Борис Золотарев: Чтобы выиграть в конкурентной борьбе, надо быть лучшими

Позавтракать с бывшим губернатором Эвенкии и главой крупнейшей сети АЗС в регионе – такой возможностью не каждый журналист может похвастаться. В честь своего профессионального праздника – Дня нефтяника, гендиректор «Красноярскнефтепродукта» встретился с журналистами края в необычном формате. В редакции нашей газеты впервые состоялся бизнес-завтрак с КНП — за чашкой чая непринужденная беседа располагает к интересным вопросам и откровенным ответам.

АЗС должны стать точкой притяжения автомобилистов.

С чего начинается день генерального директора

- Завтрак в 10 утра для меня – нонсенс, - пошутил Борис Николаевич - Так как я руковожу предприятием, которое работает 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, это требует постоянного внимания. Мой режим дня: в 5.50 – подъем, сразу нужно взглянуть, как отработало предприятие за ночь - при нашей нагрузке могут возникнуть штатные и нештатные ситуации, о которых я должен знать. Потом небольшой завтрак, и в половину восьмого я уже в офисе. Почему раньше всех? Во времена Советского Союза я прошел путь от рабочего до директора завода и именно тогда усвоил, что руководитель должен прийти на работу первым, чтобы спланировать работу компании.

Ровесники края

- Да, мы с вами собрались в преддверии большого празднования – 85 лет нашей компании. Также мы имеем отношение ко Дню работника нефтяной и газовой промышленности, который празднуется в первое воскресенье сентября. Могу с гордостью сказать, что на нашем предприятии работают 30 почетных нефтяников!

КНП начинался с трех АЗС в Красноярске.

В декабре 1934 года для обеспечения края топливом было создано управление «Красноярскнефтеторг». До 1994 года предприятие находилось в составе различных компаний и министерств, а позже стало краевой собственностью. История предприятия начиналась с трех автозаправочных станций. Сегодня КНП — 177 АЗС, 14 нефтебаз общим объёмом хранения более 360 тысяч тонн, компания, которая обеспечивает топливом весь Красноярский край.

Оператор АЗС

В 2018 году автомобилисты заправились на АЗС «Красноярскнефтепродукт» более 20 млн раз – внушительная цифра. В прежние годы предприятие обеспечивало топливом соседние республики — Туву и Хакасию. Планируем восстановить «историческую справедливость» и вновь вернуться на эти территории.

На месте красноярской нефтебазы может появиться жилой микрорайон

- Меня часто спрашивают – почему нефтебаза КНП располагается в городе? Она была построена 90 лет назад. Понятно, что жилых районов там тогда не было. Сегодня всем без исключения понятно, что такого производственного объекта не должно быть в черте Красноярска.

В декабре 1934 года было создано управление «Красноярскнефтеторг».

Три года назад началась подготовка к закрытию, для этого были модернизированы Заозерновская и Назаровская нефтебазы, которые уже принимают на себя все необходимые объемы нефтепродуктов. В связи с этим могу сказать, что автомобилисты не почувствуют никаких перебоев с топливом.

Недавно на заседании президиума правительства края я заявил с полной ответственностью: нефтебаза в Красноярске будет закрыта в декабре 2019 года. Сейчас резервуары опустошаются, производится дегазация и зачистка емкостей, а также демонтаж технологического оборудования. Львиная доля нефтепродуктов уже вывезена с территории нефтебазы. Этот процесс продолжается, он непростой. Нужно сделать все так, чтобы здесь не осталось ни капли топлива.

Уже разработана концепция застройки территории нефтебазы, — это один из возможных вариантов развития событий. На правом берегу может появиться современный микрорайон со школой, детским садом и подземным паркингом. Для КНП важно найти достойного инвестора, чтобы набережная на берегу Енисея приносила горожанам радость.

Конкуренция ведет к прогрессу

«Если бы знал, что сегодня буду руководить КНП, в 2000-х не инициировал бы реализацию проекта по созданию сети «25 часов» в Красноярске, будучи вице-президентом одной из нефтяных компаний». (Смеется)

Фото: Мария ЛЕНЦ

Когда сеть «КНП» была одна на рынке, о конкуренции думать не приходилось. Сегодня присутствуют такие крупные игроки, как «Роснефть», «Газпромнефть», «25 часов». Они пришли позже, внедряя современные бизнес-подходы и технологии. Поэтому, чтобы быть конкурентоспособными, живем в режиме постоянной модернизации обновления и совершенствования системы управления. АЗС должна быть точкой притяжения клиентов. Что для этого нужно: качественный бензин, широкая сеть АЗС, отличный сервис и дополнительные услуги. Такой комплексный подход диктует время. Поэтому, заезжая на АЗС, автомобилист должен получить как можно больше услуг. И мы над этим работаем:

— Мы гарантируем качественное топливо. У нас действует 6 собственных лабораторий, которые обеспечивают несколько степеней проверки на всех уровнях — от завода-производителя до потребителя. Наш бензин всегда соответствует ГОСТу, и мы этим гордимся.

