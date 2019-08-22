Трутся спиной медведи: в Саяно-Шушенском заповеднике показали, как медведи пританцовывают возле деревьев

В Саяно-Шушенском заповеднике показали, как медведи трутся спиной. Снять видео удалось благодаря современной аппаратуре – автоматическим фоторегистраторам. Они установлены на оживленных тропах, где часто ходят животные. При малейшем движении аппаратура включается и записывает все, что происходит перед камерой – видео и звук.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/727542" frameborder="0"></iframe> В Саяно-Шушенском заповеднике показали, как медведи трутся спиной.

Ведут себя косолапые забавно, прислоняются спиной к крепкому дереву и начинают ритмично пританцовывать. В одном из эпизодов мишка на несколько секунд заинтересовался камерой, но потом его интерес быстро пропал – иначе мы не увидели бы редкую по красоте картинку – танец на фоне покрытых туманом Саянских гор.

А в другом эпизоде на камеру попала целая семья: мать-медведица и два ее пестуна.

Зачем они это делают? Специалисты заповедника говорят: таким образом звери оставляют информацию о себе на постоянных маркировочных точках. Разные медведи используют для маркировки одни и те же деревья, периодически обновляя свои записи.

Это происходит так: медведь подходит к дереву, внимательно обнюхивает метки, стоя на четырех или двух лапах, затем разворачивается к дереву задом и, стоя или сидя на задних лапах, начинает спиной, затылком и щеками силой тереться о кору, оставляя на ней много шерсти в период линьки. А еще они могут царапать кору когтями, вставая на задние лапы и полосуя дерево так высоко, как только смогут. По таким меткам легко определить размер того или иного медведя.

Вторая причина, почему медведи трутся спиной, они смолят шерсть, чтобы защититься от гнуса, блох и клещей.

- С разной плотностью населения медведь присутствует на всей территории заповедника, он – один из фоновых видов. В летнее время этих зверей можно встретить практически на всех маршрутах по территории заповедника. В мае-июне они пасутся в полосе периодического затопления водохранилища, где рано появляется молодая и сочная трава, а к середине лета поднимаются в гольцы, - рассказали в пресс-службе Саяно-Шушенского заповедника.

Добавим, что численность бурого медведя в границах охраняемой территории стабильная – около 280 особей. Неудивительно, что периодически между ними происходят медвежьи бои – они спорят за кормовые ресурсы.

- В голодные годы, когда мало кедрового ореха и ягод, звери вынуждены прибегать к каннибализму, чтобы набрать достаточно жира перед тем, как залечь в берлогу. Научные сотрудники и государственные инспекторы заповедника не раз регистрировали случаи поедания медведями друг друга. На первый взгляд, это жестокие законы природы, а на самом деле логичные действия для развития популяции. Когда один медведь погибает в схватке, он дает пищу другому. В итоге, победитель, перезимовав, даст начало новому поколению медвежат, которые станут продолжением «медвежьего рода» в заповедных лесах, - говорят специалисты.