2019-08-20T14:19:49+03:00
Дом. Семья

Хозяина забрали в СИЗО, собаку привязали к дереву: в Красноярске ищут новый дом шарпею Альме

Животное тяжело переживало разлуку и только-только приходит в себя [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Хозяина забрали в СИЗО, собаку привязали к дереву: в Красноярске ищут новый дом шарпею Альме. Стоп-кадр видеоХозяина забрали в СИЗО, собаку привязали к дереву: в Красноярске ищут новый дом шарпею Альме. Стоп-кадр видео
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Двухлетняя собака Альма осталась одна, когда ее хозяина полиция забрала в СИЗО. Мужчина приехал в Красноярск из другого города, поселился в хостеле. Там устроил погром, потом подрался с полицейскими. Одним словом, загремел под уголовную статью.

В Красноярске ищут новый дом шарпею Альме.

Когда его забирали, Альма, как верный друг, бросилась на защиту хозяина. Полицейским не оставалось ничего другого, как привязать ее к дереву и вызвать специалистов, чтобы позаботились.

- Нам позвонили из полиции и сказали, что по такому-то адресу к дереву привязана агрессивная собака. Никого не подпускает, - рассказала 7 каналу сотрудница службы отлова бродячих собак Анастасия. – Пришлось поехать туда. Забрали собаку в приют.

Первое время она никого к себе не подпускала. Грозно скалилась на любого, кто подходил к ее клетке, готова была вцепиться. Зоозащитники понимали: у собаки стресс, она переживает разлуку. Но постепенно Альма стала отходить, успокоилась. И оказалось, что это вполне добродушное животное. С удовольствием гуляет на поводке.

Однако оставить ее в приюте нельзя. Нужен новый хозяин. По словам специалистов, это должен быть мужчина с сильным характером, которому она будет подчиняться беспрекословно. Единственное, предупреждают: в семье не должно быть маленьких детей – это небезопасно, во всяком случае в первое время, пока Альма будет привыкать к новому дому.

Если вы увидели в Альме свою собаку и готовы взять себе и позаботиться о четвероногом друге, телефон приюта: 8-906-915-43-00

ИСТОЧНИК KP.RU

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