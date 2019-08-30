2019-08-30T05:19:20+03:00
Общество

Внезапно. Красноярские Столбы состарились на 50 миллионов лет

Что произошло?
Ася ЖУКОВА
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Красноярские Столбы вдруг состарились на 50 миллионов лет.Красноярские Столбы вдруг состарились на 50 миллионов лет.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Скалы в заповеднике «Столбы» под Красноярском, а также в природном парке неподалеку от Дивногорска внезапно «постарели». Причем значительно, на 50 миллионов лет, к такому выводу пришли ученые Сибирского федерального университета.

До сих пор считалось, что Столбам около 400 миллионов лет. А тут выяснилось: они на порядок старше – возраст скал 430–450 миллионов.

Напомним, каменные шедевры образовались в результате извержения вулканов и выветривания. Своими причудливыми формами они обязаны самой природе.

Так вот раньше большинство исследователей полагали: самые интенсивные извержения случились 390 миллионов лет назад (этот период называют ранним девоном) в Минусинском межгорном прогибе. Именно с этой порой связано появление богатейших месторождений руд в Хакасии.

- Однако в последнее время возникают сведения, что значительная часть пород вулканического происхождения в Красноярском крае имеет более древний возраст, 430–450 миллионов лет, - пояснила один из авторов исследования, доцент кафедры геологии СФУ Ольга Перфилова.

Как раз в это время, то есть на 50 миллионов лет раньше, чем принято считать, и образовались вулканические скалы на Столбах – под Красноярском, около Минино, а также возле Дивногорска и Николаевской Сопки.

- Кстати, существует любопытная теория: именно интенсивная деятельность вулканов 450 миллионов лет назад стала причиной одного из массовых вымираний живых организмов в истории Земли, - отмечает исследователь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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