В Красноярске водитель из-за сломавшегося рефрижератора продает фуру мороженного по 100 рублей за коробку

В Красноярске водитель из-за сломавшегося рефрижератора продает фуру мороженого. Бедолага находится в такой ситуации, что готов отдать хоть по 200, хоть по 100 рублей за коробку – только бы выручить хоть что-нибудь, пока груз не растаял. А то ведь уплывет сладкими молочными ручьями – и прощай доход.

Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск, дальнобойщик родом из Читы, на своем большегрузе перевозил мороженое из Новосибирска в Якутск. Надо же было такому случиться, что холодильное оборудование подвело. К счастью или нет, решайте сами, случилось это возле Красноярска.

Коробка - по 100 рублей. Сергей Сыромолотов

Водитель позвонил получателю груза и услышал в ответ: мороженое растает и потеряет товарный вид, мы его не примем. Таким образом, переложил стоимость товара на водителя, сообщает очевидец Сергей Сыромолотов.

Не без труда дальнобойщик сориентировался в чужом городе, договорился со складом на Северном шоссе, 43 (там находится компания по ремонту и диагностике холодильного оборудования). Большую часть груза удалось сохранить. А остальное решил распродать. После того, как новость распространилась по соцсетям, к фуре потянулись красноярцы, там выстроилась очередь.

За мороженым выстроилась целая очередь. Фото: Сергей Сыромолотов