Андрей Бардаков: Быть смелее, не бояться неудач!

Для тех, уже является грантополучателем или только планирует принять участие, сегодня мы публикуем интервью с Андреем Бардаковым, членом Общественной палаты Красноярского края, директором Архиерейского образовательного центра Красноярской епархии, региональным координатором конкурса «Православная инициатива».

- Как вы стали заниматься «Православной инициативой»?

- С 2008 года началось мое активное участие в деятельности по организации межведомственного взаимодействия в реализации культурных, образовательных, научных проектов епархии. Учитывая, что развитие грантовой деятельности связано с данным направлением, в 2011 году мне было поручено заниматься развитием конкурса «Православная инициатива». Конкурс «Православная инициатива мне был очень интересен, я его считаю очень нужным Церкви. К этому времени в регионе сформировался ряд организаций, имевших потенциал развития проектов, связанных с православной культурой, их мы стали привлекать к конкурсу.

- В чем заключается работа регионального координатора конкурса «Православная инициатива»?

- Прежде всего, это организация максимально полного, доверительного и деликатного взаимодействия епархиальных структур, органов власти различного уровня, общества, всех сфер, где находятся потенциальные заявители. Это системная работа по популяризации конкурса, представлению его в СМИ, светских и епархиальных, проведению круглых столов, конференций, семинаров, практикумов и других мероприятий, способных представить потенциал конкурса, показать его уникальность и доступность, раскрыть его цели и задачи. Часто эта работа включает техническую поддержку заявителей и постоянные консультации, первичныйпросмотр заявок, рецензии. Региональный координатор должен в своей работе учитывать изменения в социокультурной среде региона, в зависимости от этого корректировать мероприятия, направленные на развитие конкурса и средства донесения информации до потенциальных заявителей.

Фото: Красноярская епархия

- Что вас привлекает в работе регионального координатора?

- Возможность нахождения новых организаций-партнеров для Церкви и открытие светскими организациями для себя Церкви как хранителя истории и традиций России, Церкви, живущей настоящим и устремленной в будущее. Организация новых форм использования ценностно-смыслового содержания православной культуры, противостоящего дезинтеграции общества, аномии, гедонизму. Привлекает возможность помогать в осуществлении проектов, направленных на духовно-нравственное развитие личности, основанное не на контексте «текучей современности», а на вечных и неизменных ценностях, способных наполнить жизнь человека подлинным смыслом и радостью.

- Какие формы работы с потенциальными заявителями практикуются в епархии?

В епархии в зависимости от групп потенциальных заявителей практикуются различные формы работы, основные из них презентация конкурса, обучающий семинар, практикум, доведение информации о конкурсе через СМИ и ведомственную рассылку, распространение буклетов о конкурсе, выступления координатора на различных площадках духовно-нравственной и социальной направленности. Также осуществляется личное и дистанционное консультирование заинтересовавшихся участием в конкурсе.

- На ваш взгляд, что необходимо для эффективной работы регионального координатора?

- Необходимы соответствующие рабочие условия и понимание координатором потенциала и значимости конкурса. Постоянные мероприятия по мотивации координаторов, организация проектов, в которых участвуют сами координаторы федерального уровня. Ресурсная поддержка координаторов из единого центра.

- Как организовано церковно-светское партнерство в регионе?

Церковно-светское партнерство в регионе имеет системный характер и отличается положительной количественной и качественной динамикой. Ежегодно оно осуществляется на площадках крупных региональных мероприятий духовно-нравственной направленности, основными из которых являются: Красноярские краевые Рождественские образовательные чтения, День православной книги, День славянской письменности и культуры - день святых Кирилла и Мефодия, Церковно-общественная выставка-ярмарка «Сибирь Православная», Красноярский краевой Пасхальный фестиваль искусств и благотворительности, День семьи, любви и верности — день святых Петра и Февронии, Красноярский краевой фестиваль духовной культуры «Покровские встречи» и др. Кроме того, многие проекты успешного партнерства Церкви, власти, общества, активных деятелей науки, культуры, образования переросли в постоянно работающие, новые по форме и содержанию организации. Такими примерами в регионе могут служить:

- лаборатория «Организация и методика формирования духовно-нравственной культуры» - это совместный проект министерства образования Красноярского края и Красноярской митрополии, отвечающий современным образовательным тенденциям, дающий возможность использовать духовный, нравственный, культурный потенциал православия, соблюдая при этом светский характер образования;

- многофункциональный проект по созданию Музейно-просветительского центра духовной культуры Красноярского края «Касьяновский дом». Его инициатором стала общественность, и православная, и светская.

- Культурно-исторический центр «Успенский», расположенный на территории Успенского мужского монастыря Красноярска. Отмечу, что создание такого комплекса — уникальный опыт не только для Красноярского края, но и для всей Сибири. «Успенский» работает со всеми группами населения, сохраняет и развивает ценности традиционной российской культуры, создает условия для формирования у жителей нравственных, духовных и эстетических идеалов.

Фото: Красноярская епархия

Представители епархии входят во все значимые общественные советы при региональных структурах и Общественную палату Красноярского края, также являются членами различных ведомственных комиссий, оргкомитетов мероприятий, рабочих групп.

- Какие проекты определили и сформировали основные направления работы в Красноярском крае?

В Красноярском крае в основном реализуются проекты просветительские, их около 50%, в том числе направление «культура», информационные, это примерно 27% и образовательные - 17%.

