Это надо видеть! Показываем лучшие фото со Дня знаний в Красноярске

Первый день в школе это звучит – волнующе. В Красноярске (как и по всей стране) проходят торжественные линейки, посвященные Дню знаний. 1 сентября в нынешнем году выпало на воскресенье. Так что на денек продлили каникулы, новый учебный год начали со 2-го.

Фотокорреспондент «Комсомольской правды» - Красноярск Мария Ленц тоже поучаствовала в празднике. Встретила его вместе с кадетами и воспитанницами Мариинской гимназии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/729447" frameborder="0"></iframe> Праздник знаний в кадетском корпусе Красноярска.Мария ЛЕНЦ

Первый раз - в кадеты!Фото: Мария ЛЕНЦ

Эмоции на лицах - самые разные.Фото: Мария ЛЕНЦ

- Впечатления словами не передать! – признается она. – Море эмоций. Самые младшие мальчишки (ну, некоторые из них) даже плакали, обнимали мам на прощание. Почему плакали? Они же весь год живут в корпусе, вдали от дома. Редко видятся с родителями - скучают. Оттого и слезы. А как печатали шаг старшие – заглядишься! Впрочем, все это можно увидеть на фото.

Скоро увидимся, не плачь!Фото: Мария ЛЕНЦ

Праздник с музыкой.Фото: Мария ЛЕНЦ

Немного не выспался - не беда.Фото: Мария ЛЕНЦ

К сведению, нынешний год в Красноярске особенный. Школы приняли рекордное количество первоклашек – 14 тысяч. А в целом у нас 118 тысяч учеников, на 6 тысяч больше, чем в прошлом году. Самая большая школа - в микрорайоне «Покровский». Это образовательный комплекс, куда входят 3 учреждения, №153, №14 и бывшая 12-я гимназия. Здесь набрали 17 первых классов, 400 детей. Самая маленькая - школа №30, на улице Лесной. Тут в первый класс записались всего 24 ребенка.

Самые юные кадеты.Фото: Мария ЛЕНЦ

К учебе готовы.Фото: Мария ЛЕНЦ

Маленький кадет.Фото: Мария ЛЕНЦ

Кстати, нынче впервые пошла учиться миллионная жительница Красноярска. 7-летняя Анечка Устинова, которую называют самой известной в городе девочкой стала ученицей 42-й школы. Поздравляем!

Миллионная жительница Красноярска пошла в школу. Фото: главное управление образования Красноярска.

Не зевай!Фото: Мария ЛЕНЦ

Маленький кадет.Фото: Мария ЛЕНЦ

И красиво, и вкусно - букет ко Дню знаний.Фото: Мария ЛЕНЦ

Улыбки на лицах.Фото: Мария ЛЕНЦ

Мам, смотри, какое фото!Фото: Мария ЛЕНЦ

СКАЗАНО

Поздравление от главы Красноярска Сергея Еремина

Уважаемые красноярцы! Преподаватели, школьники, студенты и их родители! Поздравляем вас с Днем знаний и началом учебного года!

Не все из нас помнят своё самое первое «Первое сентября», но каждый из нас помнит свою школу и учителей. Не зря говорят: «Школьные годы проходят быстро, но остаются в наших воспоминаниях навсегда». Даже спустя много лет мы с трепетом переступаем порог школы, где учились сами или куда приводим своих детей.

Увиделись в друзьями после лета врозь.Фото: Мария ЛЕНЦ

Нам, взрослым, очень хочется, чтобы вы, юные красноярцы, выросли образованными и культурными людьми. А для этого важно стремиться узнавать новое, развивать свои таланты, навыки, мышление. Мы гордимся каждым красноярским медалистом и «стобалльником»: в этом году 597 ребят получили медали, а 68 выпускников написали ЕГЭ на 100 баллов.

Эмоции на лицах - самые разные.Фото: Мария ЛЕНЦ

Нас радует, что красноярские школьники не только демонстрируют отличные успехи в учёбе, но и проявляют свои таланты и изобретательность. И вдвойне приятно, что многие из идей и разработок можно с успехом применять в жизни! Так, ученики лицея № 6 «Перспектива» Алексей Пеньков и Иван Перов стали лауреатами всероссийского конкурса научных и инженерных проектов. Ребята представили проект «Умная розетка», которую можно подключать к мобильному приложению. А ученица школы № 22 Аня Кучина спроектировала макет лифта-эвакуатора на магнитном противовесе, который позволит спасать людей из горящих зданий. Учащиеся лицея №1 Анна Багирян и Анастасия Кузнецова придумали делать складной стаканчик для воды из обычного куска бумаги, на которую нанесена пошаговая инструкция по сборке. Следуя ей, плоскую заготовку можно буквально за пару секунд превратить в герметичный конус.

Кому первую пятерку? Мне!Фото: Мария ЛЕНЦ

В свою очередь, мы видим свою задачу в том, чтобы предоставлять возможность красноярским ребятам реализовывать себя в городском пространстве, быть настоящими драйверами изменений городской жизни. Пусть наступающий учебный год приблизит нас к этим целям!

Нелегок он, груз знаний, но мы готовы...Фото: Мария ЛЕНЦ

В новом учебном году в 116 общеобразовательных учреждениях Красноярка будут обучаться более 117 тысяч ребят. Впервые откроют свои двери два учреждения на 1280 мест каждое: школа № 155 в микрорайоне «Покровский» и школа № 156 в микрорайоне «Солнечный».

Сейчас соберусь - и за учебу.Фото: Мария ЛЕНЦ

Желаем школьникам и студентам плодотворного и успешного учебного года! Отличных оценок в дневниках и новых достижений в вашу личную копилку! Первоклассникам – успешного старта школьной жизни! В добрый путь, ребята!

С началом нового учебного года, ура!Фото: Мария ЛЕНЦ

Глава города Красноярска Сергей Ерёмин

Председатель Красноярского городского Совета депутатов Наталья Фирюлина