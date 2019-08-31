2019-08-31T16:07:45+03:00
Общество

Первый раз – в первый класс: где учатся дети мэра Красноярска Сергея Еремина

В этом году у семьи градоначальника двойное событие
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Сергей Еремин с дочерьми на набережной Енисея. Фото из семейного архиваСергей Еремин с дочерьми на набережной Енисея. Фото из семейного архива
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Сколько детей у главы Красноярска Сергея Еремина, ходят ли они в школу или уже отучились – спросили у «Комсомольской правды» читатели накануне нового учебного года. Рассказываем: Сергей Васильевич – многодетный отец. У него четыре дочери, которыми он очень гордится. В жизни девочки не отличаются от своих сверстников и ходят в обычную красноярскую школу.

1 сентября для семьи всегда праздник, а в этом году – двойной. «Для меня это уникальное событие» - признался Сергей Еремин своим сотрудникам. Дело в том, что в этом году в первый класс идут его младшие двойняшки Таисия и Василиса. Они записаны во 2-ю гимназию, она находится на улице Марковского. Гимназия имеет гуманитарное направление, а девочек записали туда по прописке, ведь семья Ереминых живет в центре города, недалеко от школы.

Старшая дочь главы города Соня учится в Красноярском медицинском университете, после окончания она будет лечить детей. Второй дочери Даше 12 лет, она идет в 7 класс.

Пресс-секретарь мэра Алена Лунева предупредила: «Давайте не будем делать их этого ажиотаж. Для Сергея Васильевича и его супруги проводы каждой дочери в школу – это семейный праздник. Вот и на этот раз они обязательно выкроят время, чтобы прийти на торжественную линейку. Они придут туда, как обычные родители».

Накануне «Комсомольская правда»-Красноярск рассказывала о многодетной семье Кругловых, у которых, наоборот, только сыновья – шесть парней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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