Проект Сибирской генерирующей компании «Красноярские огни»

Совсем скоро в Красноярске начнется отопительный сезон. В его преддверии Сибирская генерирующая компания предложила горожанам принять участие в образовательно-экскурсионном проекте «Красноярские огни».

Энергетики рассказывают истории тепла и света: где появилась первая лампочка, как отапливались дома до появления централизованного теплоснабжения, какие секреты хранят красноярские мосты. В завершение экскурсии - посещение городских ТЭЦ. Можно своими глазами увидеть, как в наше время производится свет и тепло, получить ответы на любые вопросы, от производственных до экологических.

Уже 40 человек увидели «Красноярские огни», столько же пойдут на экскурсии в конце августа. Сегодня для тех, кто не успел записаться, печатная версия в газете и на сайте «Комсомолки». Сейчас отправляемся на ТЭЦ-2, а в следующую среду, 4 сентября, расскажем о поездке на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3.

«Толстые» стены хранили тепло

В этом году ТЭЦ-2 отмечает юбилей. В декабре ей исполняется 40 лет. Красивая цифра, большая история. Поэтому ТЭЦ-2 открывает проект «Красноярские огни».

Собираемся в центре города. В каждой группе - 20 человек: есть и старшее поколение, и молодежь, и школьники, и даже гости из других городов. Приятно!

Проверяем гарнитуру, все ли слышно в наушниках, и в путь! Первая часть - пешеходная, экскурс в прошлое. Мы прогуляемся по главной улице Красноярска, а с учетом перемещения во времени это будет Большая, Воскресенская, Советская, Сталина - так в разные годы назывался проспект Мира.

Кочегарка - в подвале

Наша первая точка - известная «сталинка» на Мира, 85. Построенный в 1936–1940 годах, этот дом - последняя работа знаменитого архитектора Владимира Соколовского.

Сюрприз во дворе дома на Мира 85 - вдоль стены идет толстая «четырехэтажная» труба

Заходим во двор, и сразу сюрприз. Вдоль стены идет толстая «четырехэтажная» труба.

- Ого! Никогда не видели!

Елена Бершадская - один из разработчиков экскурсии «Красноярские огни», довольна эффектом.

- До появления в Красноярске централизованного теплоснабжения в многоэтажках делали водяное или паровое: горячая вода или пар по трубам «поднимались» в квартиру. Кочегарка была в подвале дома.

Оказывается, в нашей группе есть и «очевидцы».

- В 60-х, ребенком, я бывал у друзей в таких «сталинках», - вспоминает Игорь Соловьев, инженер-механик по образованию. - Любопытно, чтобы в кухне труб не было, они отапливались печками, на которых готовили еду…

За разговорами перемещаемся на следующие точки.

Справа Мира, 83 - педагогический университет, факультет начальных классов. Редкая историческая удача - зданию удалось сохранить «профиль»: в 1885 году здесь открылась женская гимназия.

В гимназиях Енисейской губернии родители платили за обучение, лишь детям из бедных семей полагалась стипендия. Кстати, в перечне, на что шли деньги, а это в основном жалованье преподавателям, ремонты, мебель, учебники, отдельная строка - освещение и отопление.

Елена обращает наше внимание на толщину кирпичной кладки: «толстые» стены - не прихоть архитекторов, тепло в Сибири берегли.

Слева Мира, 96 и 98 - два старинных здания в стиле модерн - торговый дом Либмана и доходный дом Енисейской епархии (1). Как и сейчас, на нижних этажах были магазины, верхние сдавались в аренду. Жилье стоило недешево, здесь было водоснабжение и паровое отопление.

Первая электростанция

Исторический момент нашей экскурсии. Мы у «Детского мира» (2) - дома купца Николая Гадалова (Мира, 88). Именно здесь в октябре 1891 года загорелась первая электрическая лампочка Красноярска. Говорят, посмотреть на это собрался весь город. Домашняя станция представляла собой «один локомобиль в шесть паровых лошадей, одну динамоэлектрическую машину Шукерта с постоянным током минимум в 32,45 ампера.

80 человек увидели «Красноярские огни»Фото: Зоя ЯКОВЛЕВА

Елена показывает старинные фотографии. Есть фото, где возле знаменитого особняка стоит электрический столб! По примеру Николая Герасимовича установили электростанции и другие богатые люди Красноярска. Ставили столбы, тянули провода - их дома и магазины сияли огнями.

Однако прогресс шел не быстро. Хотя вопрос стоял ребром: в темном городе преступники чувствовали себя вольготно. Общественность и бизнес теребили власть.

Однако первая водопроводно-электрическая станция заработала только через 20 лет после гадаловской лампочки, в марте 1912 года. Ушли в прошлое керосиновые фонари, на улицах зажглось 262 лампочки, а к концу года их стало 12 000.

Правда, лампы предполагались только на центральных улицах.

«Освещение окраин города мы считаем более рациональным и выгодным керосинокалильными фонарями, что будет гармонировать и с внешним видом бедных улиц», - высказывались инженеры в проектных записках. (3)

Но как бы то ни было, известный путешественник Фритьоф Нансен, приехавший к нам осенью 1913 года, отозвался о Красноярске весьма комплиментарно, и особенно его впечатлил вечерний город, освещенный огнями. Гости города часто сравнивали его с Санкт-Петербургом, и сравнение было не в пользу северной столицы.

Театральные истории

Пара минут, и мы у драматического театра. Красноярцы во все времена его любили. Зал первого деревянного театра, который был на месте нынешнего «Локомотива», на 300 человек, всегда был полон, несмотря на то, что внутри зуб на зуб не попадал (4), и, как писали очевидцы, «в зрительном зале без шубы и калош сидеть нельзя». В красноярских архивах также сохранились документы, что из-за холода боковые входы заколачивались. В 1897 году в городском театре вместо свечей появляется электрическое освещение, лампа на главном подъезде и на сцене для световых эффектов.

