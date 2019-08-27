2019-08-27T15:54:36+03:00
Общество

В Туве друзья спасли из Енисея внучку своего педагога и ее маленькую подругу

Подростки действовали четко и слаженно, как учили их в школе на уроках ОБЖ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Спасибо, Оттук и Альберт: в Туве друзья спасли внучку своего педагога и ее маленькую подругу. Фото: из личного архиваСпасибо, Оттук и Альберт: в Туве друзья спасли внучку своего педагога и ее маленькую подругу. Фото: из личного архива
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Этот случай произошел в Кызыле. На Енисее, который делит столицу Тувы на две части, есть место, где купается детвора, вроде неглубоко и безопасно. 17-летние друзья-одноклассники Оттук Ортаат и Альберт Мампреян в этот день отдыхали на пляже. Уже собрались было уходить, как вдруг позади подростки услышали отчаянный женский крик. Как будто кто-то звал на помощь.

- Я почему-то сразу подумал, что кто-то тонет, - рассказывает Оттук. – Помчался на крик, на ходу только майку скинул. И прямо в кроссовках прыгнул. Увидел, что в воде барахтаются две девочки.

Сначала схватил ту, что ближе, она постарше и немного полноватая. Вцепилась в парня и чуть с собой на дно не утянула. Но он вывернулся, сзади ее подхватил – и к берегу. Там его встретил Альберт, забрал девочку, а Оттук вернулся за второй, и, хотя уже выбивался из сил, смог спасти и ее, благо, вторая младше и весит меньше.

- Мне было страшно, что мы не успеем их спасти, - признается Альберт. – Там было всего метров 10-15 от берега до девочек, а мне показалось огромным расстоянием.

Старшая девочка от испуга потеряла сознание, потом, когда пришла в себя, заплакала от боли – у нее судорогой свело ноги. Парни стали растирать их. И только когда все закончилось, Оттук и Альберт поднял голову: девчонок схватила в охапку их школьная учительница, Лариса Михайловна Чанзан-оол.

- Я была там со своей 8-летней внучкой и ее 12-летней подружкой. На моих глазах девочек, в, казалось, безопасном месте, вдруг подхватило, понесло течением. Я сильно испугалась, закричала, что было сил. Мальчишки потом признались: «Хорошо, что вы закричали. Потому что мы вообще думали, что они балуются в воде». Но они смело бросились в воду и спасли моих девчушек.

Лариса Михайловна считает, что в этом большая заслуга учителя ОБЖ Мергена Алексеевича Тулуша. Действия ребят были отработаны и слажены. Женщина в тот момент растерялась, а подростки четко знали, что нужно, потому что учитель рассказал ребятам, как надо действовать в таких ситуациях.

Лариса Михайловна и ее семья обратились в МСЧ с просьбой отметить поступок Оттука Ортаата и Альберта Мампреяна.

Остается добавить, что для Оттука это не первый случай, в прошлом году он также спас в июле из Енисея двух девочке, а в начале сентября уговорил девушку не совершать роковой поступок, когда она хотела прыгнуть вниз с моста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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