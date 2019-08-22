2019-08-22T13:11:27+03:00
Происшествия

В Красноярском крае полицейские на звук сирены вывели заблудившегося в лесу ягодника с двумя сыновьями

Мужчина сам позвонил на телефон экстренной службы
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае полицейские на звук вывели заблудившегося в лесу ягодника с двумя сыновьями. Фото: пресс-служба полиции АчинскаВ Красноярском крае полицейские на звук вывели заблудившегося в лесу ягодника с двумя сыновьями. Фото: пресс-служба полиции Ачинска
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Когда в лесу поспели ягоды и полно грибов, сложно усидеть дома. Вот и житель Ачинска накануне позвал своих сыновей: давайте за брусникой съездим. Тем более, место недалеко, в пределах 10 минут езды от черты города, в районе поселка под названием Марганцевый рудник.

Когда приехали, машину оставили на лесной дороге, а сами углубились в кусты. Парнишки, одному 8, другому 13 лет, от отца не отставали, держались всегда рядом – он их этому всегда учил. Бруснику не столько собирали, сколько лакомились.

- Пошел дождь и мужчина решил вернуться. Однако огляделся и понял, что заблудился. Они побродили по округе, но так и не смогли найти дорогу назад, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в полиции Ачинска.

Отец строго настрого наказал сыновьям держатся вместе. Фото: пресс-служба полиции Ачинска

Отец строго настрого наказал сыновьям держатся вместе. Фото: пресс-служба полиции Ачинска

В том месте сотовая связь ловит без проблем, поэтому отец набрал телефон экстренной службы 112. Сообщил, где они находятся. Информацию передали в дежурную часть полиции. Недалеко от Марганцевого рудника как раз дежурил наряд патрульно-постовой службы. Найти оставленную машину им не составило труда. Предстояло вывести к ней ягодника с сыновьями.

Нужно отдать должное ачинцу: он отправился в лес, предусмотрительно зарядив телефон. Полицейские установили с ним связь и вели примерно полчаса. Включили сирену, вот на нее-то «потеряшки» и ориентировались. В конце концов вышли из леса. Дождь к тому времени прекратился. И брусники набрали целую банку – показать дома, что поездка за ягодой закончилась хорошо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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