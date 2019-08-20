«Он объяснил мне, почему самолет сразу не падает»: летчик-герой Дамир Юсупов пообщался со школьной учительницей

История экипажа и пассажиров Airbus А-321 облетела весь мир. Уже сейчас ведущие эксперты называют эту жесткую посадку чудом: в полете у самолета один за другим отказали двигатели - в них попали птицы. Но, тем не менее, лайнер успешно приземлился на кукурузное поле в Жуковском. Пилотам, Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, которые спасли более 200 человек, присвоено звание героев России, бортпроводники стали кавалерами ордена Мужества. И, конечно, в эти дни их поздравляют не только любимые люди. Пилот-герой Дамир Юсупов, например, позвонил на малую родину, в Игарку (Красноярский край), чтобы поговорить со своей учительницей и разделить радость с одноклассниками.

- Я когда по телевизору увидела Дамира, даже не поверила, что это он, мой ученик. Думаю, Юсупов – фамилия распространенная довольно, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск Татьяна Забрыгина, в школе имени Астафьева, где учился Дамир, она преподает историю и обществознание. – А потом он позвонил…

Начальная школа. Дамир Юсупов сверху в центре, сразу над учителем Фото: архив школы

- Помните меня, Татьяна Григорьевна? Я сидел на третьем ряду, вторая парта. Еще с братом, Олегом, решали викторину про Олимпийские игры от «Комсомольской правды», году в 90-м было. Помню, конечно, Игарку, школу в основном, одноклассников.

Отца Дамира, он всю жизнь был вертолетчиком, по распределению отправили в Игарку. 22 года семья прожила в небольшом городке на 5 000 человек. Конечно, здесь все друг друга знали.

- Дамир, я гуманитарий, не технарь. Мне интересно, как самолет с неработающими двигателями… он же должен просто упасть, - спросила учительница.- За счет чего удалось посадить самолет?

- За счет скорости. Скорость уже большую набрали, - пояснил Юсупов. – Вот делаешь, например, бумажный самолетик. Если с силой бросаешь, он летит вверх. Но только скорость упала – он снижается.

В суматохе Дамир Юсупов нашел время и для одноклассников, написал: «Спасибо, земляки» Фото: соцсети

И главное было – гладко соединиться с землей. В этом, по общему мнению экспертов, и есть мастерство, как говорится, высший пилотаж, который показал при жесткой посадке экипаж.

… 31 августа Игарка отмечает День города. И, возможно, одним из дорогих гостей на празднике станет пилот-герой Дамир Юсупов.

P.S.

«Мы звали его Денисом»

С одноклассниками Дамир тоже постоянно общается, у них даже специальная группа есть в соцсетях для этого. Когда произошло чудо в Жуковском, ему на перебой начали слать поздравления. В суматохе для одноклассников Дамир нашел минуту и кратко отписался; «Спасибо, земляки».

- Когда я поняла, что пилот, спасший людей, - наш Денис (мы всегда его так называли, на русский лад, Дамир – немного непривычное имя было), не поверила просто, - говорит Наталья Сорокина, одноклассница Юсупова. – А потом смотрю: ну, он же! Глаза те же – карие, теплые. Всегда был хорошим, очень честным, девчонок за косы не дергал. Семье еще говорю: «Одноклассник мой»… Вот такие парни на Севере рождаются!

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