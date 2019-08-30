"Умка" поздравляет красноярских родителей и школьников с Днем знаний!

Уважаемые родители, здравствуйте!

Совсем скоро наступит новый учебный год. Поздравляю вас с этим волнительным и радостным событием.

Хлопотно и трудно бывает с нашими детьми, это правда. Но самое главное - надо помнить, что это прекрасный период счастливого детства, который никогда больше не повторится. А значит, нужно расслабиться, получить удовольствие от каждого дня, от общения со своим растущим ребенком, от радости совместных открытий. Необходимо сконцентрироваться на положительных событиях, на радостных моментах, видеть позитивный рост и в своем ребенке, видеть, как меняется его физиология: как он становится сильнее, взрослее и лучше.

Я уверена, что только от нашей родительской взрослой и педагогической позиции зависит то, какими будут школьные годы. Если мы будем показывать своим примером, как можно получать знания, расти и развиваться, то и наши дети смогут находить свои собственные пути. И даже если будут ошибки, трудности и проблемы - это нормальный этап взросления и становления. Давайте относиться к этому проще, как к опыту. Тогда ваша жизнь и жизнь вашего ребенка будет счастливая, продуктивная и отношения между вами будут доверительными и мирными.

С уважением, основатель и Генеральный директор ЧУДО "Умка" Андреева Т.В.