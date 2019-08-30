2019-08-30T09:00:35+03:00
Происшествия

Заблудившийся мужчина с сознанием 7-летнего ребенка смог выжить в тайге неделю и сам вышел к людям

В непролазную глушь он забрел на 19 километров
Ася ЖУКОВА
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Заблудившийся мужчина с сознанием 7-летнего ребенка смог выжить в тайге неделю и сам вышел к людям. Фото: Поисковый отряд "Лиза Алерт".Заблудившийся мужчина с сознанием 7-летнего ребенка смог выжить в тайге неделю и сам вышел к людям. Фото: Поисковый отряд "Лиза Алерт".
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«Саша», «Сашок», так называют в деревне Леонтьевка Красноярского края Александра Заозерского. У 59-летнего мужчины – сознание первоклассника, он как ребенок. А 22 августа случилась беда: Сашок ушел за грибами в лес, а обратно не вернулся.

Вокруг непролазная тайга, у мужчины – серьезное заболевание. Было понятно: действовать нужно как можно быстрее. Сколько сможет протянуть в глуши нездоровый человек? Тем более ни еды, ни воды с собой у него не было. Только и взял, что ведро под грибы. Сначала родные пытались отыскать его своими силами. Когда не смогли, вышли на спасателей.

Проверяли любую возможность. Фото: Поисковый отряд "Лиза Алерт".

Проверяли любую возможность. Фото: Поисковый отряд "Лиза Алерт".

Вот что рассказала координатор Галина (Беретта) из поискового отряда «Лиза Алерт»:

- Заявка поступила в субботу, 24 августа. Печатаем карты, собираем экипажи, выезжаем в час ночи. Четыре экипажа, 14 человек. В пять утра приезжаем в Леонтьевку. Нас встречают племянницы Александра и глава сельсовета Василий Французенко. В доме культуры разворачиваем штаб. На месте три сотрудника КГКУ «Спасатель», к 9 утра должны подъехать полицейские. Родственники на карте показывают, что уже ими сделано. Начинаем сначала. Сложность в том, что возможность двигаться есть только по дорогам, в лесу жесткий подлесок-мордохлест и трава в человеческий рост. Будем работать на отклик.

Штаб поисковиков. Фото: Поисковый отряд "Лиза Алерт".

Штаб поисковиков. Фото: Поисковый отряд "Лиза Алерт".

Десятки километров. Знакомые грибные места Александра, берега реки Четь, заброшенные узкоколейки, деревни, просеки, обочины… Пробивали каждую возможность – лишь бы успеть. Подтянулись местные жители: «шерстили» лес, кричали, звали: «Сашок!».

... Высоченная трава, среди нее двухметровые ямы-шурфы с водой, нескошенные покосы. Отработали все возможные места.

Условия были адскими - трава в человеческий рост, в ней затерялись двухметровые ямы-шурфы. Фото: Поисковый отряд "Лиза Алерт".

Условия были адскими - трава в человеческий рост, в ней затерялись двухметровые ямы-шурфы. Фото: Поисковый отряд "Лиза Алерт".

- Пусто, - продолжает Галина. - С тяжелым сердцем уезжаем на закате. Сашок не найден, остаться не можем. Каждый вечер созваниваюсь с Василием Антоновичем. Ежедневно проезжаются линейные ориентиры, проходятся ногами поля и покосы, оповещаются шишкари и охотники, входящие в лес. Три дня никаких следов и подступающее отчаяние. И вот в четверг, 29 августа, звонок: «Нашли! Живого!». Александр вышел из тайги в районе Ново-Николаевки, попросил помощи у шишкарей. Семь дней в тайге. Родные ехали к нему на двух тракторах, которые по очереди вытаскивали друг друга. Девять часов на дорогу туда и обратно! Расстояние в 19 километров! И вот заветные слова: Найден! Жив!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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