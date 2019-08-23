Международный фестиваль современной хореографии «Айседора» в Красноярске

16-21 октября 2019 года при поддержке Фонда Михаила Прохорова на сцене Красноярского музыкального театра пройдет XIX Международный фестиваль современного танца «Айседора».

Фестиваль современной хореографии «Айседора» - единственный фестиваль современного искусства в области танца на территории Сибири и Дальнего Востока. Ведущие хореографы России, Европы и США в течение недели будут проводить мастер-классы, семинары по различным направлениям современного танца: контемпорари, композиция современного танца, контактная импровизация. Лучшие педагоги из разных уголков мира поделятся своими профессиональными знаниями с хореографами, танцорами, со всеми, кто любит современную хореографию.

«Айседора» - единственный фестиваль современного искусства в области танца на территории Сибири и Дальнего Востока

В рамках фестиваля также пройдут лаборатории, лекции по современной хореографии, показ дансфильмов, встречи с менеджерами и продюсерами танцевальных творческих объединений России, Европы и США.

Гостевая программа фестиваля:

Театр «Провинциальные танцы» (Россия) - спектакль «Девушка с фарфоровыми глазами»;

Танцевальная компания ТИФФАНИ МИЛС (США);

Абилаш Нингапа (Индия);

Театр «НАИФ ПРОДАКШЕН» (Франция);

Дуэт Елены Коротаевой и Рафаэля Тимербакова;

Танцевальная компания «Фрески) (Израиль).

Также в рамках фестиваля пройдут мастер-классы для всех желающих. Для участия в мастер-классе необходимо заполнить заявку в электронном виде через сайтhttp://www.isadoradance.ru/festival-aysedora/ и оплатить регистрационный взнос.

Планируются следующие мастер-классы:

Татьяна Баганова (Россия)- техника современной хореографии

Абилаш Нингапа (Индия)- техника импровизации

Антонелло Тудиско (Италия)- техника современного танца

ТИФФАНИ МИЛС (США)- партнеринг

Елена Слободчикова (Россия)- композиция в современном танце

Дирк Корелл (Франция)- композиция в современном танце.

Организаторы фестиваля: Центр современной хореографии, КРОО «Здоровое общество»

Генеральный партнер: Фонд Михаила Прохорова

Поддержка: Посольство государства Израиля в РФ, Французский культурный центр

Аккредитация на съемку фестиваля и присутствие мероприятий осуществляется по тел: +79233547140.

Подробности: e-mail: festkras@mail.ru www.isadoradance.ru. Группа в соцсетях: http://vk.com/isadorafestival.