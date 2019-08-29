В Красноярске арестовали заведующую ЗАГСа, выдававшую цыганкам свидетельства о рождении несуществующих детей

Неожиданное продолжение получила история, о которой недавно в эксклюзивном материале рассказывала «Комсомольская правда» - Красноярск. Речь идет о проверке в отношении руководителя отдела ЗАГС по Кировскому и Свердловскому районам, которая выдавала документы на несуществующих детей. Напомним, в ЗАГС приходила женщина, которая уверяла, что родила ребенка вне медицинского учреждения.

С ней – свидетельница, подтверждающая: роды были! Обе расписывались в соответствующем заявлении, после чего «маме» выдавался документ на ребенка. По нему лже-роженица получала от государства немалые деньги.

Самый дорогой ребенок – второй, ему полагается материнский капитал в размере 453 026 рублей. На третьего ребенка краевой материнский капитал – 142 287 рублей. Плюс ежемесячные пособия, льготы многодетным семьям и так далее...

Следователи провели тщательную проверку, руководителя ЗАГС и ее подчиненных несколько раз допросили. Но состава преступления не нашли, в возбуждении уголовного дела было отказано. Оказывается, по закону одного свидетеля достаточно, чтобы выдать документ о рождении – и этот пробел в законодательстве позволяет обманывать государство мошенницам не только в Красноярске, но и по всей стране. Уточним, речь идет о цыганках, поставивших сей «бизнес» на поток. Почему именно они? Просто, потому что в отношении них проверить что-либо очень сложно.

Однако был в деле один нюанс. «Не виноватые» сотрудницы ЗАГСа, по предварительным данным, брали у цыганок деньги - от 1000 до 10 000 рублей. Возможно, за то, чтобы все-таки не сообщали в полицию о своих подозрениях (а не подозревать цыганок в мошенничестве, которые шли в ЗАГС потоком с одной и той же легендой, было бы сложно).

На предварительном следствии одна из сотрудниц призналась, что брала деньги, объясняет - в качестве благодарности. Но «регистрацию она проводила не за денежные средства, а поскольку у нее имелись на это все основания». Денежные средства, по уверениям сотрудницы, «в последующем расходовались на приобретение канцелярских принадлежностей и продуктов в отдел».

Надо сказать, что, по показаниям цыганок, «благодарность» получали как минимум четверо сотрудниц ЗАГСа, включая руководителя. Но признался в получении денег пока только один специалист.

И вот, новые данные сообщили в красноярском краевом следкоме:

- Возбуждено в отношении руководителя отдела ЗАГС по Кировскому и Свердловскому районам города Красноярска два уголовных дела по части 3 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки). По предварительной версии следствия, в мае 2015 года подозреваемая дважды получила от жительниц города Красноярска взятку в сумме 20 и 15 тысяч рублей за выдачу свидетельств о рождении детей, которых у женщин на самом деле не было, и подозреваемая была об этом осведомлена.

Следователи подозревают, что лже-роженицы давали взятки за документыФото: Мария ЛЕНЦ

P.S.

Естественно, искренне верить, что приходящие за документами цыганки – законопослушные мамочки, родившие детей и получившие положенные по закону денежные выплаты, в ЗАГСе едва ли могли. Почему не сообщили о своих подозрениях куда следует?

Опять же, по закону, - не обязаны. Человек является пособником преступления (и несет за это уголовную ответственность), если будет доказано, что он о преступлении доподлинно знал. Если только подозревал о чем-то криминальном, то не обязан ни идти в полицию, ни просить соответствующие службы проверить информация.

Но вот получение сомнительных денег на государственной службе – уже другая история. В ней и предстоит разобраться следователям. А созданный прецедент, возможно, заставит кого-нибудь вспомнить не только о статьях закона, но и не менее важном, - гражданской ответственности...

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История, случившаяся в Красноярске, немного напоминает анекдот: и смешно, и грустно. Разговаривают два мужика. Один – другому: «Знаешь, что такое цыганский поцелуй?» Тот: «Не, не знаю». «Это когда пропадает не только кошелек, но и золотые зубы». А в Красноярске «пропали»… дети. Их регистрировали сотрудники одного из районных отделов ЗАГС, и существовали они только на бумаге (подробности).