Осенью 1898-го театр сгорает дотла. Деньги на новый собирают всем миром. Чуть больше двух лет - и новоселье: в невероятно красивом каменном здании Народного дома–театра им. Пушкина (Мира, 71) тепло и светло: есть электроосвещение от своей электростанции.

Час пешеходной прогулки пролетает, садимся в автобус, едем на ТЭЦ-2 по Николаевскому мосту. Останавливаемся под мостом глаза вверх.

В «теле» моста в обе стороны проложены трубы. Когда магистраль заработает в полную силу, тепла хватит всем новостройкам левобережья и в ближайшие годы, и в перспективе.

Цветы и котлы

ТЭЦ-2 обеспечивает теплом 38% потребителей Красноярска в разных районах: Свердловский, Центральный, части Кировского, Октябрьского и Железнодорожного. До ее запуска в 1979-м город зимой замерзал: температура в квартирах не поднималась выше 18-19 градусов, на окнах - ватные одеяла. Не хватало тепла для строящихся микрорайонов и промышленного пара - для предприятий.

На проходной нас уже ждут. Обязательный инструктаж, всем - каски, и вперед.

Женский взгляд цепляет почти домашний порядок и красоту вокруг - сотни цветов на клумбах, аромат - волшебный.

Химический цех, котельный и турбинный, угольный склад, главный щит управления - обязательно стоит увидеть все своими глазами. Экскурсии на станции проходят часто, энергетики открыты, всегда готовы показать, какие люди здесь работают, механизмы, оборудование - все, от чего зависит надежность теплобеспечения и экологичность предприятия.

Идем в цеха. Обычно сотрудников немного, практически все процессы автоматизированы, это одна из самых современных станций в стране.

- Сейчас и непривычно шумно, и люди есть, идут летние ремонты, - объясняет наш экскурсовод Артем Дементьев, инженер группы наладки и испытаний по котельному оборудованию Красноярской ТЭЦ-2.

На каждом участке - маленькие открытия.

Оказывается наша станция по многим показателям самая-самая. К примеру, по экологической защите: дымовые газы очищаются с помощью электрических фильтров, эффективность которых свыше 99%.

А еще ТЭЦ-2 - экономичная. На отопление «девятиэтажки» требуется одна гигакалория. Чтобы ее выработать, станции нужно 170 кг угля, а на котельных - в два-три раза больше.

Школьников, Никиту и Владислава, больше всего впечатляет угольный склад - он гигант-ский, «до неба». Поражает детей и 300 вагонов угля, необходимых в день для отопления города в зимние морозы.

- Про уголь, оказывается, можно слушать и слушать, - удивлена Светлана Тюрина. - Запомнилось число: зольность угля Бородинского разреза - 6%. С тонны с учетом очистки электрофильтрами остается 600 грамм золы, которая вылетает в атмосферу.

- Турбинный цех - идеальное место для селфи, - шутят экскурсанты. - Ты на балконе, а внизу турбины-исполины.

В котельном цехе, чтобы увидеть «рабочих лошадок», нужно задрать голову: вот он, один из шести котлов станции, действительно гигант. Высота - 50 метров, почти две «девятиэтажки», стоящие друг на друге.

Мужчины нашей группы, а большинство из них - инженеры, уважительно кивают: «Серьезное производство».

Знакомимся не только с цифрами, но и с людьми. На главном щите управления нас встречает Сергей Калинин, начальник смены станции.

В декабре он тоже отметит юбилей - 40 лет работы на ТЭЦ-2. Достойная цифра, «Комсомолка» присоединяется с поздравлениями! На все вопросы экскурсантов отвечает обстоятельно, а прощаясь, дает совет мальчишкам:

- Учите физику и математику и будете работать в теплоэнергетике, к нам на ТЭЦ придете!

Вся группа под большим впечатлением от станции:

- Такая мощь! ТЭЦ похожа на один огромный и сложный организм, в котором важно каждое звено, - резюмирует участница экскурсии Лена Стогова.

- Отличная, атмосферная экскурсия получилась, энергетика города и энергетика в городе, спасибо - благодарит Надежда Соловьева. - А за подарки и яблочные пироги - отдельное!

На заметку

Познакомиться с работой Красноярских ТЭЦ может каждый красноярец. Подать заявку можно в группе СГК в Контакте https://vk.com/sibgenco и на сайте http://sibgenco.ru/

Примечания на сайте

1. Духовное училище, которое содержалось на деньги, полученные от сдачи жилья в Доходном доме, сохранилось и находится во дворе (Мира, 98а). Сейчас там хореографический колледж, а после революции была девятилетняя школа. Отопление печное, и по углам классных комнат стояли печи в черных металлических кожухах.

2. Дом и магазин Гадалова освещали 59 ламп накаливания по 16 свечей системы Эдисона. Домашняя станция представляла собой «один локомобиль в шесть паровых лошадей, одну динамоэлектрическую машину Шукерта с постоянным током минимум в 32,45 ампера.

3. В марте 1910 года, делая доклад в Красноярской городской думе, Павел Смирнов, городской голова, сказал: «Хорошая вода и хороший свет не прихоть и не роскошь. Дать то и другое населению есть одна из главнейших обязанностей городской управы».

4. «Дамское фойе помещено около сеней, в комнате без печи и со стенами, покрытыми грязными ободранными обоями. Вестибюль помещается в совершенно холодной комнате, где во время холодов трудно рискнуть снять верхнее платье, а, впрочем, при настоящем состоянии здания в вестибюле нет необходимости, так как в зрительном зале без шубы и калош сидеть нельзя».

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