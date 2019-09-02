2019-09-02T12:24:15+03:00
Происшествия

«Мама не дождалась врачей из отгула»: дочь умершей в Красноярском крае пациентки обвинила медиков

Проверку ЧП начали следователи
Ася ЖУКОВА
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Дочь умершей в Красноярском крае пациентки обвинила медиков в бездействии.Дочь умершей в Красноярском крае пациентки обвинила медиков в бездействии.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Дикий случай произошел в селе Партизанском Красноярского края. Там умерла женщина, потому что не дождалась врачей… из отгула в День молодежи. Близкие пациентки решили наказать их за бездействие - обратились к следователям и на ТВ. Как же все было?

- В июне нынешнего года мама пришла в нашу сельскую больницу, - рассказала ТВК дочь погибшей женщины. – Жаловалась, что в паху вскочил фурункул, ее мучили боли. День-другой, становилось все хуже. Но никаких анализов, насколько я знаю, не сделали. Скажу больше: в больницу мама ходила неделю. И ее то и дело посылали обратно домой.

29 июня женщине опять сделалось плохо. Позвонили в «скорую помощь». На вызов прислали фельдшера из другой деревни. «Помогите, ей уже дышать тяжело!» - взмолились близкие больной. Та побрызгала ей в рот спреем и пообещала: все будет в порядке.

- Да вы что! – возмутилась дочка. – Мама уже ничего не слышит, теряет слух, память.

Тогда фельдшер набрала номер больницы в Партизанском. Но ей ответили: медик, который занимался пациенткой, в отгуле, на связь не выходит. А хирург в отпуске. Так что принять больную элементарно некому.

- Ничего не поделаешь, - фельдшер развела руками. – Даже, если заберем в больницу, там только терапевт. Лучше подписать отказ от госпитализации и подождать до понедельника.

Однако дочь настаивала: везите, маме совсем худо! Но было слишком поздно: пока искали документы, собирали одежду, женщина умерла. На глазах родных и врачей.

Еще раз подчеркнем: это версия ее близких. Ждем комментарий от минздрава края. Проверку причин трагедии уже начали следователи. «Комсомольская правда» - Красноярск следит за развитием ситуации.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

ВРАЧЕЙ ПРОВЕРЯТ НА ПОЛИГРАФЕ

- 17 июля 2019 в Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю из отдела полиции поступила информация о смерти 61-летней пенсионерки, получавшей амбулаторное лечение. По данному факту начата доследственная проверка, - рассказывают в пресс-службе ГСУ СК России по региону. - По предварительным данным, с 21 по 29 июня 2019 года жительница села Партизанское неоднократно обращалась к врачу местной больницы по поводу флегмоны паха, ей были назначены лекарственные препараты, однако, ее состояние не улучшалось. 29 июня женщина вызвала скорую помощь, врач осмотрел ее, проводил медицинские манипуляции. Со слов врача, от госпитализации пациентка отказалась, в этот же день она скончалась у себя в квартире. Для установления причины смерти женщины назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза. Опрошены врачи, проводившие амбулаторное лечение, им назначено психофизиологическое исследование с применением полиграфа. В настоящее время следователем устанавливаются все обстоятельства произошедшего, опрашиваются родственники, изымается медицинская документация. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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