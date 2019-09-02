«Даже мысли не было взять себе»: школьники нашли и вернули хозяину сумку с крупной суммой

- Что там такое, сумка?

- Ничего себе, да в ней денег - куча!

Этот случай произошел на днях в Канске Красноярского края. Двое школьников нашли сумку с крупной суммой денег. Шестиклассники Андрей Клепач и Гоша Остов вечером возвращались домой с прогулки. Как вдруг заметили: у офиса с банкоматами что-то лежит. Подошли поближе, это была мужская барсетка. А в ней, как оказалось после, документы и деньги. Для небольшого городка (и уж тем более для детей) приличные – больше 30 тысяч рублей. Здесь это примерно средняя зарплата.

- Даже мысли не было взять все себе, - признавались потом пацаны. – Сразу решили: надо идти в полицию.

Вот и побежали в ближайшее отделение. А там владельца документов нашли почти сразу. Спустя пару часов он приехал за сумкой. С порога заявил: такого не ожидал. И, конечно, очень благодарен мальчишкам, что не сподличали – поступили честно.

- На днях ребят вместе с родителями мы пригласили в гости, - делятся в МО МВД России «Канский». – Вручили грамоты, организовали экскурсию по своему музею. А заодно позвали на службу, когда вырастут. Такие люди нам нужны!