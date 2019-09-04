На всех парах: уборочная кампания Goldman Group в самом разгаре

В этом году уборочная кампания началась, как всегда, по плану – в конце августа. За несколько дней механизаторы обработали 30% полей. Показатель - 32 центнера зерна с 1 га. Результат существенный, учитывая, что сейчас работа ведется только с ранними культурами – ячменем и пшеницей.

«Нельзя сказать, что погода благоволит. Частые осадки создают определенные проблемы, но наши механизаторы отлично справляются. Непогода для них не в новинку. Например, в 2017 году была очень проблематичная уборочная. И дождь, и снег. Мы три недели стояли на краю поля - ждали, что изменится погода. Поскольку это может произойти в любой момент, были начеку, чтобы сразу взяться за дело. Нам повезло с командой. Все знают, для чего мы делаем наше большое дело, и все понимают, что во время таких уборочных требуется невероятная самоотдача», - рассказывает зернопроизводитель Денис Головин.

Бесперебойно с полей уходят машины, полные зерна. На сушку и хранение его принимает Атамановское хлебоприемное предприятие холдинга, где в дальнейшем из полученного сырья изготавливают корм для поголовья свинокомплекса «Агроэлита» и других сельхозпредприятий России.

Однако урожай «Агроэлиты» востребован не только в нашей стране. Так, например, рапс, к уборке которого приступят чуть позже, пользуется спросом на азиатском рынке.

Дело в отличном качестве, которое неоднократно подтверждали эксперты Объединенной зерновой компании из столицы, а также Россельхознадор. Продукция удостаивалась наград за свои отменные свойства.

Кстати, пшеницу «Агроэлиты» приобретают в качестве улучшителя: ее смешивают с зерном четвертого класса, чтобы повысить уровень хлебопекарных качеств.

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