Трудно представить отдельные проекты, сформировавшие направление работы. Каждый год в конкурсе побеждают достаточно различные проекты. Одним из первых ярких в регионе стал проект 2011 года «Он не жил, а горел ради Церкви Христовой»: памяти новомученика Димитрия Неровецкого (Апанского; + 1919 года – прим. редактора.)». Удалось провести масштабную исследовательскую работу, организовать уникальную экспедицию для сбора архивных данных, устных и материальных свидетельств в месте служения и мученического подвига священномученика Димитрия Неровецкого, привлечь внимание широкой общественности к проблемам краеведения, новомученичества, локальной истории Гражданской войны, а также сообщить неизвестные ранее факты из жизни святого Димитрия. Проект несколько лет продолжался после окончания гранта, было выпущено несколько короткометражных документальных фильмов, подготовлена монография с уникальными свидетельствами не только о житии священномученика, но и в целом об истории этого региона в годы Гражданской войны. Благодаря проведенной при реализации гранта информационной кампании удалось найти родственников святого и получить от них ряд семейных фотографий и предметов, принадлежавших самому отцу Димитрию и его семье. Благодаря этим и другим находкам на протяжении последующих лет также было организовано несколько выставок, посвященных сщмч. Димитрию и истории тех лет.

-Что сделали для красноярцев победители конкурса «Православная инициатива»? Какие проекты можно считать успешными с точки зрения тиражирования результатов?

Проекты победителей помогли прямо и косвенно задуматься над смыслом человеческой жизни, популяризировать традиционные российские ценности, открыть новые знания об истории родного края, по-другому посмотреть на категории успешности, благополучия, радости, увидеть высоту православной веры, получить мотивацию к личностному росту, развить идеи милосердия и многое другое.

Многие проекты были успешными, особенно те, что стали жить своей жизнью после завершения гранта, вот некоторые из них.

Развитие православной культуры в светской школе (направление «Образование и воспитание» - прим. редактора).

Образовательный потенциал региона в области «Основ православной культуры» был аккумулирован в созданный в рамках данного проекта методический материал. Ответственные за взаимодействие со школами были обучены и нацелены на продуктивное взаимодействие в контексте популяризации модуля «Основы православной культуры» в общеобразовательной школе. Одновременно были проведены выездные интерактивно-дискуссионные презентации модуля в наиболее проблемных городах и районах Красноярского края, направленные на популяризацию курса и помощь ответственным в их работе со школами.

Фото: Красноярская епархия

Проведенная работа и знакомство с вопросом с разных сторон позволили более слаженно использовать полученные в рамках проекта результаты в работе, созданной в 2016 году по распоряжению Губернатора Красноярского края рабочей группы по развитию преподавания в регионе модуля «Основы православной культуры» предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» и новой предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России».

Реализация проекта позволила аккумулировать и выпустить сборник лучших методических наработок учителей, ставший хорошим подспорьем для тех учителей, кто только начинает этим курсом заниматься, разработать уникальную интерактивно-дискуссионную презентацию модуля как для директоров школ, завучей и педагогов, так и родителей школьников.

Методические указания «Формы и методы организации мероприятий духовно-нравственной направленности в учреждениях культуры Красноярского края» (направление «Культура» - прим.редактора).

В рамках проекта разработаны методические указания, изданные тиражом в 1500 экземпляров, через министерство культуры Красноярского края 900 экземпляров распространены в учреждениях культуры региона, проведена презентация и два обучающих семинара по практическому применению методических указаний, участниками которых стали около 200 работников учреждений культуры и образования, представителей духовенства, сотрудников епархиальных отделов и приходов, воскресных школ, среди которых распространено 200 экземпляров методических указаний.

Созданы условия для повышения качества проведения мероприятий духовно-нравственной направленности в учреждениях культуры края, снижения риска организации мероприятий, связанных с неоязыческими идеями, взаимодействием с деструктивными религиозными организациями и чуждыми зарубежными традициями праздников и других мероприятий.

Повышен интерес к проведению культурных мероприятий духовно-нравственной направленности, повышена вовлеченность в их организацию представителей духовенства, сотрудников епархиальных и приходских организаций.

Разработанные в рамках проекта методические указания оказались востребованы во многих иных областях, подготовленные для них материалы регулярно используются при реализации образовательных и просветительских проектов и текущей деятельности.

- 1 сентября был объявлен международный грантовый конкурс «Православная инициатива 2019-2020». Что бы Вы пожелали участникам конкурса?

Искать новые формы проектов! Обращать внимание на стратегические документы страны, смежные с вашей деятельностью сферы, открывать для себя новые научные труды, произведения литературы, искусства, современные практики милосердия и находить в этом новое содержание проектных идей. Быть смелее, не бояться неудач! Даже не победивший проект — это дополнительный опыт, это задел для других проектов или основа для переработки этого же проекта, это интеллектуальный запас, который обязательно пригодится в проектной или текущей деятельности.

- Планируются ли обучающие мероприятия в период заявочной кампании?

Традиционно проходят семинары для разных групп потенциальных заявителей. В этом году работа будет организована прежде всего с учителями общеобразовательных организаций Красноярска, в рамках работы городских методических объединений и V общественно-педагогической конференции в Архиерейском доме Красноярска, также в ряде мероприятий ежегодного фестиваля духовной культуры «Покровские встречи».

- Андрей Васильевич, в июле 2019 года вы вошли в состав рабочей группы Общественной палаты Красноярского края по реализации национального проекта «Образование». Какие направления реализации проекта «Образование», на ваш взгляд, могут поддержать победители конкурса «Православная инициатива»?

Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 года дополнительно актуализирует многие проекты победителей конкурса «Православная инициатива». Документ подчеркивает необходимость воспитания «гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций», обращает внимание на необходимость укрепления российской гражданской идентичности.

В регионе возможная поддержка победителями конкурса «Православная инициатива» видится, прежде всего, направлений национального проекта «Образование»: «Поддержка семей, имеющих детей», «Успех каждого ребенка», «Современная школа».