«Я 30 лет топлю за клуб»: фанат ФК «Енисей» объявил голодовку вплоть до победы команды

Фанат ФК «Енисей» Константин Литвинов решил пойти на крайние меры: мужчина официально объявил голодовку вплоть до победы красноярской команды «хотя бы над у каким-нибудь клубом». Обращение к игрокам он записал на видео и выложил в соцсети.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/729367" frameborder="0"></iframe> Красноярский фанат ФК «Енисей» объявил голодовку.Видео: соцсети

- Последняя игра, которую я видел вживую, была игра с «Торпедо» здесь, в Москве. Это было... ужасно. У меня сердце разрывается, - сокрушается Константин Литвинов. - Я с 88-го года, 31 год, с командой, топлю за наш клуб... После матча с «Торпедо» я в официальной группе «Енисея» написал, что если «Енисей» не обыграет команду «Чайка» из деревни Песчанокопская, то я объявлю голодовку. Вплоть хоть до какой-нибудь победы «Енисея» хоть над каким-нибудь клубом. Случилось страшное: «Енисей» не выиграл у команды «Чайка». Я за свои слова отвечаю, поэтому буду голодать до следующей игры - она через неделю в Воронеже с командой «Факел». Если «Енисей» опять проиграет, я продолжу голодать. Для чего я это делаю? Я хочу хоть чем-то помочь команде. Может быть меня увидят футболисты... Я смотрю матчи и поражаюсь нежеланию играть, безволию. Если вы не будете побеждать, я умру.

Напомним, что 31 августа ФК «Енисей» дома проиграл «Чайке» (Песчанокопское, Ростовская область) со счетом 3:1. При этом ростовчане в этом году дебютируют в ФНЛ. Также стоит добавить, что сейчас «Енисей» занимает последнее место в турнирной таблице ФНЛ.

Многие фанаты списывают проигрыши на неумелое руководство клубом. Тотальные неудачи преследуют красноярский футбольный клуб с не первый год. В 2018-м красноярцам удалось прорваться в Российскую премьер-лигу, однако закрепиться в ней не получилось Команда с треском вылетела из лиги в 2019 году.

Часть фанатов ставила проигрыши в вину главному тренеру (тогда им был Дмитрий Аленичев). Аленичев покинул клуб, однако положение команды лишь ухудшилось. В одном из интервью он заявил, что с таким руководством, как в «Енисее», клубу не светят лидирующие позиции в ФНЛ.