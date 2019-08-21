«Оба получили ожоги»: два красноярца пострадали при взрыве газа в Германии

«Я буду ОК», - написал на своей страничке в соцсети несколько часов назад 24-летний Николай Бахалханов из Красноярска. Он вместе с другим красноярцем, 18-летним Александром Юрченко, получил серьезные ожоги при взрыве газа в немецком Хитцаккере. В Германию парни отправились, как участники международной программы для молодых урбанистов, через красноярскую общественную организацию «Интерра». Случилось все вечером, 19 августа. Парни находились в гостевом доме. И тут – бабахнуло. Николай был ближе к эпицентру взрыва.

- Оба получили ожоги. Коля пострадал в большей степени — поражены 50 процентов поверхности тела, у Саши – 22 процента поверхности тела, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск представители «Интерры».

Спасательные службы среагировали быстро. Обоих пострадавших доставили вертолетом в Гамбург, - здесь они проходят лечение. Оно займет не одну неделю. По информации «Интерры», небольшие ожоги также получил и еще один участник группы – молодой человек из Танзании. Представители молодежной организации помогают родителям молодых людей деньгами – чтобы те поехали в Германию.