— АЗС должны быть там, где это нужно клиенту, поэтому мы активно работаем над расширением сети автозаправок — поставили цель вырасти со 177 имеющихся АЗС до 200.

— АЗС должна быть внешне привлекательна для клиентов — процесс обновления наших автозаправок дорогостоящий, но это тоже необходимо делать. Операторы должны быть одеты «с иголочки» и общаться с клиентом вежливо — здесь мелочей не бывает. Еще полгода назад операторы АЗС в разговоре с клиентами допускали выражения: «Кофе будете?» Сейчас другой подход – «Могу я предложить вам чашечку кофе»? Согласитесь, есть разница.

— На АЗС должен быть современный мини-маркет, где можно купить товары в дорогу — сегодня у нас 52 магазина при АЗС. Кстати, в Европе уровень продаж сопутствующих товаров достигает 50 процентов от общей выручки. Мы стремимся к таким показателям. Мировое сообщество прогнозирует, что в ближайшем будущем сопутствующими товарами могут стать сами нефтепродукты.

— Мы идем навстречу клиентам и стараемся соответствовать их запросам – например, сейчас развиваем сеть точек доступа в Интернет. В Красноярске это не проблема, а вот в отдаленных районах до сих пор сложности с качественной связью. Так что бесплатный wi-fi на АЗС – это тоже сервис.

Цены на бензин

Существует понятие мировых цен на нефть, которые не в полной мере, но все-таки влияют на стоимость нефтепродуктов на территории России. Цена зависит от политики, которую ведут компании, добывающие нефть. Они могут вывозить продукт, он окажется в дефиците, цена, соответственно, вырастет. И наоборот.

Сегодня КНП не пользуется услугами посредников. Мы покупаем нефтепродукты на бирже и у компаний-переработчиков – таких, как «Газпромнефть» и «Роснефть», но все же главный ориентир – биржа. А это каждый день разная цена.

На заправках КНП появится бесплатный wi-fi.

Например, с 1 января 2019 года рост биржевой цены АИ-92 в среднем составил 10,8%, однако КНП за этот период смог снизить цену в рознице на 2,5%. Понимаете, есть свои хитрости игры на бирже – возможность в определенные дни «перехватить» топливо подешевле и так далее. Конечно, предел снижения цены имеет границы, мы не можем работать в убыток.

Я доверяю своей команде

Если говорить о команде после моего назначения на должность гендиректора КНП, то она перешла без потерь, весь топ-менеджмент остался. Единственное — произошло переформатирование подходов к работе, чтобы получить максимальную пользу от управления различными направлениями. У меня есть четкое убеждение, основанное на личном опыте, — топ-менеджер может эффективно управлять предприятием, обладая командой заместителей максимум из пяти человек. У меня их четверо, я полностью доверяю им. Первое, что сделал, вступив в должность, - раздал каждому из них доверенности. Я своим заместителям доверяю и требую самостоятельного решения тех вопросов, которые входят в их компетенцию. При этом очень большое внимание уделяю обучению и вижу залог успеха работы менеджмента именно в этом.

Немного о личном

В социальных сетях есть и наша компания, и я лично. Первой социальной сетью, где зарегистрировался, конечно, были «Одноклассники». С интересом пообщался с людьми, с которыми не виделся много лет. Сейчас ближе Фейсбук, у меня там 5000 друзей. Но есть пишущие люди, а я – читающий.

Вообще я читаю много, и в основном это электронные СМИ. Сажусь в машину и время передвижения использую для чтения новостей. Каждый день получаю очень много информации, существует даже такой диагноз – перенасыщение информацией. Поэтому мне приходится выбирать и сортировать. Телевидение практически не смотрю, потому что не хватает времени. Бумажные газеты, в том числе и «Комсомольскую правду», читаю в самолете.

Иногда люблю посмотреть фильмы, особенно хорошие. Одно время любил боевики, а сейчас предпочитаю кино, где после жизненных перипетий всегда следует хороший финал.

Конкретно

Сегодня КНП – это крупнейшая краевая сеть по реализации нефтепродуктов!

- 177 автозаправочных станций,

- 14 нефтебаз,

- общий объем хранения нефтепродуктов 360 тысяч тонн.