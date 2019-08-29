«Так хотели девочку, что родили шестерых сыновей»: в красноярской семье появляются на свет только мальчики!

Есть выражение «семеро по лавкам», а в семье Кругловых в новом учебном году будет «шестеро по партам». У Дмитрия и Альфии – шесть сыновей и ни одной дочки. В то время, как старший в этом году отправится в университет, двое младших пойдут в первый раз в детский сад.

Воспитывают и работают

- Конечно же, мы хотели девочку! – рассказывает Дмитрий. – Но у нас, что называется, «семейное». У моей мамы были два сына, я и брат. У жены только братья. У шуринов, братьев жены, тоже только сыновья. В итоге до девочки так и «не добрались».

Борису Круглову 18 и он студент, Вова идет в девятый класс, Артур – в шестой, Федор – в первый. Радомир и Ярослав – первый раз в детский сад, у них тоже сборы. Деньги, конечно, немалые. Но мама и папа, закончившие в 1998 году физический факультет Красноярского государственного университета, оба работают. Дмитрий – специалист в Институте леса, Альфия уже 18 лет в декретном отпуске, но при этом она руководит собственным ООО – она директор и редактор журнала «Дошкольник.РФ».

Фотосессия для книги "Семья года". Фото из семейного архива

Стараются и прокормить мальчишек, и хорошо воспитать.

Когда Дмитрий и Альфия только поженились, а потом ждали первенца, выкинули телевизор по принципу: чтобы не отучать ребенка от «ящика», его надо к нему не приучать. Месяца три было тяжело, а потом вдруг появилось столько времени для других, более важных дел.

- Мы осознанно пользуемся кнопочными телефонами. Кто-то спросит: может, нам денег на айфоны не хватает? Дело не в деньгах. Думаю, если бы хватало, мы бы все равно не стали бы покупать модные гаджеты, мне вот айфон просто не нужен, - признается Дмитрий.

Все сыновья ходят в две секции. На карате и... бальные танцы. Второе – для творческого развития. И очень успешно, имеют разряды и занимают призовые места в различных состязаниях.

Отожгли так отожгли! Турнир по спортивным бальным танцам. Кубок соло у Феди. Фото из семейного архива

Это ж сколько нужно тетрадей!

Ну вот, очередное 1 сентября подошло. У всех родителей голова кругом. Одного-то собрать в школу непросто. А тут – целых шесть. Студент и два детсадовца тоже ведь считаются: старшему нужна куча тетрадей, младшим – карандашей. Как сэкономить?

У Кругловых целая система отработана. Покупки они обычно делают по акции. Постоянно следят за всеми супермаркетами города. Например, ранцы купили дискаунтере по 400 рублей. И еще 4 штуки попроще для занятий спортом – в другом гипермаркете по 150 рублей.

Канцелярские принадлежности покупают в оптовом магазине. Да и чем, скажете, не опт.

Самый старший, Борис, с него в семье и начались бальные танцы. Фото из семейного архива

КСТАТИ

Мы попросили совета у опытного отца, как выбирать ранец для ребенка, чтобы не навредить позвоночнику. А Дмитрий отвечает:

- Рассуждать о пользе или вреде ранца для осанки – это самообман. Нужно встать с дивана, пойти вместе с детьми в поход, в бассейн, на пробежку. А ранцы они все равно на одном плече носят. Важнее следить, чтобы они лишнее в него не набирали. Помните «Ералаш» 1983 года, где мировой рекордсмен-штангист со слезами на глазах поднял школьный ранец? И сколько всего ненужного там оказалось.

Артур: I'm from Красноярск. Фото из семейного архива

Вова, Федор, Артур и их мама Альфи. Фото из семейного архива.