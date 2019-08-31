Скоро в Красноярск придет «Максим Горький»

Правительство Красноярского края планирует усилить туристическую привлекательность региона за счет Енисея. Желающих совершить круиз от Красноярской ГЭС до самой Дудинки найдется немало. Например, среди китайских туристов: Россия для них давно представляет интерес, а Сибирь – уж тем более. И они готовы платить за это деньги: им – развлечение, нам – доходы, в бюджет и предпринимателям.

Но вот на чем возить гостей из Поднебесной? Есть два теплохода – «Александр Матросов» и «Валерий Чкалов». Но они довольно старые, им уже седьмой десяток лет пошел. Катают себе красноярцев до Дивногорска в рамках круиза выходного дня, да время от времени – вниз по Енисею.

Нужны новые круизные теплоходы, сообщил по весне министр транспорта края Константин Димитров. И два судна уже заложены, их построят по договору льготного лизинга. Стоимость каждого – около 2,5 миллиардов рублей. Вмещать они будут по 245 пассажиров, оборудованы всем, что полагается иметь речным круизным теплоходам для высококлассного и безопасного обслуживания туристов. Ориентировочно будут готовы уже в 2020 году.

А это - парад судов на Енисее, впереди - флагман Енисейского пассажирского флота "Александр Матросов". Фото: Алекс Чампакхам

А пока Красноярск ждет прибытия четырехпалубного теплохода «Максим Горький», он уже в пути. Ранее ходил по Волге, теперь будет ходить по Енисею. Теплоход уже на подходе, через неделю-другую он пришвартуется в порту, затем пройдет техническое обслуживание. Он рассчитан на 186 пассажиров, построен был австрийской фирмой и спущен на воду в 1974 году. Его длина 110 метров, ширина – 14,5, высота 15,1 метр. Водоизмещение – 2099 тонн.

По комфортности «Максим Горький» и его близнец «Александр Пушкин» превосходят все встречавшиеся на реках Советского Союза до сих пор.