2019-08-27T14:07:25+03:00
Общество

В Красноярске водитель из-за сломавшегося рефрижератора продает фуру мороженного по 100 рублей за коробку

Владельцы отказались принимать груз и повесили его стоимость на бедолагу
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярске водитель из-за сломавшегося рефрижератора продает фуру мороженного по 100 рублей за коробку. Фото: Сергей СыромолотовВ Красноярске водитель из-за сломавшегося рефрижератора продает фуру мороженного по 100 рублей за коробку. Фото: Сергей Сыромолотов
Изменить размер текста:

В Красноярске водитель из-за сломавшегося рефрижератора продает фуру мороженого. Бедолага находится в такой ситуации, что готов отдать хоть по 200, хоть по 100 рублей за коробку – только бы выручить хоть что-нибудь, пока груз не растаял. А то ведь уплывет сладкими молочными ручьями – и прощай доход.

Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск, дальнобойщик родом из Читы, на своем большегрузе перевозил мороженое из Новосибирска в Якутск. Надо же было такому случиться, что холодильное оборудование подвело. К счастью или нет, решайте сами, случилось это возле Красноярска.

Коробка - по 100 рублей. Сергей Сыромолотов

Коробка - по 100 рублей. Сергей Сыромолотов

Водитель позвонил получателю груза и услышал в ответ: мороженое растает и потеряет товарный вид, мы его не примем. Таким образом, переложил стоимость товара на водителя, сообщает очевидец Сергей Сыромолотов.

Не без труда дальнобойщик сориентировался в чужом городе, договорился со складом на Северном шоссе, 43 (там находится компания по ремонту и диагностике холодильного оборудования). Большую часть груза удалось сохранить. А остальное решил распродать. После того, как новость распространилась по соцсетям, к фуре потянулись красноярцы, там выстроилась очередь.

За мороженым выстроилась целая очередь. Фото: Сергей Сыромолотов

За мороженым выстроилась целая очередь. Фото: Сергей Сыромолотов

Мороженое расхватывали по несколько коробок сразу. Сергей Сыромолотов

Мороженое расхватывали по несколько коробок сразу. Сергей Сыромолотов

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Билайн в Красноярском крае на 20% увеличил число базовых станций 4G
Оператор связи Билайн продолжает масштабное развитие собственной сотовой сети в Красноярском крае: с начала года на 20% увеличилось число базовых станций, обеспечивающих высокоскоростной мобильный интернет.
Началась лихорадка: Родители 12-летней девочки, захлебнувшейся в бассейне в турецком отеле, отказались перевозить ее в Санкт-Петербург
По словам петербургских медиков, такая возможность есть, но папа и мама Алисы Адамовой боятся подвергать ее лишнему риску [видео]
Новости 24
В Красноярске вновь объявили об открытии третьего «Макдональдса»
Канал сбыта черной икры перекрыла полиция в Лесосибирске
Жителям Красноярска – лучшую цену
Угольщики перечислили Алтайскому району Хакасии 9 млн рублей на социальные проекты
Авиарейсы из Красноярска в Енисейск планируют возобновить в следующем году
Смерть коллекционера. У красноярца пропали золотые часы на 5 миллионов рублей
У судимого учителя в школе украли кошелек
Красноярским школьникам разрешили пользоваться мобильными телефонами
Красноярские власти хотят увековечить память об Универсиаде-2019
Красноярцы могут посмотреть фильм «Команда мечты» раньше общероссийской премьеры
Красноярцы оценили освещение в сквере возле цирка
Жители Красноярска 35 раз за неделю пожаловались на загрязненный воздух
В Красноярске дебошир прыгал на капоте чужой машины и избил проходившую мимо женщину
В Красноярском крае площадь лесных пожаров снизилась до 300 тысяч гектаров
В Красноярском крае лесные пожары будут контролировать при помощи инновационной системы раннего видеомониторинга
Заключенный красноярской колонии заочно получил диплом юриста
В Красноярске нашли «Шкоду», водитель которой провоцировал дорожных полицейских
В Красноярском крае в ДТП пострадала молодежная компания
В Красноярске на три дня перекроют дороги в Николаевке
Представительство «Ашана» объяснило причину закрытия гипермаркета в Красноярске
В Красноярском крае осудили двух черных лесорубов
«Он умирал в мучительных болях»: житель Железногорска обвинил врачей в смерти отца
Красноярцам предлагают бесплатно установить экодатчики
Водителя, по вине которого из автобуса выпали 3 пассажира, оштрафовали на 500 рублей
Стали известны имена победителей фотоконкурса «Улыбнись лету!»
В Туве мужчину убили двумя ударами вилки в сердце
В Красноярске сбили колясочника, просившего милостыню у водителей на дороге