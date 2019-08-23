Международный фестиваль современной хореографии «Айседора» в Красноярске
16-21 октября 2019 года при поддержке Фонда Михаила Прохорова на сцене Красноярского музыкального театра пройдет XIX Международный фестиваль современного танца «Айседора».
Фестиваль современной хореографии «Айседора» - единственный фестиваль современного искусства в области танца на территории Сибири и Дальнего Востока. Ведущие хореографы России, Европы и США в течение недели будут проводить мастер-классы, семинары по различным направлениям современного танца: контемпорари, композиция современного танца, контактная импровизация. Лучшие педагоги из разных уголков мира поделятся своими профессиональными знаниями с хореографами, танцорами, со всеми, кто любит современную хореографию.
«Айседора» - единственный фестиваль современного искусства в области танца на территории Сибири и Дальнего Востока
В рамках фестиваля также пройдут лаборатории, лекции по современной хореографии, показ дансфильмов, встречи с менеджерами и продюсерами танцевальных творческих объединений России, Европы и США.
Гостевая программа фестиваля:
Театр «Провинциальные танцы» (Россия) - спектакль «Девушка с фарфоровыми глазами»;
Танцевальная компания ТИФФАНИ МИЛС (США);
Абилаш Нингапа (Индия);
Театр «НАИФ ПРОДАКШЕН» (Франция);
Дуэт Елены Коротаевой и Рафаэля Тимербакова;
Танцевальная компания «Фрески) (Израиль).
Также в рамках фестиваля пройдут мастер-классы для всех желающих. Для участия в мастер-классе необходимо заполнить заявку в электронном виде через сайтhttp://www.isadoradance.ru/festival-aysedora/ и оплатить регистрационный взнос.
Планируются следующие мастер-классы:
Татьяна Баганова (Россия)- техника современной хореографии
Абилаш Нингапа (Индия)- техника импровизации
Антонелло Тудиско (Италия)- техника современного танца
ТИФФАНИ МИЛС (США)- партнеринг
Елена Слободчикова (Россия)- композиция в современном танце
Дирк Корелл (Франция)- композиция в современном танце.
Организаторы фестиваля: Центр современной хореографии, КРОО «Здоровое общество»
Генеральный партнер: Фонд Михаила Прохорова
Поддержка: Посольство государства Израиля в РФ, Французский культурный центр
Аккредитация на съемку фестиваля и присутствие мероприятий осуществляется по тел: +79233547140.
Подробности: e-mail: festkras@mail.ru www.isadoradance.ru. Группа в соцсетях: http://vk.com/isadorafestival.
ИСТОЧНИК KP.RU