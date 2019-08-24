Красноярские ученые впервые чипировали мальков осетра, вес которых около одного грамма

Уникальную технологию чипирования маленьких осетров придумали красноярские ученые. 20 августа специалисты Сибирского федерального университета впервые провели процедуру мечения молоди сибирского осетра.

Малькам сибирского осетра, вес которых около одного грамма, вживили кусочки намагниченной проволоки при помощи специального прибора, который работает в полуавтоматическом режиме. Каждую рыбку необходимо было отловить, чипировать и осторожно выпустить обратно в рыбохозяйственный бассейн.

Тысячи мальков обзавелись метками Фото: пресс-служба СФУ

- Прибор отщипывает маленький кусочек намагниченной проволоки, и она имплантируется под кожу рыбы, в инертную ткань, чтобы избежать воспалительных процессов, - рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск доцент кафедры водных и наземных экосистем ИФБиБТ Иван Зуев. - После будем отслеживать реакцию рыбы: насколько метка хорошо прижилась и как рыба с ней растет.

Около 1000 рыб с подобными метками в начале сентября выпустят в бассейн реки Енисей, после чего начнется второй этап проекта. Для этого планируется разработка программы по ежегодному тестовому вылову из реки, чтобы отследить чипированных особей. Например, выловленную через год рыбку поднесут к специальному детектору, он считает чип и воспроизведет звуковой сигнал.

Каждый малек весит не более одного грамма Фото: пресс-служба СФУ

Ученые уверены, что этот проект позволит определить эффективность искусственного разведения осетровых. Можно будет внести корректировки в существующую систему выращивания рыб и восстановления поголовья осетровых в бассейне Енисея.

- В постперестроечный период был мощный перелов осетров, зачастую несанкционированный, а восстанавливается осетр очень долго, - пояснил доцент кафедры водных и наземных экосистем Института фундаментальной биологии и биотехнологии СФУ Сергей Чупров. - Половозрелость осетра наступает в 20 лет. Только после этого он возвращается в реки и начинает откладывать икру. Сейчас в России отлов осетровых запрещен. Силами Енисейского филиала Главрыбвода искусственно выращивается и выпускается в Енисей молодь семейства осетровых. Счет мальков идет на миллионы, но при этом никто не знает, сколько из них выживает. Поэтому мечение рыб просто необходимо для оценки эффективности их воспроизводства и промыслового возврата.

Это очень тонкий процесс Фото: пресс-служба СФУ

Существует много способов мечения рыб. Но они основаны чаще всего на перфорации плавников. Это опасная процедура и для осетровых рыб, которые не имеют костного скелета, не подходит. И вот сейчас ученые подобрали наиболее оптимальную методику электронного чипирования.

Метили молодь осетра на базе Енисейского филиала ФГБУ «Главрыбвод» (Хакасия). Специально для этого закупили дорогостоящее оборудование за рубежом, на что были выделены средства из Экологического фонда СФУ. В случае успеха проекта будет рассматриваться вопрос о начале разработки и производства отечественного оборудования (чипов и сканеров) на базе радиотехнических предприятий Красноярска.