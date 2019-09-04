2019-09-04T09:42:01+03:00
Общество

На всех парах: уборочная кампания Goldman Group в самом разгаре

На полях многопрофильного холдинга Сибири Goldman Group набирает обороты уборочная кампания-2019. Высококлассная спецтехника запущена на полную мощность, механизаторы в деле
Поделиться:
Фото: предоставлено компанией «Агроэлита»Фото: предоставлено компанией «Агроэлита»
Изменить размер текста:

В этом году уборочная кампания началась, как всегда, по плану – в конце августа. За несколько дней механизаторы обработали 30% полей. Показатель - 32 центнера зерна с 1 га. Результат существенный, учитывая, что сейчас работа ведется только с ранними культурами – ячменем и пшеницей.

«Нельзя сказать, что погода благоволит. Частые осадки создают определенные проблемы, но наши механизаторы отлично справляются. Непогода для них не в новинку. Например, в 2017 году была очень проблематичная уборочная. И дождь, и снег. Мы три недели стояли на краю поля - ждали, что изменится погода. Поскольку это может произойти в любой момент, были начеку, чтобы сразу взяться за дело. Нам повезло с командой. Все знают, для чего мы делаем наше большое дело, и все понимают, что во время таких уборочных требуется невероятная самоотдача», - рассказывает зернопроизводитель Денис Головин.

Бесперебойно с полей уходят машины, полные зерна. На сушку и хранение его принимает Атамановское хлебоприемное предприятие холдинга, где в дальнейшем из полученного сырья изготавливают корм для поголовья свинокомплекса «Агроэлита» и других сельхозпредприятий России.

Однако урожай «Агроэлиты» востребован не только в нашей стране. Так, например, рапс, к уборке которого приступят чуть позже, пользуется спросом на азиатском рынке.

Дело в отличном качестве, которое неоднократно подтверждали эксперты Объединенной зерновой компании из столицы, а также Россельхознадор. Продукция удостаивалась наград за свои отменные свойства.

Кстати, пшеницу «Агроэлиты» приобретают в качестве улучшителя: ее смешивают с зерном четвертого класса, чтобы повысить уровень хлебопекарных качеств.

Реклама

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Бассейны с шикарными видами и рестораны с венецианскими гондолами: взгляд изнутри на лайнер Costa Venezia
Корреспондент «Комсомольской правды - Владивосток» побывал на борту лайнера и узнал, в каких условиях будут проживать высокие гости Восточного экономического форума [фото]
Новости 24
В Красноярске в рамках фестиваля «Театральный синдром» детям покажут лучшие спектакли
В Красноярске в суд передали громкое дело застройщиков «Златоулочки»
Красноярская мэрия пообещала предоставить места дошколятам в детских садах вне очереди
В конце первой недели сентября в Красноярский край придут заморозки
В Хакасии мужчина надругался над спящим товарищем
Для красноярского аэропорта «Черемшанка» приобретут три новых самолета
В Красноярске уволили главного по молодежной политике
В Красноярском крае заплутали две грибницы и попросили полицейских их найти
Около 10 млн рублей направили на благотворительность в Хакасии предприятия угольной отрасли
Жители Красноярска поставили рекорд по количеству засоров городской канализации
Городские власти забирают землю на набережной, выданную под строительство высоток
Головной офис РУСАЛа переезжает в Красноярск
В Норильске пилота «Робинсона» оштрафовали за посадку во дворе жилого дома
В Красноярске владельцы замороженной стройки продолжают продавать квартиры дольщикам
Неизвестный попросил из-за низкого дохода лишить детей депутата горсовета Красноярска
Мыли золото. Охотники нашли в 6-метровой яме в тайге двух мертвых мужчин
В Красноярском крае 4-летний мальчик погиб от взрыва неисправного газового баллона в машине отца
На лесной форум в Красноярске прибыли представители 28 регионов России
Красноярский «Командор» в суде отстоял право использовать свое название
Повисла на бордюре. Жительница Красноярска неудачно выехала со двора дома по тротуару
В Красноярске 609 погибших деревьев начали по гарантии менять на новые
В Красноярске подростки поглумились над памятником погибшим спецназовцам
По 2 000 за адрес. СК возбудил дело на полицейских, сдававших контакты ритуальщикам
В конце недели первые заморозки придут в Красноярск
«Сибиряк»  решил отсудить у СФУ 80 миллионов рублей за допработы по строительству объекта Универсиады
Мэр Красноярска объединил дорожников и ритуальщиков в одно предприятие