы?

- Я самоучка. Общалась с людьми, которые умеют это делать, и у них перенимала опыт, стремилась всей душой, много книг читала. Но одно дело – техническое исполнение, и другое – духовное наполнение, символика, - здесь очень много нужно знать.

- А детей вы воспитываете в православии?

- Когда мы венчались, старшему сыну Никите было 4 года, и примерно лет с 6 он начал ходить в храм. Василий и Настя – с рождения, каждое воскресенье: шесть дней трудись, а седьмой посвяти Богу.

- Как ваша семья оказалась в Шушенском?

- Это моя родина! Мы переехали с Урала по семейным обстоятельствам. Построили новый дом на усадьбе бабушки, заложили сад, развели пчел, основали гончарную мастерскую. Сначала она была в доме бабушки, потом построили новую, попросторнее. Гончарный круг, муфельная печь, стеллажи для сушки изделий – все это сделано своими руками. Наш старый гончарный круг уже сточился наполовину, вот сколько мы на нем трудимся! Наша гончарная мастерская внесена в туристический маршрут, мы принимаем группы, рассказываем о ремесле.

- В 2000 году ваша усадьба признана лучшей в поселке Шушенское. Чем она примечательна?

- Мы сами удивлены! Не считаем свой дом особенным, просто делали как нам нравится. У нас высокий фундамент и высокое крылечко. Все пропорции сама выбирала, дом получился простой, лаконичный. У нас большая усадьба, 24 сотки, мы не успеваем обрабатывать, много времени занимают ремесло и храм. Но планов много, надеемся, что дети построят свой дом рядом с нашим или сделаем гончарную слободу.

Гончарная мастерская Оглоблиных «Свой круг» внесена в туристический маршрут, принимают гостей, проводят мастер классы.Фото: Личный архив

- Расскажите о своих семейных традициях.

- Нашей семье 30 лет, и у нас есть традиция по выходным собираться за столом и рассказывать все, что произошло за неделю. У нас два сына и дочь, сыновья женаты, уже есть первая внучка, а дочка учится в школе. У папы свое место, на него никто не садится, он благословляет стол, его никто не смеет перебивать. Его слово – главное, все делаем так, как он скажет. Он у нас очень заботливый, мы чувствуем себя как за каменной стеной. Еще одна традиция - ведение семейных альбомов, у нас их много, особенно удачные фотографии дети дарят нам в рамочках. Нас объединяет наше дело, мы все вместе трудимся. Расписываю в основном я и сама формы создаю. Мой любимый орнамент, наш фирменный, - это кедровая шишка, это как бы наш бренд. Обжигает чаще всего батюшка. Дарья, невестка, тоже расписывает. Она и название мастерской, «Свой круг», придумала. Оно многозначное: это и семейный круг, в который мы всех приглашаем, и гончарный круг, который всех объединяет. Еще одна традиция – спорт. Наш батюшка занимался бодибилдингом, один сын даже стал тренером, и они все вместе занимаются. И, конечно, позитивное отношение к жизни, любовь к людям, снисхождение к слабостям. Стараемся учить этому и своих детей. В жизни бывают трудности, неудобства, некомфортное состояние, безденежье, но приходит день, когда оказывается, что все это было не худшими, а лучшими моментами в жизни! Особенно, когда идешь на жертвы ради ближнего.

- Лично познакомиться с вашей семьей можно на ярмарках и фестивалях, куда вы привозите гончарные изделия собственного производства.

- Да, мы приезжаем почти всей семьей, много общаемся, стараемся всех вовлечь в «Свой круг», надеемся, православие коснется их душ. Мы несем свою веру, это стержень внутри нас, и он не может быть незаметным, может, наш пример кому-то поможет в жизни.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Красноярского края Александр УСС на встрече с победителями регионального этапа конкурса «Семья года 2019»:

«Конечно, нельзя соревноваться в счастье. Невозможно его измерить. Но можно восхищаться человеческим благородством, силой любви, крепостью семейных уз. Все вы - люди огромной душевной щедрости и пример того, как и для чего нужно жить на земле. Сделав выбор в пользу большой семьи, многие взяли на воспитание ребят из детских домов. Все потому, что вашей любви хватает на всех, кто рядом. Вы прошли особый путь к своему счастью. Ни у кого он не был лёгким, но никакие житейские невзгоды и испытания не помешали вам вырастить замечательных детей и внуков. Спасибо за это. Я желаю вам и всем семьям Красноярского края мира, счастья и добра».

Министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова:

«Семья — это наивысшее счастье и богатство, которое человек может создать сам. Семья для человека — это надежная опора, крепкий тыл, гармония, поддержка, понимание. Именно тогда, когда за нашими спинами стоят родные люди, мы способны «свернуть горы». Не смотря на любые жизненные обстоятельства, мы можем рассчитывать дома на теплое слово, искреннюю улыбку и вкусный ужин. Именно эти люди будут с нами и в радости, и в горе. Члены семьи всегда готовы простить нам наши ошибки, помочь их исправить и подарить второй шанс.

Нет крепче на земле союза, чем счастливая и дружная семья. Это и начало новой жизни, и продолжение прекрасного рода, и почитание святости традиций».

НАША СПРАВКА

Региональный этап всероссийского конкурса «Семья года» проходит в Красноярске уже третий раз. В этом году заявки для участия в нем прислали 122 семьи из 51 района края. Примечательно, что с каждым годом все больше территорий края включаются в этот конкурс. В 2017 году заявки были получены из 26 территорий края, в 2018-м их было уже 34, а в этом году – 51.

Семья Оглоблиных в этом году стала победителем в номинации «Семья - хранитель традиций».