2019-08-28T10:20:43+03:00
Общество

Из чего на самом деле в Красноярске делают говяжьи сардельки

Специалисты красноярского Россельхознадзора нашли в них неожиданный компонент
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Из чего на самом деле в Красноярске делают говяжьи сарделькиИз чего на самом деле в Красноярске делают говяжьи сарделькиФото: Мария ЛЕНЦ
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Покупая говяжью сардельку, вы наверняка рассчитываете на то, что внутри нее говядина. Но, как рассказали эксперты Красноярского референтного центра Россельхознадзора, к сожалению, не всегда надежды покупателей сбываются. Что же удалось им найти в сардельках помимо говядины? ДНК курицы и индейки! При этом, что немаловажно, ингредиенты не указаны в составе сарделек. В принципе, на здоровье потребителя, вполне возможно, это никак и не скажется. Но фальсификат остается фальсификатом.

- Согласно техническому регламенту Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022\2011) все компоненты, входящие в состав изделия, должны быть указаны в маркировке в целях предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей, - пояснили в референтном центре.

Кстати, даже если производитель захочет скрыть состав товара, ему это не удастся. Ведь исследования проводят высокоточным методом ПЦР-анализа. Он на уровне молекул показывает реакцию при наличии чужеродных ДНК в составе пищи. Так, что не схитришь. При этом специалистам все уловки производителей известны. К примеру, в говяжью колбасу добавляют мясо птицы, чтобы сэкономить – оно дешевле, а на выходе товара получается больше. К слову, все результаты специалисты уже передали в краевой Россельхознадзор. Теперь остается ждать мер, которые примут надзорники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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